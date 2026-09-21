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Bí thư Thành uỷ TP.HCM yêu cầu chấm dứt xin ý kiến lòng vòng giữa các sở ngành

Thứ Hai, 12:23, 21/09/2026
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VOV.VN - Sáng 21/9, Hội đồng nhân dân TP.HCM khoá XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 khai mạc Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề). Phát biểu tại đây, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang yêu cầu chấm dứt tình trạng văn bản xin ý kiến luân chuẩn lòng vòng giữa các sở ngành.

Không phát sinh thêm tầng xin ý kiến

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, Luật Phát triển đô thị đã tạo ra một khuôn khổ pháp lý mới, trao cho thành phố nhiều thẩm quyền lớn hơn, chủ động hơn trong việc giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn phát triển của một đô thị đặc biệt.

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Ông Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy TP.HCM. (Ảnh: Duy Phương)

Thành phố đã được giao quyền, từ thời điểm này câu hỏi không còn là có cơ chế hay không, mà phải là với cơ chế đó sẽ làm được gì, tạo ra sản phẩm gì, và nếu không làm thì ai là người chịu trách nhiệm. Thành phố không thể nhận quyền mà né tránh trách nhiệm, quyền hạn càng lớn, trách nhiệm phải càng rõ và kết quả phải càng được kiểm chứng. 

Bí thư Thành uỷ TP.HCM yêu cầu sử dụng đúng và hiệu quả không gian chính sách được trao để khơi thông nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển của thành phố, không tự thu hẹp quyền của mình, nhưng cũng tuyệt đối không vượt ra ngoài giới hạn của pháp luật. 

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Hội đồng nhân dân TP.HCM khoá XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 khai mạc Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề). (Ảnh: Duy Phương)

Đặc biệt, ông Trần Lưu Quang yêu cầu nghị quyết được thông qua phải gắn ngay với việc tổ chức thực hiện. Sau kỳ họp, từng nghị quyết phải được xác định rõ cơ quan chủ quản, cơ quan phối hợp, thời gian hoàn thành và sản phẩm đầu ra. Mỗi việc phải có người chịu trách nhiệm, mỗi trách nhiệm phải có thời hạn và mỗi thời hạn phải có thời gian hoàn.

"Không để phân quyền từ Trung ương xuống thành phố rồi lại bị giữ lại trong chính bộ máy hành chính của thành phố. Không để phát sinh thêm một tầng xin ý kiến làm chậm quyết định và mất ý nghĩa của sự phân quyền. Yêu cầu chấm dứt tình trạng văn bản xin ý kiến luân chuẩn lòng vòng giữa các sở ngành", ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Đồng thời, Bí thư Thành ủy TP.HCM yêu cầu, khi quyền hạn được mở rộng, chất lượng đội ngũ cán bộ cũng phải cao hơn. Cán bộ phải dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung và được bảo vệ, tạo điều kiện để thực hiện nhiệm vụ.

Tạo chuyển biến thực chất trong đời sống

Phát biểu khai mạc, ông Võ Văn Minh – Chủ tịch HĐND TP.HCM cho biết kỳ họp diễn ra trong thời điểm thành phố đang tập trung triển khai các chủ trương, chính sách mới; tiếp tục hoàn thiện thể chế, tổ chức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tạo lập môi trường và điều kiện thuận lợi để khai thác tiềm năng, phát huy lợi thế, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phục vụ phát triển nhanh và bền vững.

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Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch HĐND TP.HCM. (Ảnh: Duy Phương)

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với TP.HCM trong giai đoạn hiện nay là khẩn trương triển khai Luật Phát triển đô thị. Đây là cơ hội để thành phố tiếp tục đổi mới tư duy quản lý, phương thức quản trị; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; chủ động, sáng tạo giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình phát triển của một đô thị đặc biệt, có quy mô lớn và giữ vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.

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Các đại biểu tham dự kỳ họp (Ảnh: Quang Định)

"Mỗi chính sách triển khai Luật Phát triển đô thị được HĐND Thành phố quyết định phải trả lời được các câu hỏi: Chính sách có giải quyết được những vấn đề thực tiễn đang và sẽ đặt ra? Có đủ tính vượt trội để tháo gỡ các điểm nghẽn, huy động và phát huy tối đa các nguồn lực? Có tạo thêm dư địa, động lực và sức bật mới cho sự phát triển không ngừng của thành phố? Nhất là, có tạo ra chuyển biến thực chất trong đời sống kinh tế - xã hội để người dân và doanh nghiệp trên địa bàn có thể cảm nhận được?", ông Minh nhấn mạnh.

Theo chương trình, HĐND TP.HCM sẽ xem xét, quyết nghị 38 nội dung, gồm 29 dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật và 09 dự thảo nghị quyết cá biệt. 

Trong đó, có 24 dự thảo nghị quyết cụ thể hóa, tổ chức thực hiện Luật Phát triển đô thị, có phạm vi điều chỉnh rộng, chứa đựng nhiều vấn đề mới, chưa có tiền lệ và liên quan đến nhiều lĩnh vực rất quan trọng.

khai mac dai hoi XIV cua Dang.jpg

Cộng đồng doanh nghiệp phấn khởi khi cơ chế “xin - cho” sẽ kiên quyết bị xóa bỏ

VOV.VN - Ba đột phá chiến lược mà Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thực chất là ba cánh cửa mở vào kỷ nguyên mới. Thể chế mở đường, để nguồn lực được khơi thông. Đó cũng là mong muốn, cũng là sự gửi gắm niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp.

 

Duy Phương/VOV-TP.HCM
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