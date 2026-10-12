Tàu NV SUNSHINE của Việt Nam không bị tấn công tại eo biển Hormuz

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cho biết, theo báo cáo của Công ty Cổ phần Vận tải Nhật Việt (NVTrans), tàu NV SUNSHINE không bị tấn công, không xảy ra cháy buồng máy tại khu vực eo biển Hormuz. Tàu và toàn bộ thuyền viên hiện an toàn, hoạt động bình thường.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam bác tin tàu tàu NV SUNSHINE bị tấn công tại eo biển Hormuz và đang hoạt động khai thác ổn định, đúng kế hoạch. Ảnh: PetroVietnam.

Trước đó, từ tối 9/10 đến ngày 10/10/2026, một số cơ quan báo chí, phương tiện truyền thông và tài khoản mạng xã hội đăng tải, chia sẻ thông tin cho rằng tàu NV SUNSHINE bị tấn công tại khu vực eo biển Hormuz và xảy ra cháy tại buồng máy.

Ngày 10/10/2026, Công ty Cổ phần Vận tải Nhật Việt (NVTrans), đơn vị sở hữu và quản lý tàu, đã có văn bản số 792/CV-NVT báo cáo Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam về sự việc.

Theo báo cáo, thông qua việc duy trì liên lạc trực tiếp, thường xuyên với thuyền trưởng và theo dõi tình trạng hoạt động của tàu liên tục 24/7, doanh nghiệp xác nhận tàu NV SUNSHINE không bị tấn công, không xảy ra cháy tại buồng máy. Tàu cùng toàn bộ thuyền viên vẫn an toàn và hoạt động bình thường.

Như vậy, thông tin về việc tàu NV SUNSHINE bị tấn công và cháy buồng máy được đăng tải, chia sẻ trên một số phương tiện truyền thông không phù hợp với tình trạng thực tế của tàu, theo xác nhận của doanh nghiệp quản lý.

Chủ động cập nhật thông tin, bảo đảm an toàn cho thuyền viên

Liên quan đến sự việc, NVTrans cho biết đã và đang triển khai các biện pháp nhằm theo dõi tình trạng hoạt động, bảo đảm cập nhật kịp thời thông tin về an toàn, an ninh của tàu và thuyền viên.

Doanh nghiệp đồng thời phối hợp với thuyền trưởng thông tin đến các thuyền viên và gia đình để hạn chế những lo lắng phát sinh từ các thông tin chưa chính xác.

Ngày 10/10/2026, công ty cũng ban hành Thông báo số 07/TB-NVT về việc đính chính thông tin sai sự thật liên quan đến tàu NV SUNSHINE. Bên cạnh đó, doanh nghiệp liên hệ với các cơ quan báo chí có liên quan để cung cấp thông tin thực tế, đề nghị cập nhật và đính chính những nội dung chưa chính xác.

Trong báo cáo gửi Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, NVTrans cho biết sẽ tiếp tục theo dõi tình trạng hoạt động của tàu, đồng thời kịp thời báo cáo cơ quan quản lý nếu phát sinh vấn đề liên quan đến an toàn, an ninh hàng hải.

Doanh nghiệp cũng đề nghị cơ quan quản lý nắm bắt tình hình, tạo cơ sở phối hợp và xác minh thông tin khi cần thiết.