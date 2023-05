Tắt bớt điện chiếu sáng công cộng, bảng quảng cáo ban đêm để tiết kiệm điện

Hiện nay, các tỉnh, thành phố ở khu vực miền Trung nắng nóng diện rộng và kéo dài. Tại thành phố Đà Nẵng, thời tiết nắng nóng bất thường so với trung bình nhiều năm, phụ tải điện các ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5 vừa qua đã tăng rất cao, sản lượng cực đại hơn 10,6 triệu kWh, tăng hơn 17,5% so với cùng kỳ năm 2022; công suất cực đại đạt 542MW, tăng hơn 14,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trước thực trạng này, điện lực các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp sử dụng điện hợp lý, tiết kiệm, nhất là các thiết bị làm mát, chiếu sáng. Bà Đàm Thị Tửu ở phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà cho biết, Công ty Điện lực đến tận nhà thông báo, việc cung ứng điện sẽ khó khăn, mong người dân chia sẻ bằng cách sử dụng điện tiết kiệm hơn.

Bà Tửu cho biết thêm: “Nhà tôi cũng rất tiết kiệm, khi ngủ thì tôi bật điều hòa chế độ hẹn giờ để thời gian ngủ có quên đi thì cũng tự tắt. Còn lại ban ngày thì cần chỗ nào thì bật điện bật quạt chỗ đó chứ không bật phung phí.”

Người dân ưu tiên dùng quạt, hạn chế các thiết bị tiêu thụ nhiều điện năng

Bên cạnh việc tuyên truyền người dân thực hành tiết kiệm điện, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng đã vận động các nhà hàng, chủ khách sạn sử dụng điện hợp lý. Đối với doanh nghiệp phải chú trọng lấy ánh sáng tự nhiên trong các nhà máy, xí nghiệp, giảm bớt số lượng bóng điện chiếu sáng. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng bố trí ca kíp làm việc hợp lý, tránh để máy chạy không tải và giảm sản xuất vào các khung giờ cao điểm. Năm nay, hoạt động du lịch ở thành phố Đà Nẵng đang dần phục hồi, do đó Công ty Điện lực Đà Nẵng cũng tập trung tuyên truyền để chủ khách sạn sử dụng điện một cách hợp lý, tiết kiệm chi phí. Anh Hoàng Quang Thắng, Giám đốc Khách sạn Hoàng Thịnh cho biết, đơn vị chủ động lắp hệ thống điện mặt trời áp mái tiết kiệm tối đa nguồn điện. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng hướng dẫn nhân viên chủ động tắt các thiết bị điện không cần thiết:

“Khi khách ra thì nhân viên tiến hành cắt điện ngay lập tức để tiết kiệm điện. Ngoài ra thì các anh chị bên điện lực cũng xuống trao đổi, hướng dẫn cài app theo dõi điện gia dụng và điện trong nhà. Vừa để theo dõi cũng như có 1 mức để mình tiêu thụ điện, nếu tiêu thụ vượt quá thì app sẽ thông báo”- Anh Thắng cho hay.

Vệ sinh tấm pin điện mặt trời áp mái

Từ đầu năm 2023 đến nay, Công ty Điện lực Đà Nẵng đã triển khai nhiều phương án đảm bảo cấp điện mùa khô và cả năm 2023. Theo đó, Công ty yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện việc bảo trì, hạn chế tắt điện khi thực hiện công tác trên lưới. Đồng thời, Công ty kêu gọi người dân, khách hàng tắt các thiết bị điện không cần thiết; sử dụng điều hòa nhiệt độ hợp lý (từ 27°C trở lên, kết hợp quạt máy); cài đặt nhiệt độ điều hòa chỉ cần tăng 1 độ C sẽ tiết kiệm được 3% điện năng tiêu thụ. Theo ông Bùi Đỗ Quốc Huy, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng, bà con không nên sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị điện công suất lớn để tránh quá tải cục bộ hệ thống điện.

“Ngành điện Đà Nẵng cũng phối hợp với các sở ban ngành liên quan vận động các đơn vị hành chính sự nghiệp, trường học thực hiện việc tiết giảm điện năng tiêu thụ hàng tháng. Vận động các nhà hàng, khách sạn các cơ sở dịch vụ thương mại giảm công suất chiếu sáng, giảm quảng cáo trang trí ngoài trời vào ban đêm. Công ty cũng đi thỏa thuận với các khách hàng sản xuất lớn hạn chế sử dụng điện vào các khung giờ cao điểm”- Ông Huy nói.

Trung tâm theo dõi tiêu thụ điện hàng ngày tại Công ty Điện lực Đà Nẵng

Tăng cường bảo trì hệ thống để hạn chế tối đa xảy ra sự cố điện

UBND thành phố Đà Nẵng cũng vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp Công ty Điện lực Đà Nẵng thực hiện các giải pháp cấp bách về tiết kiệm điện trong thời gian tới. Theo đó, thành phố yêu cầu các tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời phối hợp với Công ty Điện lực Đà Nẵng triển khai kế hoạch tiết kiệm tối thiểu 30% tổng điện năng tiêu thụ trong chiếu sáng công cộng theo chế độ vận hành bình thường tùy theo mật độ và an toàn giao thông tại các tuyến đường, tắt 100% chiếu sáng trang trí và chiếu sáng quảng cáo từ 20h00 phút hàng ngày.

Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng và tòa nhà chung cư giảm một nửa công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào giờ cao điểm buổi tối của hệ thống điện, từ 20h hàng ngày.

UBND thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ có mức sử dụng điện từ 1 triệu kWh/năm trở lên ký kết thoả thuận tham gia Chương trình điều chỉnh phụ tải điện và thực hiện việc giảm nhu cầu sử dụng điện khi có yêu cầu của Công ty Điện lực Đà Nẵng./.