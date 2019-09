Tàu KN 420 giúp đỡ 41 ngư dân Quảng Nam bị nạn tại Trường Sa

Hôm nay (4/9), tàu kiểm ngư KN 420 phối hợp với 10 tàu cá của ngư dân trong đội khai thác, tìm kiếm 3 ngư dân đi trên tàu cá QNa 91928 mất tích trên vùng biển quần đảo Trường Sa.

Trước đó, vào lúc 8h ngày 2/9, do thời tiết xấu, tàu cá QNa 91928 với 44 lao động trên biển gần đảo Thuyền Chài, quần đảo Trường Sa thì bị mất liên lạc. Nhận tin báo, Chi đội Kiểm ngư số 4, Cục Kiểm ngư điều động tàu KN 420 đang làm nhiệm vụ ở gần đó, cơ động đi tìm kiếm.

Một tàu cá của ngư dân Quảng Nam bị đánh chìm trên biển Cửa Đại trước đó. (Ảnh: Nam Thịnh/Thanh Niên)

Các thông tin sau đó cho biết, chiều ngày 3/9, tàu cá QNa 91928 bị chìm tại khu vực cách bãi đá Thuyền Chài khoảng 35 hải lý về phía Đông. 41 ngư dân tàu bị nạn được các tàu trong tổ đội cứu vớt, còn 3 ngư dân mất tích. Tàu KN 420 đã tiếp cận các tàu cá, đưa 41 ngư dân của tàu cá bị chìm lên tàu cứu nạn. Hiện tại, tàu KN 420 tiếp tục phối hợp với 10 tàu cá ở khu vực tìm kiếm 3 ngư dân bị nạn.



Hiện tại, do sóng to, gió lớn, việc tìm kiếm 3 ngư dân mất tích rất khó khăn, Vùng 4 Hải quân chỉ đạo các đảo và tàu trực phối hợp với lực lượng Kiểm ngư, hỗ trợ thông tin và tham gia tìm kiếm ngư dân mất tích, đồng thời xác định phương án đưa 41 ngư dân vào bờ an toàn.

Đại tá Ngô Văn Cải, Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho biết: "Sẽ đưa về đảo Thuyền Chài để tránh trú, sau đó bàn giao cho tỉnh Quảng Nam. Hiện vẫn còn 3 ngư dân mất tích, do biển động nên không tìm được. Chúng tôi nhận định, có thể khi thuyền chìm, các ngư dân này bị kẹt trong khoang. Nếu có thoát được ra ngoài cũng trôi cũng rất xa. Chúng tôi đã yêu cầu các đơn vị tìm kiếm tăng cường quan sát, khi phát hiện ra thì báo cáo kịp thời"./.

