“Táy máy” mở cửa thoát hiểm máy bay, hành khách bị phạt 2 triệu đồng

Một nam hành khách “táy máy” mở cửa thoát hiểm, làm chuyến bay bị chậm 40 phút bị Cảng vụ hàng không miền Nam tại sân bay Liên Khương (Đà Lạt) xử phạt 2 triệu đồng. Cửa thoát hiểm máy bay (Ảnh: VTC.vn)

Theo đó, nam hành khách có tên P.V.H.L (sinh năm 1993, Hà Nội) được xác định đã không tuân theo sự hướng dẫn về đảm bảo an toàn hàng không của thành viên tổ bay.

Cụ thể, vào lúc 12 giờ 40 phút ngày 9/7/2018, chuyến bay BL212 của hãng hàng không Jetstar Pacific có lộ trình Đà Lạt đi Hà Nội dự kiến cất cánh tại sân bay Liên Khương lúc 12 giờ 45 phút.

Sau khi hành khách lên hết tàu bay, ông P.V.H.L ngồi số ghế 12E đã tự ý mở nắp nắp đậy tay cầm an toàn (Cover) cửa thoát hiểm số 2 của tàu bay, hệ thống đèn cảnh báo phát sáng và tiếp viên kịp thời phát hiện ngăn chặn.

Trước đó, ông P.V.H.L đã được tiếp viên hướng dẫn quy định an toàn đối với hành khách ngồi khu vực cửa thoát hiểm trên tàu bay

Theo quy trình an toàn, nhân viên kỹ thuật và cơ trưởng đã tiến hành kiểm tra và nhận thấy cửa thoát hiểm chưa bị mở bung, vẫn bảo đảm an toàn để thực hiện tiếp chuyến bay. Sự việc làm cho chuyến bay bị chậm 40 phút so với giờ khởi hành dự kiến.

Căn cứ vào các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, Đại diện Cảng vụ Hàng không miền Nam tại sân bay Liên Khương đã ra quyết định xử phạt Ông P.V.H.L 2 triệu đồng.

Cửa thoát hiểm trên máy bay chỉ dùng trong các tình huống khẩn cấp, mỗi cửa thoát hiểm đều bố trí xuồng phao cứu sinh. Số lượng cửa thoát hiểm được thiết kế theo số số lượng khách trên máy bay.

Khi một cửa thoát hiểm bị mở, không chỉ chuyến bay bị chậm để khắc phục tạm thời, mà những hành khách xung quanh khu vực này cũng phải rời máy bay để bảo đảm an toàn tối đa.

Máy bay sau đó sẽ phải đưa vào xưởng để lắp đặt lại với chi phí hàng trăm triệu đồng trước khi thực hiện chuyến bay sau./. Nữ tiếp viên đập chai rượu vào đầu khách định mở cửa máy bay Để ngăn chặn hành vi hung hãn của hành khách trên máy bay, một nữ tiếp viên hàng không buộc phải dùng chai rượu vang đập lên đầu người này.