中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổ chức giao thông linh hoạt trên các con đường để hạn chế ùn tắc giao thông

Thứ Tư, 08:30, 18/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hoạt động giao thông luôn có sự biến động mạnh do mật độ cư dân cao, dễ bị tác động bởi các yếu tố ngoại cảnh, như thời tiết, dân sinh... Vì thế, để hạn chế ùn tắc giao thông, ngoài việc hoàn thiện hạ tầng thì việc tổ chức giao thông cũng cần có những giải pháp để đảm bảo việc điều tiết linh hoạt.

Như một thực tế ở các đô thị, có những con đường thường chỉ đông một chiều vào những thời điểm nhất định. Ví dụ như những con đường kết nối với khu đông dân cư, thường buổi sáng giờ đi làm sẽ đông ở chiều đi, đến buổi chiều lại đông ở chiều về. Đó là thực tiễn rất phổ biến, không phải chỉ ở nước ta mà ở rất nhiều thành phố khác, đô thị khác.

Nhưng chúng ta dường như không mấy khi có giải pháp cho những con đường như vậy. Một trong những lý do là thường các con đường đều được chia rất đều các làn ở hai bên; ví dụ bên phải 2 làn thì bên trái cũng 2 làn, ở giữa là dải phân cách cứng.

Có dịp đi qua nhiều nơi trên thế giới, ở nhiều đô thị, tôi thấy họ có cách tiếp cận rất khác, đó là ở giữa 2 làn đường, không phải là giải phân cách cứng, mà sẽ có 1 làn phụ. Làn phụ ở giữa thông thường được vận hành một cách linh hoạt. Khi vào giờ cao điểm, làn đường đó thuộc về chiều có lưu lượng lớn hơn.

to chuc giao thong linh hoat tren cac con duong de han che un tac giao thong hinh anh 1
(Ảnh minh họa)

Như vậy, làn đường ở giữa đóng vai trò điều tiết và làm cho con đường đó trở nên thông thoáng hơn. Cách vận hành này không xa lạ với thực tiễn giao thông ở các đô thị, bởi với những con đường lưu lượng không quá lớn để có thể làm 4-5 hay 6 làn, thì họ sẽ làm con đường chỉ cần 3 làn, nhưng cứ từng đoạn, làn giữa sẽ được tổ chức giao thông linh hoạt. Có thể ở đoạn này bên phải có 2 làn và bên trái 1 làn, đến đoạn tiếp sau thì bên trái 2 làn và bên phải 1 làn. Bằng cách đó, con đường sẽ dễ lưu thông hơn, mọi người có thể linh hoạt trong việc vượt xe.

Đó chính là một cách để làm cho các con đường được vận hành ở năng lực lưu thông phù hợp và làm cho các phương tiện dễ di chuyển hơn trên những con đường như vậy.

Một ví dụ khác ở Trung Quốc, họ thậm chí còn làm dải phân cách linh hoạt, dùng thiết bị chuyên dụng để di chuyển các phân cách, nhằm thay đổi số làn đường. Tuy nhiên, đó là cách tiếp cận mà chúng ta chưa thể làm ngay, bởi đòi hỏi một sự đầu tư lớn.

Những đô thị lớn của chúng ta đang có vấn đề về sức ép giao thông, việc đưa ra những giải pháp thông minh, linh hoạt như cách tổ chức thêm làn đường ở giữa có chiều lưu thông linh hoạt là một cách tiếp cận nên và cần được cân nhắc càng sớm càng tốt. Đây là giải pháp để phần nào giảm thiểu bớt áp lực giao thông lên các tuyến đường của chúng ta.

Quang Vinh/VOV Giao thông
Tag: giao thông tổ chức giao thông ùn tắc giao thông linh hoạt đô thị làn đường điều tiết
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cấu trúc Vùng đô thị Hà Nội trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm
Cấu trúc Vùng đô thị Hà Nội trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm

Cấu trúc Vùng đô thị Hà Nội trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm

VOV.VN - Trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, Hà Nội được quy hoạch theo mô hình "Chùm đô thị hướng tâm", trong đó Hà Nội là đô thị trung tâm hạt nhân, đầu não, đóng vai trò kết nối vùng và liên vùng quốc tế.

Lập rào chắn xe leo lên vỉa hè, lấy lại không gian cho người đi bộ
Lập rào chắn xe leo lên vỉa hè, lấy lại không gian cho người đi bộ

Lập rào chắn xe leo lên vỉa hè, lấy lại không gian cho người đi bộ

VOV.VN - Ủy ban nhân dân (UBND) phường Kim Liên, Hà Nội đang dựng rào chắn vỉa hè tại khu vực trước cổng trường trung học cơ sở (THCS) Đống Đa và trường Mầm non Hoa Sữa nhằm trả lại không gian cho người đi bộ sau tình trạng ô tô lấn chiếm vỉa hè đặc biệt vào giờ cao điểm gây ảnh hưởng đến người đi bộ.

Chỉ 10 ngày, camera AI ở Hà Nội ghi nhận hơn 1.800 trường hợp vi phạm giao thông
Chỉ 10 ngày, camera AI ở Hà Nội ghi nhận hơn 1.800 trường hợp vi phạm giao thông

Chỉ 10 ngày, camera AI ở Hà Nội ghi nhận hơn 1.800 trường hợp vi phạm giao thông

VOV.VN - Thông qua hệ thống camera trí tuệ nhân tạo (AI) được triển khai trên địa bàn, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội đã phát hiện hàng nghìn trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) chỉ trong thời gian ngắn.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục