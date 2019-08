Tàu xe đã sẵn sàng cho nhu cầu đi lại trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, do nối tiếp hai ngày cuối tuần, người lao động sẽ được nghỉ ba ngày (từ ngày 31/8 đến 2/9). Ngành giao thông vận tải (GTVT) đã lên phương án tăng cường các phương tiện xe khách, tàu hỏa, máy bay,…nhằm đáp ứng nhu cầu đi du lịch, về quê thăm thân của người dân.

Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội đã đề nghị Sở GTVT Hà Nội cấp 300 phù hiệu xe tăng cường nhằm giải tỏa khách (nếu tăng đột biến) trong dịp 2/9.

Tuy vậy, đợt nghỉ lễ Quốc khánh năm nay không phải dài, dự báo lượng khách sẽ không tăng quá cao so với dịp nghỉ cuối tuần bình thường, lượng phương tiện và giá vé tương đối ổn định. Trong dịp nghỉ lễ, các bến xe, nhà ga, các hãng hàng không đã lên kế hoạch tăng cường xe để giải tỏa hành khách trong trường hợp khách tăng đột biến.



Gần 500 xe tăng cường cho dịp Quốc khánh

Theo ông Nguyễn Anh Toàn-Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội, lượng khách đi lại dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 tại các bến xe của công ty chỉ “nhích” lên chút ít, không tăng quá cao và không biến động nhiều so các ngày cuối tuần bình thường, khả năng tập trung đông vào thời điểm chiều 30/8 và sáng 31/8.

Hiện, lượng xe cá nhân cùng các loại xe dịch vụ phát triển mạnh, thêm vào đó, nhiều trường học đã bắt đầu vào năm học mới nên số lượng khách đi du lịch hoặc về quê thăm thân bằng xe khách liên tỉnh không nhiều.

Bến Giáp Bát sẽ tăng cường 115 xe; Gia Lâm tăng 45 xe; Mỹ Đình tăng 140 xe,…dịp 2/9.

Bến xe Mỹ Đình cũng dự kiến số lượng xe ra vào bến sẽ khoảng 1.200 lượt/ngày tăng khoảng 125% - 130% so với ngày thường, chủ yếu ở các tuyến đường Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Quảng Ninh, Phú Thọ.

Ông Lý Trường Sơn - Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết, để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân an toàn, thuận lợi, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, kế hoạch phục vụ người dân có thể sẽ thay đổi so với dự kiến do thời tiết nắng nóng, nên số lượng hành khách có thể giảm vì người dân lo ngại đi lại. Tuy nhiên, bến luôn chuẩn bị ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra.

Tại bến xe Nước Ngầm, ngay từ những ngày đầu kỳ nghỉ lễ, Ban quản lý bến đã họp với các đơn vị vận tải chuẩn bị tốt số xe dự phòng, xe tăng cường vào chuẩn bị phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Bến xe Nước Ngầm cho biết, bến xe đã dự báo lượng khách trong đợt nghỉ lễ dài ngày trước mắt có thể tăng từ 130-150% so với ngày thường.

Bến xe Nước Ngầm huy động các đơn vị khai thác trên các tuyến có khả năng khách đông như Nghệ An, Hà Tĩnh, Hải Phòng cam kết không được nghỉ vào các ngày lễ để giải tỏa khách trong ngày cao điểm, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp vận tải ký cam kết không chở quá số ghế quy định, cung cấp đủ vé cho bến, niêm yết đầy đủ giá vé trong và ngoài xe, không thu cao hơn giá vé đăng ký…

Để giảm tối đa áp lực tại các bến xe vào những ngày trước và sau dịp nghỉ lễ, Công ty CP Bến xe Hà Nội yêu cầu bến xe phối hợp với các đơn vị kinh doanh vận tải khách liên tỉnh triển khai sớm các hình thức bán vé đến tận tay hành khách; lên phương án dự phòng các xe tăng cường trên các tuyến để kịp thời giải tỏa khách tăng đột biến tại bến xe; hạn chế thấp nhất việc ứ đọng khách trong bến xe.

Đường sắt tăng hơn 50 chuyến tàu

Với đường sắt, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách vào dịp lễ Quốc khánh 2/9, trong các ngày từ 29/8 đến 2/9, ngoài các đôi tàu chạy thường xuyên trên các tuyến đường sắt, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) sẽ tổ chức chạy thêm 53 chuyến tàu trên các tuyến có mật độ hành khách tăng cao như: Sài Gòn - Nha Trang, Sài Gòn - Phan Thiết, Hà Nội - Vinh, Hà Nội - Đồng Hới,…

Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Hà Nội Phùng Thị Lý Hà cho biết, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, đơn vị sẽ chạy thêm 18 chuyến tàu trên các tuyến.

Thời điểm này, đơn vị đã bán gần 30.000 vé tàu, lượng vé hiện còn khá lớn, hành khách có nhiều phương án lựa chọn. Ngày cao điểm đầu dịp nghỉ lễ (30/8), từ Hà Nội đi Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, TP Hồ Chí Minh vẫn còn hơn 3.200 vé; ngày cuối đợt (2/9), chiều ngược lại từ TP Hồ Chí Minh đi Hà Nội vẫn còn gần 10.000 vé.

Hàng không cũng tăng chuyến

Đối với hàng không, đại diện các hãng nội địa đều cho biết đã lên kế hoạch bay nhằm đáp ứng cao nhất nhu cầu đi lại của người dân. Tuy nhiên, do thời gian nghỉ lễ chỉ kéo dài ba ngày, cho nên lượng khách tăng hơn so ngày thường nhưng chắc chắn không quá đột biến.

Nhiều khả năng, nhu cầu đi lại, du lịch của người dân sẽ tập trung tại một số điểm du lịch, chặng bay ngắn hoặc tần suất bay dày, như Hà Nội đi TP Hồ Chí Minh, hay Hà Nội/TP Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc…

Dịp này Vietnam Airlines và Jetstar Pacific sẽ cung ứng gần 242.000 chỗ trên toàn mạng bay nội địa trong 04 ngày từ 30/8 - 2/9.

Theo đó, Vietnam Airlines tăng thêm 15.000 chỗ so với thường lệ, nâng tổng tải cung ứng toàn mạng nội địa lên gần 162.000 chỗ. Các đường bay được tăng cường chỗ nhiều nhất là giữa Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Đà Lạt, Phú Quốc. Với Jetstar Pacific, trong dịp này Hãng cung ứng tổng cộng trên 80.000 chỗ bay nội địa.

Hãng hàng không Vietnam Airlines ưu đãi giảm 10% các mức giá hành trình nội địa và quốc tế khi mua vé trực truyến tại www.vietnamairlines.com và ứng dụng di động Vietnam Airlines. Ưu đãi áp dụng cho khách xuất vé từ ngày 30/8 đến 1/9/2019, thực hiện hành trình trong thời gian 1/9 đến 31/12/2019. Ưu đãi có các điều kiện kèm theo về hạng đặt chỗ và không áp dụng cho các chuyến bay vào một số giai đoạn cao điểm.

Hãng hàng không Vietjet Air cũng lên kế hoạch tăng hàng trăm chuyến bay với cả nghìn chỗ trên các chặng bay phục vụ khách.

Đại diện các hãng hàng không khuyến nghị hành khách nên chủ động kế hoạch đi lại từ sớm, tăng cường sử dụng dịch vụ làm thủ tục trực tuyến, làm thủ tục qua điện thoại hoặc tự làm thủ tục tại các kiosk để tiết kiệm thời gian chờ đợi ở sân bay trước giờ khởi hành để đảm bảo không mua phải vé giả, vé bị nâng giá.

Thủ tướng chỉ đạo phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho kỳ nghỉ lễ

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu các bộ: Công an, GTVT, Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia và các địa phương thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự ATGT, giảm tai nạn và ùn tắc trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Theo đó, nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải hành khách, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân; yêu cầu các DN vận tải khách chấp hành nghiêm các quy định về kinh doanh vận tải, bảo đảm an toàn kỹ thuật phương tiện; tổ chức vận tải phù hợp, giảm tình trạng chậm, hủy chuyến; xử lý nghiêm tình trạng tăng giá vé trái quy định.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, không lái xe sau khi uống rượu, bia, sử dụng chất ma túy; không sử dụng điện thoại khi lái xe; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn; vận động người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng,...

Lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi chạy quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, ma túy; chở hành khách, hàng hóa quá tải trọng quy định; chú trọng đối với xe chở khách, xe công-ten-nơ; kiểm tra an toàn các công trình hạ tầng giao thông; khắc phục kịp thời các vị trí hư hỏng, sạt lở; rà soát bổ sung hệ thống vạch sơn, biển báo, đèn tín hiệu,...

Ngoài ra, công bố rộng rãi các số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân về trật tự ATGT, giải quyết, khắc phục kịp thời các sự cố, tai nạn,.../.