Tặng quà gần 500 hộ dân di dời nhường đất xây dựng hồ chứa Đồng Mít

Đây là cái Tết cuối cùng của bà con tại nơi ở cũ, sau đó sẽ di dời về khu tái định cư, nhường lại nhà cửa, đất đai, ruộng vườn để xây dựng hồ chứa.



Ông Hồ Quốc Dũng-Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cảm ơn bà con đồng thuận di dời nhường dất cho dự án.

Hồ chứa Đồng Mít là công trình trọng điểm của tỉnh Bình Định, dung tích 90 triệu mét khối, tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2021. Công trình sẽ điều tiết, cung cấp nước tưới cho hơn 6.700 héc ta, góp phần cắt lũ cho hạ du 4 huyện An Lão, Hoài Ân, Phù Mỹ, Hoài Nhơn



Để xây dựng hồ Đồng Mít, diện tích đất thu hồi lên đến hơn 1.300ha, toàn bộ 480 hộ đồng bào H'rê, với hơn 1.700 nhân khẩu của xã An Dũng di dời đến nơi ở mới tại 2 khu tái định cư An Trung và An Hưng.

UBND huyện An Lão, tỉnh Bình Định đã quy hoạch khoảng 80ha đất ở và đất xây dựng các công trình công cộng như: trụ sở UBND xã, hệ thống điện, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa… Quy hoạch cải tạo đất để người dân làm lúa nước, dành diện tích cho bà con sản xuất lâm nghiệp, làm nương rẫy. Đến nay, chính quyền địa phương đang vận động thuyết phục 3 hộ dân còn lại nhận đều bù và sẵn sàng di dời đến nơi ở mới.

Ông Hồ Quốc Dũng Chủ tịch UBND tỉnh Bình Địnhtặng quà cho người dân xã An Dũng, huyện vùng cao An Lão.

Dự án hồ Đồng Mít đang triển khai xây dựng.

Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết: “Chúng tôi cảm ơn bà con đã đồng thuận, hi sinh để thực hiện dự án hồ Đồng Mít. Chúng tôi xin hứa với bà con sẽ hỗ trợ tối đa, vận dụng tất cả chính sách để bà con đến nơi ở mới tốt hơn, cuộc sống tốt hơn, điều kiện canh tác tốt hơn. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Canh Tý, thay mặt cho lãnh đạo tỉnh đến thăm, chúc tết bà con. Sau tết chúng ta sẽ tiến hành xây dựng và chuyển về nơi ở mới"./.