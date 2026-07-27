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Tăng tốc xây khu tái định cư Mường Than, sớm ổn định cho người dân vùng lũ

Thứ Hai, 15:47, 27/07/2026
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VOV.VN - Sau khi hoàn thành bốc thăm, giao đất tái định cư cho 24 hộ dân mất nhà do lũ quét, xã Mường Than (Lai Châu) đang huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và lực lượng thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư, phấn đấu bàn giao nhà trước ngày 15/8.

Theo Ủy ban nhân dân xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, đến hôm nay, ngày 27/7, đơn vị thi công đã xây dựng được 20 nhà, trong đó đã lợp mái 10 nhà, 2 nhà đã hoàn thiện lắp ghép; UBND xã tổ chức chia lô bốc thăm xong cho 24 hộ. Được lựa chọn vị trí xây dựng ngôi nhà mới, các hộ dân đều bày tỏ niềm vui, xúc động trước sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền địa phương. Đây là nguồn động viên to lớn, giúp các gia đình từng bước vượt qua mất mát, yên tâm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất sau thiên tai.

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Các lực lượng đang khẩn trương thi công, phấn đấu bàn giao nhà cho người dân trước ngày 15/8 tới

 Ông Hoàng Phi Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Than, tỉnh Lai Châu cho biết, hiện nay, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng liên quan đã được huy động, tổ chức thi công liên tục, tranh thủ từng ngày, từng giờ để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. 

"Cấp ủy, chính quyền địa phương cũng đã cử cán bộ công chức đến trực tiếp các hộ gia đình, để tuyên truyền cũng như thông báo cho bà con nắm bắt rõ chủ trương, đường lối và các nội dung tỉnh và xã triển khai về tái định cư, giúp cho bà con ổn định về tâm lý. Để đảm bảo hạ tầng thiết yếu khi bà con chuyển về nơi ở mới, ngoài nguồn lực của tỉnh, trên cơ sở các nguồn ủng hộ, xã cũng sẽ phân bổ về cho các hộ, đảm bảo ngoài nhà ở thì cơ sở vật chất trong gia đình sẽ được đảm bảo, để bà con ổn định cuộc sống trong thời gian tới", ông Hoàng Phi Hùng cho biết thêm.

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Các lực lượng tại chỗ hiện vẫn đang hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày cho người dân vùng lũ

Cùng với triển khai khu tái định cư khẩn cấp cho 24 hộ dân mất nhà, tỉnh Lai Châu cũng chỉ đạo xã Mường Than tiếp tục xây dựng phương án bố trí, sắp xếp dân cư lâu dài cho 296 hộ dân thuộc 6 bản nằm trong khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Trước mắt, các hộ dân này đã được bố trí nơi ở tạm tại các trường học, trạm y tế và những địa điểm khác an toàn.

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Đến nay, tại khu tái định cư đã cơ bản hoàn thành 20 căn nhà, trong đó có hơn 10 nhà đã hoàn thành phần lợp mái
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Hàng trăm lính thợ đang nỗ lực ngày đêm, quyết tâm sớm hoàn thành khu tái định cư để người dân đến ở

Dự án sắp xếp dân cư vùng thiên tai cấp bách tại xã Mường Than được triển khai từ ngày 20/7 tại bản Sân Bay, trên diện tích khoảng 10.000m2, cách khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ quét khoảng 4km. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 19 tỷ đồng, do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu làm chủ đầu tư. Khu tái định cư được đầu tư các hạng mục thiết yếu, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt lâu dài của người dân. Đây cũng là nhiệm vụ cấp bách nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, từng bước giúp các gia đình ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất và vượt qua hậu quả nặng nề do thiên tai gây ra.

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Bài học từ Mường Than: Khi ứng phó thiên tai là “mệnh lệnh chiến đấu”

VOV.VN - Qua chuyến thị sát của Đoàn công tác Chính phủ do Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dẫn đầu, có thể thấy: Ứng phó thiên tai vùng cao không thể dừng lại ở sự vận động mà phải là những phương án tác chiến cụ thể được xây dựng dựa trên việc phân tích mục tiêu, lực lượng và địa hình thực tế.

Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc
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