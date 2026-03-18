Tổ chức giao thông linh hoạt trên các con đường để hạn chế ùn tắc giao thông

Như một thực tế ở các đô thị, có những con đường thường chỉ đông một chiều vào những thời điểm nhất định. Ví dụ như những con đường kết nối với khu đông dân cư, thường buổi sáng giờ đi làm sẽ đông ở chiều đi, đến buổi chiều lại đông ở chiều về. Đó là thực tiễn rất phổ biến, không phải chỉ ở nước ta mà ở rất nhiều thành phố khác, đô thị khác.

Nhưng chúng ta dường như không mấy khi có giải pháp cho những con đường như vậy. Một trong những lý do là thường các con đường đều được chia rất đều các làn ở hai bên; ví dụ bên phải 2 làn thì bên trái cũng 2 làn, ở giữa là dải phân cách cứng.

Có dịp đi qua nhiều nơi trên thế giới, ở nhiều đô thị, tôi thấy họ có cách tiếp cận rất khác, đó là ở giữa 2 làn đường, không phải là giải phân cách cứng, mà sẽ có 1 làn phụ. Làn phụ ở giữa thông thường được vận hành một cách linh hoạt. Khi vào giờ cao điểm, làn đường đó thuộc về chiều có lưu lượng lớn hơn.

Như vậy, làn đường ở giữa đóng vai trò điều tiết và làm cho con đường đó trở nên thông thoáng hơn. Cách vận hành này không xa lạ với thực tiễn giao thông ở các đô thị, bởi với những con đường lưu lượng không quá lớn để có thể làm 4-5 hay 6 làn, thì họ sẽ làm con đường chỉ cần 3 làn, nhưng cứ từng đoạn, làn giữa sẽ được tổ chức giao thông linh hoạt. Có thể ở đoạn này bên phải có 2 làn và bên trái 1 làn, đến đoạn tiếp sau thì bên trái 2 làn và bên phải 1 làn. Bằng cách đó, con đường sẽ dễ lưu thông hơn, mọi người có thể linh hoạt trong việc vượt xe.

Đó chính là một cách để làm cho các con đường được vận hành ở năng lực lưu thông phù hợp và làm cho các phương tiện dễ di chuyển hơn trên những con đường như vậy.

Một ví dụ khác ở Trung Quốc, họ thậm chí còn làm dải phân cách linh hoạt, dùng thiết bị chuyên dụng để di chuyển các phân cách, nhằm thay đổi số làn đường. Tuy nhiên, đó là cách tiếp cận mà chúng ta chưa thể làm ngay, bởi đòi hỏi một sự đầu tư lớn.

Những đô thị lớn của chúng ta đang có vấn đề về sức ép giao thông, việc đưa ra những giải pháp thông minh, linh hoạt như cách tổ chức thêm làn đường ở giữa có chiều lưu thông linh hoạt là một cách tiếp cận nên và cần được cân nhắc càng sớm càng tốt. Đây là giải pháp để phần nào giảm thiểu bớt áp lực giao thông lên các tuyến đường của chúng ta.