Đại học Quốc gia TP.HCM lên tiếng việc bị “tố” sao chép đề thi đánh giá năng lực

Ngày 29/5, Đại học Quốc gia TP.HCM đã lên tiếng việc trước đó có một số thông tin cho rằng, câu hỏi phần logic trong đề thi đánh giá năng lực vừa qua có sự tương đồng câu hỏi xuất hiện trong đề thi quốc tế.

Theo đó sau khi đánh giá, đơn vị này cho rằng, các câu hỏi phần logic bảo đảm tính chính xác về mặt khoa học, có sự khác biệt về ngữ cảnh, dữ kiện, nhân vật, hệ thống điều kiện, cách đặt vấn đề và phương án trả lời so với các câu hỏi của các kỳ thi quốc tế được đối sánh.

Trong đó, một số câu hỏi có điểm tương đồng về dạng thức suy luận hoặc mô hình logic với các câu hỏi trong các bài thi đánh giá năng lực quốc tế. Đây là đặc điểm phổ biến trong lĩnh vực khảo thí, do các bài thi đánh giá năng lực thường sử dụng những mô hình suy luận logic cơ bản như sắp xếp thứ tự, phân nhóm, suy luận điều kiện hoặc loại trừ để đánh giá năng lực tư duy của thí sinh.

Đại học Quốc gia TP.HCM cũng cho biết chưa ghi nhận căn cứ cho thấy các câu hỏi phần Logic trong đề thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2026 là bản dịch nguyên dạng hoặc sao chép trực tiếp từ câu hỏi của các bài thi nước ngoài.

Đơn vị này cũng khẳng định chưa ghi nhận bất kỳ dấu hiệu hay căn cứ nào cho thấy ngân hàng câu hỏi hoặc đề thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2026 bị lộ lọt, bị truy cập trái phép hoặc bị sử dụng không đúng quy định.

Thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực đợt 2 vừa qua của Đại học Quốc gia TP.HCM

Ngân hàng câu hỏi kỳ thi đánh giá năng lực của đại học này được xây dựng theo quy trình khoa học, chặt chẽ với nhiều tầng kiểm soát.

Mỗi câu hỏi trước khi được đưa vào ngân hàng đều trải qua các bước: biên soạn; phản biện chuyên môn; thẩm định độc lập; thử nghiệm trên mẫu thí sinh; phân tích các tham số đo lường; rà soát, điều chỉnh và nghiệm thu trước khi chính thức sử dụng trong ngân hàng câu hỏi.

Trong quá trình xây dựng ngân hàng câu hỏi, các chuyên gia của Đại học Quốc gia TP.HCM đồng thời nghiên cứu, tham khảo có chọn lọc các mô hình, phương pháp và dạng thức đánh giá của các tổ chức khảo thí uy tín trong nước và quốc tế. Đây là thông lệ chuyên môn phổ biến trong lĩnh vực khảo thí.

Bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM gồm 3 phần, sử dụng ngôn ngữ, toán học và tư duy khoa học. Phần tư duy khoa học khoa học với 12 câu Logic – phân tích số liệu và 18 câu suy luận khoa học. Câu hỏi theo hướng cung cấp thông tin, số liệu, từ đó yêu cầu thí sinh vận dụng, tính kết quả thực nghiệm…

Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 diễn ra ngày 24/5 vừa qua với kỷ lục hơn 170.000 thí sinh dự thi, cao nhất từ trước đến nay. Kết quả đợt 2 dự kiến công bố ngày 6/6.