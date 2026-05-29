English
/ GIÁO DỤC
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đại học Quốc gia TP.HCM lên tiếng việc bị “tố” sao chép đề thi đánh giá năng lực

Thứ Sáu, 20:04, 29/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đại học Quốc gia TP.HCM khẳng định, câu hỏi phần logic trong đề thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2026 có sự tương đồng về suy luận, mô hình logic với các bài thi đánh giá năng lực quốc tế, không phải được dịch hoặc sao chép trực tiếp từ câu hỏi của bài thi khác.

Ngày 29/5, Đại học Quốc gia TP.HCM đã lên tiếng việc trước đó có một số thông tin cho rằng, câu hỏi phần logic trong đề thi đánh giá năng lực vừa qua có sự tương đồng câu hỏi xuất hiện trong đề thi quốc tế.

Theo đó sau khi đánh giá, đơn vị này cho rằng, các câu hỏi phần logic bảo đảm tính chính xác về mặt khoa học, có sự khác biệt về ngữ cảnh, dữ kiện, nhân vật, hệ thống điều kiện, cách đặt vấn đề và phương án trả lời so với các câu hỏi của các kỳ thi quốc tế được đối sánh.

Trong đó, một số câu hỏi có điểm tương đồng về dạng thức suy luận hoặc mô hình logic với các câu hỏi trong các bài thi đánh giá năng lực quốc tế. Đây là đặc điểm phổ biến trong lĩnh vực khảo thí, do các bài thi đánh giá năng lực thường sử dụng những mô hình suy luận logic cơ bản như sắp xếp thứ tự, phân nhóm, suy luận điều kiện hoặc loại trừ để đánh giá năng lực tư duy của thí sinh.

Đại học Quốc gia TP.HCM cũng cho biết chưa ghi nhận căn cứ cho thấy các câu hỏi phần Logic trong đề thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2026 là bản dịch nguyên dạng hoặc sao chép trực tiếp từ câu hỏi của các bài thi nước ngoài.  

Đơn vị này cũng khẳng định chưa ghi nhận bất kỳ dấu hiệu hay căn cứ nào cho thấy ngân hàng câu hỏi hoặc đề thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2026 bị lộ lọt, bị truy cập trái phép hoặc bị sử dụng không đúng quy định. 

Dai hoc quoc gia tp.hcm len tieng viec bi to sao chep de thi danh gia nang luc hinh anh 1
Thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực đợt 2 vừa qua của Đại học Quốc gia TP.HCM

Ngân hàng câu hỏi kỳ thi đánh giá năng lực của đại học này được xây dựng theo quy trình khoa học, chặt chẽ với nhiều tầng kiểm soát.

Mỗi câu hỏi trước khi được đưa vào ngân hàng đều trải qua các bước: biên soạn; phản biện chuyên môn; thẩm định độc lập; thử nghiệm trên mẫu thí sinh; phân tích các tham số đo lường; rà soát, điều chỉnh và nghiệm thu trước khi chính thức sử dụng trong ngân hàng câu hỏi.

Trong quá trình xây dựng ngân hàng câu hỏi, các chuyên gia của Đại học Quốc gia TP.HCM đồng thời nghiên cứu, tham khảo có chọn lọc các mô hình, phương pháp và dạng thức đánh giá của các tổ chức khảo thí uy tín trong nước và quốc tế. Đây là thông lệ chuyên môn phổ biến trong lĩnh vực khảo thí.

Bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM gồm 3 phần, sử dụng ngôn ngữ, toán học và tư duy khoa học. Phần tư duy khoa học khoa học với 12 câu Logic – phân tích số liệu và 18 câu suy luận khoa học. Câu hỏi theo hướng cung cấp thông tin, số liệu, từ đó yêu cầu thí sinh vận dụng, tính kết quả thực nghiệm…

Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 diễn ra  ngày 24/5 vừa qua với kỷ lục hơn 170.000 thí sinh dự thi, cao nhất từ trước đến nay. Kết quả đợt 2 dự kiến công bố ngày 6/6.

Vũ Hường/VOV-TP.HCM
Tag: đánh giá năng lực đại học quốc gia TP.HCM thi đánh giá năng lực đợt 2
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Kỷ lục thi đánh giá năng lực đợt 2 của ĐH Quốc gia TP.HCM
Kỷ lục thi đánh giá năng lực đợt 2 của ĐH Quốc gia TP.HCM

VOV.VN - Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 của Đại học Quốc gia TP.HCM lập kỷ lục mới với hơn 172.600 thí sinh đăng ký, tăng hơn 77% so với cùng kỳ năm trước và cao nhất từ trước đến nay.

Kỷ lục thi đánh giá năng lực đợt 2 của ĐH Quốc gia TP.HCM

Kỷ lục thi đánh giá năng lực đợt 2 của ĐH Quốc gia TP.HCM

VOV.VN - Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 của Đại học Quốc gia TP.HCM lập kỷ lục mới với hơn 172.600 thí sinh đăng ký, tăng hơn 77% so với cùng kỳ năm trước và cao nhất từ trước đến nay.

Thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM cao nhất 1.098 điểm đợt 1
Thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM cao nhất 1.098 điểm đợt 1

VOV.VN - Kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia TP.HCM, thí sinh có điểm thi cao nhất là 1.098, thấp nhất 27 điểm.

Thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM cao nhất 1.098 điểm đợt 1

Thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM cao nhất 1.098 điểm đợt 1

VOV.VN - Kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia TP.HCM, thí sinh có điểm thi cao nhất là 1.098, thấp nhất 27 điểm.

Hơn 137.000 thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM
Hơn 137.000 thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM

VOV.VN - Sáng 5/4, hơn 137.000 thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia TP.HCM.

Hơn 137.000 thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM

Hơn 137.000 thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM

VOV.VN - Sáng 5/4, hơn 137.000 thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia TP.HCM.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục