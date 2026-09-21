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Tăng cường hỗ trợ nguồn lực cho vùng sâu, vùng xa

Thứ Hai, 21:23, 21/09/2026
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VOV.VN - Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM - đánh giá cao việc ngành y tế luân phiên bác sĩ về các xã còn nhiều khó khăn, đồng thời đề nghị các sở ngành tăng cường hỗ trợ nguồn lực cho các xã vùng sâu, vùng xa.

Chiều 21/9, các đại biểu HĐND TP.HCM khoá XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 thảo luận tại tổ các nội dung của dự thảo nghị quyết được xem xét tại Kỳ họp thứ 5.

Đại biểu Phan Ngọc Phúc cho rằng, việc phát triển không gian ngầm cần được kết hợp chặt chẽ với các tuyến đường sắt, đồng thời khai thác triệt để không gian dọc hai bên tuyến.

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Đại biểu Phan Ngọc Phúc kiến nghị về phát triển không gian ngầm. Ảnh: Duy Phương

Theo đại biểu Phúc, cần kết nối các công trình ngầm lại với nhau, tạo thành mạng lưới giao thông đi bộ xuyên suốt bên dưới để người dân đi metro chỉ phải lên mặt đất khi thực sự cần thiết. 

Thời gian tới, Thành phố cần tập trung khai thác không gian ngầm tại các khu vực trung tâm và những nơi có các dự án, công trình quy mô lớn. Hệ thống không gian này phải được kết nối đồng bộ với các tuyến đường sắt và hạ tầng ngầm liền kề.

Về vấn đề không gian ngầm, ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TP.HCM - cho rằng, cần kết hợp nhiều chức năng để tạo nguồn thu, giải quyết bài toán hoàn vốn và thu hút nguồn lực xã hội hóa đầu tư không gian ngầm.

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Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được (giữa) trao đổi về các ý kiến của đại biểu.

Đồng thời, TP.HCM đang hoàn thiện xây dựng khung pháp lý cho một số lĩnh vực mới, trong đó có việc phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).

Đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Linh đề cập chính sách luân phiên bác sĩ về cơ sở, trong đó cần quan tâm việc chuyển giao năng lực chuyên môn và giúp tuyến y tế cơ sở mạnh lên sau mỗi đợt luân phiên.

Nhân lực luân phiên phải được lựa chọn theo nhu cầu chuyên khoa và mô hình bệnh tật của từng địa bàn, tránh phân bổ bình quân hoặc thực hiện để đủ số lượng. Thời gian luân phiên cũng cần đủ dài để bác sĩ nắm bắt tình hình địa bàn, trực tiếp hướng dẫn chuyên môn và xây dựng đội ngũ kế cận. 

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Đại diện lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM thông tin về việc luân phiên bác sĩ. Ảnh: Duy Phương

Với nội dung này, ông Nguyễn Văn Được cho rằng, một số nơi như Côn Đảo, Cần Giờ thì rất khó đem y tế, giáo dục chất lượng cao về địa bàn. Vừa qua, ngành y tế kiên trì về vùng sâu, vùng xa để giúp bà con còn nhiều khó khăn là việc làm hết sức ý nghĩa.

"Tôi đề nghị ngành y tế tiếp tục phát huy việc này. Hiện nay, chúng ta đưa bác sĩ về, và HĐND Thành phố kỳ này thông qua chính sách hỗ trợ y bác sĩ về xã phường. Với tinh thần như vậy, tôi đề nghị tất cả sở ngành, tuỳ theo chức năng, nhiệm vụ của mình, làm sao tăng cường hỗ trợ nguồn lực cho các xã vùng sâu, vùng xa còn khó khăn", ông Được nhấn mạnh.

Duy Phương/VOV-TP.HCM
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