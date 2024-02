Công an Long An chốt chặn 30 km bắt tài xế gây tai nạn liên hoàn ở Tiền Giang

Theo cơ quan công an đêm 15/1, ba xe máy và một ô tô đang dừng chờ đèn đỏ trên Quốc lộ 1 đoạn xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thì bất ngờ bị ô tô tải 51C-572.87 do Nguyễn Huỳnh Thành điều khiển lưu thông cùng chiều tông trúng. Vụ việc khiến 1 người tử vong, nhiều phương tiện hư hỏng, giao thông hỗn loạn.

Tài xế gây tai nạn ở Tiền Giang, bỏ trốn sang Long An (ảnh Quang Anh)

Hiện trường vụ tai nạn (ảnh Huỳnh Du)

Sau khi tai nạn xảy ra, Thành lái xe tải bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận được thông tin phối hợp từ Công an tỉnh Tiền Giang, Công an tỉnh Long An triển khai lực lượng CSGT chốt chặn bắt giữ tài xế Thành trên đường tỉnh 830 đoạn cầu Xáng Lớn địa bàn xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Hiện đối tượng đã được bàn giao cho Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục điều tra xử lý.