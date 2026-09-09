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Tăng xe buýt phục vụ sinh viên Đại học Quốc gia TP.HCM từ 10/9

Thứ Tư, 17:07, 09/09/2026
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VOV.VN - TP.HCM tăng cường xe buýt phục vụ sinh viên Đại học Quốc gia TP.HCM từ ngày 10/9, tập trung tại ký túc xá khu A, khu B và các khung giờ cao điểm đầu năm học 2026 - 2027.

Chiều 9/9, ông Lê Hoàn, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM cho biết, trước nhu cầu đi lại tăng cao của sinh viên Đại học Quốc gia TP.HCM trong những ngày đầu năm học mới, từ ngày 10/9, Trung tâm sẽ tăng cường phương tiện, điều chỉnh tần suất xe buýt phục vụ tại ký túc xá khu A và khu B.

Theo đó, Trung tâm sẽ điều động tăng cường phương tiện đang hoạt động trên tuyến xe buýt số 8 qua Bến xe buýt khu B Đại học Quốc gia TP.HCM. Việc này nhằm kịp thời vận chuyển sinh viên từ ký túc xá khu B đến các trường và khu chức năng vào thời gian cao điểm.

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Bến xe buýt đông đúc sáng 9/9

Đối với tuyến xe buýt số 170, biểu đồ chạy xe được điều chỉnh theo hướng tăng tần suất hoạt động trong khung giờ cao điểm buổi sáng. Ngoài ra, các đơn vị vận tải sẽ bố trí phương tiện dự phòng, sẵn sàng điều động bổ sung khi lượng hành khách tăng đột biến, hạn chế tình trạng sinh viên phải chờ lâu hoặc xảy ra tình trạng đông khách cục bộ.

Tuyến xe buýt số 170 được đưa vào hoạt động trong năm 2026 nhằm kết nối trực tiếp nhu cầu đi lại giữa các trường học và khu chức năng thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM.

Bước vào năm học 2026 - 2027, khi sinh viên trở lại trường sau kỳ nghỉ hè, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM yêu cầu các đơn vị vận tải tăng cường phương tiện, đồng thời linh hoạt điều chỉnh biểu đồ chạy xe, thời gian xuất bến và khoảng cách giữa các chuyến. Việc điều chỉnh tập trung vào các khung giờ cao điểm khi sinh viên đến trường và trở về ký túc xá.

Trong quá trình triển khai, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM sẽ phối hợp với Đại học Quốc gia TP.HCM theo dõi lượng hành khách và tình hình hoạt động của từng tuyến để kịp thời điều chỉnh phương án, bảo đảm nhu cầu đi lại của sinh viên thuận tiện, an toàn và thông suốt.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
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