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Mường Than: Hành trình hồi sinh sau lũ dữ

Thứ Bảy, 16:40, 25/07/2026
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VOV.VN - Một tuần sau trận lũ quét kinh hoàng, nhiều bản làng của xã Mường Than, vẫn còn ngổn ngang bùn đất, nhà cửa và tài sản bị cuốn trôi. Nhưng giữa những mất mát, sự chung tay của chính quyền, lực lượng vũ trang, các đoàn thiện nguyện và người dân. Những con đường được nối lại, những ngôi nhà đang dần thành hình

Từ sáng sớm, trên những con đường còn in dấu dòng nước lũ, tiếng máy xúc, tiếng cuốc, tiếng xẻng lại vang lên. Bộ đội, công an, dân quân, đoàn viên thanh niên, các tổ chức thiện nguyện và người dân cùng chung tay dọn dẹp, khắc phục hậu quả.

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Các lực lượng cũng đang hỗ trợ lắp đặt hệ thống điện, nước, song song với việc xây dựng nhà ở để đảm bảo hạ tầng

Trận lũ quét xảy ra ngày 17/7 vừa qua đã khiến xã Mường Than chịu thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Đến ngày 25/7, địa phương xác nhận có 9 người thiệt mạng, 11 người bị thương; hơn 1.100 hộ với khoảng 5.800 nhân khẩu bị ảnh hưởng. Nhiều nhà cửa, tài sản, hoa màu và công trình hạ tầng bị cuốn trôi, vùi lấp hoặc hư hỏng, với thiệt hại hơn 290 tỷ đồng.

Chiều qua (24/7) nạn nhân mất tích cuối cùng cũng đã được tìm thấy, khép lại một tuần tìm kiếm đầy vất vả. Những ngày này, các chuyến xe thiện nguyện từ khắp nơi vẫn đang nối đuôi nhau về Mường Than. Các tổ chức, cá nhân hảo tâm, doanh nghiệp, hội đoàn thể và những nhóm thiện nguyện mang theo lương thực, nước uống, quần áo, chăn màn và nhiều vật dụng thiết yếu, sẻ chia với bà con vùng lũ.

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Các tổ chức, cá nhân, đoàn thiện nguyện tiếp tục hướng về vùng lũ Mường Than 

Gần 1 tuần tham gia hỗ trợ khắc phục thiên tai tại địa phương, 4 máy xúc cùng 21 cán bộ, công nhân, lái máy và thợ sửa chữa của Hội anh em máy công trình Lào Cai vẫn miệt mài với với công việc. Tại tâm lũ Đội 11, nhóm giúp người dân san gạt đất đá, nhóm hỗ trợ chính quyền thông đường tạo điều kiện để các chuyến xe cứu trợ tiếp cận vùng lũ, nhóm tiếp tục san gạt đất đá tại điểm trường mầm non và khắc phục hạ tầng bị hư hỏng…

Anh Phạm Hữu Quang, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Quang Dũng, Lào Cai chia sẻ: "Khi anh em chúng tôi sang tới Lai Châu thì đường đã được thông. Chúng tôi đã đưa được máy vào bên trong để thông tuyến quốc lộ 279. Khi thông được tuyến quốc lộ 279 xong chúng tôi đã quay ngược lại tâm lũ để hỗ trợ bà con và các điểm trường. Khi nào nhà ở của bà con và các điểm trường ở đây đảm bảo được rồi thì chúng tôi mới rút về".

Không chỉ dọn đường, dọn bản, cuộc chạy đua với thời gian cũng diễn ra trên công trường tái định cư bản Sân Bay. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu, Quân khu 2 cùng các lực lượng đang khẩn trương san nền, dựng nhà, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật. Công trường đang thi công ngày đêm, với quyết tâm đưa những mái nhà mới đến với các hộ dân mất nhà sau lũ trước Ngày Quốc khánh 2/9 năm nay.

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Đời sống người dân ở nơi sơ tán trong các trường học, trạm y tế được các lực lượng tại địa phương tiếp tục chăm lo

Khu tái định cư có diện tích khoảng 10.000m2, tổng kinh phí đầu tư 19 tỷ đồng nằm cách điểm sạt lở cũ khoảng 4 km. Đây được đánh giá là khu vực an toàn, ít có nguy cơ lũ quét, sạt lở, tạo nền tảng để người dân an cư lâu dài. Theo phương án của tỉnh Lai Châu, khu tái định cư khẩn cấp sẽ bố trí nơi ở mới cho 24 hộ dân mất nhà hoàn toàn. Với những người vừa mất đi tất cả tài sản sau một trận lũ, mỗi viên gạch, mỗi mét nền nhà hôm nay là một niềm hy vọng. 

Bà Triệu Thị Tam, ở Đội 11, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu nói: "Thiên tai vừa rồi gia đình tôi đã mất hết nhà cửa. Bây giờ được nhà nước quan tâm đến dân xây nhà cho, chúng tôi không biết nói gì chỉ biết nói cảm ơn nhiều. Tôi rất là xúc động, không biết nói gì nữa".

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Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang ngày đêm thi công dự án nhà ở tái định cư, phấn đấu bàn giao cho người dân trước  ngày 2/9
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Hiện các lực lượng tại địa phương đang tiếp tục hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa để khôi phục sinh hoạt thường ngày

Ở phía sau những căn nhà đang thành hình, chính quyền địa phương cũng đang nỗ lực từng ngày để cuộc sống của người dân sớm trở lại bình thường. Ông Hoàng Phi Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Than, tỉnh Lai Châu cho biết: "Cấp ủy, chính quyền địa phương xã Mường Than đã phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai các biện pháp nhanh nhất, cấp thiết nhất để đảm bảo mặt bằng tái định cư cho 24 hộ mất nhà. Trước tình hình thiệt hại quá nặng nề liên quan đến hơn 300ha diện tích lúa, hoa màu, hiện nay UBND xã cũng đã phối hợp với các sở, ngành, đặc biệt là Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai phương án khắc phục hậu quả. Chúng tôi cố gắng đưa ra các giải pháp khắc phục hữu hiệu nhất, có thể là trồng cây màu hoặc là cây ngô, gắn với chuỗi liên kết, để đảm bảo nguồn lương thực cho bà con trong thời gian tới".

Một tuần sau lũ, Mường Than vẫn còn nhiều việc phải làm. Các lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên vẫn đang tiếp tục xuống từng bản, từng hộ dân giúp dọn bùn đất, vệ sinh nhà cửa, thu gom tài sản, khắc phục những hư hỏng sau thiên tai. Tại các điểm trường, trạm y tế và nơi sơ tán, cuộc sống tạm thời của người dân vẫn được chính quyền và các lực lượng chức năng chăm lo. Lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu tiếp tục được chuyển đến bà con.

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Hỗ trợ xã Mường Than 24 téc chứa nước để xây dựng nhà ở cho người dân
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Trận lũ vừa qua tại xã Mường Than ghi nhận 9 người chết, 11 người bị thương, hơn 1.100 hộ bị ảnh hưởng... thiệt hại hơn 290 tỷ đồng

Lũ đã đi qua, nhưng những mất mát chưa thể nguôi ngoai. Trong hoạn nạn, những bàn tay đã nắm chặt bàn tay, tiếp thêm nghị lực cho người dân Mường Than xây dựng lại cuộc sống. Một cuộc sống mới đang bắt đầu hồi sinh trở lại, từ chính nơi từng là tâm điểm của trận lũ dữ.

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Tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong trận lũ Mường Than

VOV.VN - Sau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu đã tìm thấy nạn nhân mất tích cuối cùng trong trận lũ ống, lũ quét tại xã Mường Than. Chính quyền địa phương đang tập trung hỗ trợ người dân sơ tán, đẩy nhanh xây dựng khu tái định cư và khắc phục hậu quả thiên tai.

Khắc Kiên/VOV- Tây Bắc
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