Taxi đâm liên hoàn nhiều xe máy, 5 người nhập viện: Lái xe buồn ngủ

Trưa 19/2, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa có thông tin ban đầu liên quan đến vụ xe taxi của hãng Mai Linh đâm liên hoàn nhiều xe máy ở TP Huế khiến 5 người nhập viện.

Theo đó, lúc 6h45 ngày 19/2, tại ngã ba Hồ Đắc Di - An Dương Vương (phường An Đông, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế), anh Nguyễn Văn Đạt (SN 1994, trú đường Điện Biên Phủ, phường Trường An, TP Huế, nghề nghiệp: Lái xe) điều khiển ô tô BKS: 75E - 003.35 (Giấy phép lái xe hạng C có giá trị đến 25/12/2027; kiểm định còn hạn sử dụng) chạy trên đường An Dương Vương theo hướng từ Bến xe phía Nam về Ngự Bình.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: CTV)

Khi đến ngã ba kể trên thì va chạm vào 4 xe máy, 2 xe đạp và 1 xe máy điện đang dừng chờ đèn đỏ phía trước cùng chiều với ô tô di chuyển gây tai nạn giao thông.

Vụ việc khiến 5 người đi cấp cứu, trong đó có 1 người gãy xương đùi, 4 người còn lại xây xát phần mềm đang được kiểm tra thêm.

Theo lực lượng chức năng, nguyên nhân để xảy ra vụ tai nạn là do anh Đạt buồn ngủ khi lái xe. Test nhanh ma túy đối với anh Đạt cho kết quả âm tính; kiểm tra nồng độ cồn qua hơi thở là 0.00 mg/l.

Hôm qua (18/2) tại Thừa Thiên - Huế cũng xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua huyện Phong Điền làm 3 mẹ con chết thảm.

Cụ thể, khoảng 10h ngày 18/2, ông Phan Đình Kiều (SN 1969, trú TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) lái ô tô BKS: 36A- 485.67 chạy trên cao tốc Cam lộ - La Sơn, hướng Đà Nẵng - Quảng Trị. Trên ô tô còn có anh Phan Đình Q (SN 1978), vợ anh Q. là chị Lê Thị H (SN 1983) cùng 2 con là K.V (SN 2009) và Đ.Q (SN 2015), cùng trú phố Tân Cộng (phường Đông Tân, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa).

Khi đến km 48+200m cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua huyện Phong Điền thì ô tô con vượt lên từ phía bên phải, sau đó va chạm với xe đầu kéo BKS: 63C- 136.59 kéo theo rơ moóc BKS: 63R-00227 do anh Huỳnh Văn Dũng (SN 1974, trú xã Long An, Châu Thành, Tiền Giang) đang đi cùng chiều phía trước, cùng làn đường.

Sau va chạm, ô tô BKS: 36A-485.67 lao sang phần đường ngược chiều hướng Quảng Trị - Đà Nẵng va chạm vào xe tải BKS: 63H-005.68 do anh Lâm Văn Tâm (SN 1982, trú phường Vĩnh Mỹ, Châu Đốc, An Giang) cầm lái, chở trên xe anh Nguyễn Minh Khải (SN 1980, trú tại Mỹ Tho, Tiền Giang) đang đi trên phần đường ngược chiều hướng Quảng Trị - Đà Nẵng.

Sau đó ô tô BKS: 36A-485.67 tiếp tục lao xuống vực bên phải phần đường một chiều hướng Quảng Trị - Đà Nẵng. Cùng lúc đó, ô tô BKS: 63H-005.68 bị xe đầu kéo BKS: 51D- 150.90 kéo theo rơ moóc BKS: 51R-349.20 do anh Nguyễn Tấn Đạt (SN 1980, trú phường Phổ Minh, Đức Phổ, Quảng Ngãi) đang đi cùng chiều, phía sau, cùng làn đường hướng Quảng Trị - Đà Nẵng tông vào.

Vụ tai nạn khiến cháu Đ.Q. chết tại chỗ, cháu K.V. và chị Lê Thị H. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 nhưng không qua khỏi.