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Tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong trận lũ Mường Than

Thứ Sáu, 18:32, 24/07/2026
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VOV.VN - Sau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu đã tìm thấy nạn nhân mất tích cuối cùng trong trận lũ ống, lũ quét tại xã Mường Than. Chính quyền địa phương đang tập trung hỗ trợ người dân sơ tán, đẩy nhanh xây dựng khu tái định cư và khắc phục hậu quả thiên tai.

Cụ thể, khoảng 13h chiều 24/7, lực lượng chức năng phát hiện một thi thể nữ nổi trên mặt hồ Thủy điện Mường Mít, thuộc bản Mường Mít, xã Mường Than. Đến 15h cùng ngày, nạn nhân được xác định là bà Đỗ Thị Hoa, trú tại bản Chít, xã Mường Than, một trong những người mất tích sau trận lũ ống, lũ quét ngày 17/7. Công an xã Mường Than đã hoàn tất hồ sơ, thủ tục để bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

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Thi thể nạn nhân cuối cùng được tìm thấy tại hồ thủy điện Mường Mít, cách vị trí gặp nạn khoảng 15km

Trong những ngày qua, dù nước lũ đã rút, trên địa bàn xã Mường Than vẫn tiếp tục có mưa. Các hộ dân bị thiệt hại về nhà ở tại Đội 11 và người dân ở các bản Sắp Ngụa, Noong Thăng, nơi có nguy cơ sạt lở cao, vẫn phải tạm trú tại các trường học, trạm y tế để đảm bảo an toàn. Chính quyền địa phương cùng các lực lượng quân đội, công an và lực lượng tại chỗ đang tổ chức ăn ở, cung cấp nhu yếu phẩm, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống trong thời gian chờ trở về nhà hoặc chuyển đến nơi ở mới.

Ông Hoàng Phi Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Than, tỉnh Lai Châu cho biết: đến ngày 24/7, trận thiên tai tại Mường Than đã làm 9 người chết và 11 người bị thương. Nhiều bản bị ảnh hưởng, với hơn 1.100 hộ, trên 5.800 nhân khẩu.

"Các hộ dân trên địa bàn xã đang thiệt hại về nhà cửa, không có nơi ăn, chốn ở và đang ở sơ tán tại các điểm trường thuộc các địa bàn xã Mường Than cũng như xã Pắc Ta; xã Mường Than cũng đã chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể làm đầu mối để tiếp nhận các nội dung ủng hộ cho các hộ gia đình. Ngoài nguồn lực của tỉnh, trên cơ sở các nguồn ủng hộ từ các mạnh thường quân, xã cũng sẽ phân bổ về các hộ để đảm bảo về cơ sở vật chất, cũng như nhu cầu sinh hoạt của gia đình trong thời gian tới", ông Hoàng Phi Hùng nói thêm.

Cùng với nguồn lực của Nhà nước, những ngày qua, nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các đoàn thiện nguyện và nhà hảo tâm tiếp tục đưa lương thực, thực phẩm, nước uống, quần áo, chăn màn và các nhu yếu phẩm về hỗ trợ người dân vùng lũ Mường Than. Các nguồn hỗ trợ đang được MTTQ và chính quyền địa phương tiếp nhận, phân bổ kịp thời, ưu tiên những gia đình mất nhà, bị thiệt hại nặng và người dân đang phải sơ tán.

Địa phương cũng đang khẩn trương khắc phục nhà cửa bị hư hỏng, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư khẩn cấp, dự kiến bố trí cho khoảng 24 hộ dân mất nhà do thiên tai. Hệ thống đường giao thông, điện, nước và các công trình thiết yếu cũng được triển khai đồng bộ, với mục tiêu sớm hoàn thành nhà ở, giúp người dân ổn định cuộc sống lâu dài.

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Các tổ chức, cá nhân vẫn tiếp tục quan tâm tới vùng lũ Mường Than

Trong thời gian chờ tái định cư, việc đảm bảo an toàn tính mạng và chăm lo đời sống cho người dân sơ tán vẫn được chính quyền xã Mường Than xác định là nhiệm vụ cấp thiết, nhất là trong bối cảnh trên địa bàn tiếp tục có mưa và nguy cơ sạt lở vẫn còn hiện hữu.

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Chạy đua với thời gian dựng mái ấm cho đồng bào vùng lũ Mường Than

VOV.VN - Giữa tiếng máy móc, nhịp cuốc xẻng và những chuyến xe nối nhau vào công trường, khu tái định cư ở xã Mường Than (Lai Châu) đang dần thành hình. Sau trận lũ quét khiến 24 hộ dân mất nhà cửa, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ nỗ lực thi công ngày đêm, quyết tâm hoàn thành những mái ấm mới trước Quốc khánh 2/9.

Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc
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