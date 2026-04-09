Taxi va chạm với xe tải ở Lâm Đồng, tài xế tử vong tại chỗ

Thứ Năm, 09:32, 09/04/2026
VOV.VN - Vụ tai nạn giữa taxi va chạm xe tải lúc rạng sáng 9/4 khiến tài xế tử vong tại chỗ, phương tiện biến dạng hoàn toàn.

Xe taxi chở 3 người xảy ra va chạm ôtô tải khi đi qua khu vực chợ Trường Xuân (Lâm Đồng), khiến tài xế chết tại chỗ, hai hành khách bị thương.

taxi va cham voi xe tai o lam Dong, tai xe tu vong tai cho hinh anh 1
Hiện trường vụ tai nạn. Chiếc xe taxi bị biến dạng hoàn toàn sau cú va chạm mạnh.

Sáng 9/4, ông Lê Xuân Thuận, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân (Lâm Đồng), cho biết trên địa bàn xã xảy ra vụ tai nạn giữa xe taxi và xe tải khiến 1 người chết, 2 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 0h cùng ngày. Vào thời điểm trên, anh Nguyễn Hoài (32 tuổi, ở xã Thuận Hạnh, lái taxi biển số Đăk Nông cũ) chở hai hành khách qua chợ Trường Xuân.

Khi đến trước chợ, xe va chạm với xe tải mang biển số TP HCM chạy hướng ngược lại.

Sau cú va chạm, tài xế taxi tử vong tại chỗ; hai hành khách ngồi phía sau bị thương, được đưa đi cấp cứu. Ba người trên xe tải không bị thương.

Tại hiện trường, cú đâm mạnh khiến taxi bẹp dúm, dính chặt vào đầu ôtô tải. Hai xe sau đó lao vào các quầy hàng ven chợ mới dừng lại. Người dân xung quanh chạy đến phá cửa, đưa các nạn nhân mắc kẹt trong taxi ra ngoài.

Rạng sáng cùng ngày, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn.

Trước đó, sáng 8/4, Công an xã Hàm Thuận (Lâm Đồng) báo cáo nhanh vụ “Chết người do tai nạn lao động” xảy ra tại Thôn 2, xã Hàm Thuận.

Theo báo cáo, lúc 8h40 sáng cùng ngày, tại khu vực triền núi Tazon thuộc thôn 2, xã Hàm Thuận, xe ô tô biển số 29H-252.65 vận chuyển vật tư thi công công trình của đơn vị viễn thông VNPT, do tài xế Nguyễn Tấn Trường (sinh năm 1999, trú Anh Sơn, Nghệ An) điều khiển di chuyển trên triền núi thì lao xuống vực.

Vụ tai nạn khiến 3 người chết gồm: Nguyễn Kim Trung Thịnh (sinh năm 1989, trú thôn 2, xã Hàm Thuận), Lê Văn Mười (sinh năm 1977, trú thôn 3, xã Hàm Thuận), Nguyễn Thanh Nhã (sinh năm 2001, trú tại Trần Đề, Cần Thơ).

Tài xế Nguyễn Tấn Trường bị thương và đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng xã Hàm Thuận có mặt tại hiện trường. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Thiên Trang/VTC News
Tag: Lâm Đồng tai nạn giao thông tai nạn nghiêm trọng xe tải taxi thương vong hiện trường điều tra an toàn giao thông tin nóng tai nạn lao động tử vong
Một người tử vong sau khi va chạm với xe tải tại đường Phạm Hùng
Một người tử vong sau khi va chạm với xe tải tại đường Phạm Hùng

VOV.VN - Vào khoảng 8h50 sáng 16/3, tại khu vực ngã ba đường Phạm Hùng dẫn vào Đại lộ Thăng Long (Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa một xe tải và xe máy, khiến một người tử vong tại chỗ.

Một người tử vong sau khi va chạm với xe tải tại đường Phạm Hùng

Một người tử vong sau khi va chạm với xe tải tại đường Phạm Hùng

VOV.VN - Vào khoảng 8h50 sáng 16/3, tại khu vực ngã ba đường Phạm Hùng dẫn vào Đại lộ Thăng Long (Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa một xe tải và xe máy, khiến một người tử vong tại chỗ.

Va chạm giữa xe máy với 2 ô tô, một người đàn ông tử vong tại chỗ ở Tây Ninh

VOV.VN - Sáng 11/3, UBND xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh xác nhận ông Phạm Minh Tân (48 tuổi), Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Dương, đồng thời là ứng cử viên đại biểu HĐND xã Mỹ Hạnh nhiệm kỳ 2026-2031, đã tử vong do tai nạn giao thông sau khi tham gia tiếp xúc cử tri.

Va chạm giữa xe máy với 2 ô tô, một người đàn ông tử vong tại chỗ ở Tây Ninh

Va chạm giữa xe máy với 2 ô tô, một người đàn ông tử vong tại chỗ ở Tây Ninh

VOV.VN - Sáng 11/3, UBND xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh xác nhận ông Phạm Minh Tân (48 tuổi), Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Dương, đồng thời là ứng cử viên đại biểu HĐND xã Mỹ Hạnh nhiệm kỳ 2026-2031, đã tử vong do tai nạn giao thông sau khi tham gia tiếp xúc cử tri.

Người đàn ông đi xe máy tử vong do va chạm với tàu hỏa SE19 tại Hà Nội

VOV.VN - Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h05 phút tối nay (8/3), một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực Văn Điển - Thường Tín, đoạn qua trước số nhà 212, phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Người đàn ông đi xe máy tử vong do va chạm với tàu hỏa SE19 tại Hà Nội

Người đàn ông đi xe máy tử vong do va chạm với tàu hỏa SE19 tại Hà Nội

VOV.VN - Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h05 phút tối nay (8/3), một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực Văn Điển - Thường Tín, đoạn qua trước số nhà 212, phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

