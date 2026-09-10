Tây Ninh bàn giao 5.287 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Ngày 10/9, tại Nghĩa trang liệt sĩ Bến Lức, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và bàn giao mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN.

5.287 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được tỉnh Tây Ninh bàn giao để đưa ra Hà Nội phục vụ giám định ADN. (Ảnh: Thanh Bình)

Trước khi vận chuyển, Đại tá Trần Văn Cư, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và xã Bến Lức dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, từ ngày 4/6 đến 21/8/2026, lực lượng chức năng đã khai quật 18.593 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 18 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Qua đó, có 15.336 mộ đủ điều kiện thu mẫu sinh phẩm để phục vụ giám định ADN.

Đầu tháng 8/2026, tỉnh đã hoàn thành đợt bàn giao đầu tiên với 10.387 mẫu hài cốt liệt sĩ cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại Hà Nội để tiến hành giám định.

Trong đợt thứ hai này, Tây Ninh bàn giao 5.287 mẫu. Trong đó, 4.949 mẫu được thu từ các mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang liệt sĩ; 338 mẫu còn lại được thu từ các hài cốt liệt sĩ quy tập trong đợt 2, giai đoạn XXV, mùa khô 2025-2026 tại Campuchia.

Sau lễ tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ Bến Lức, toàn bộ 5.287 mẫu được vận chuyển đến nhà ga quân sự, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ở TP.HCM để bàn giao cho bộ phận tiếp nhận, trước khi đưa ra Hà Nội bằng đường hàng không.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và địa phương chuyển mẫu sinh phẩm ra xe đưa đi giám định ADN. (Ảnh: Thanh Bình)

Mỗi mẫu sinh phẩm được gửi đi mang theo hy vọng tìm lại danh tính cho những liệt sĩ chưa được xác định tên tuổi. (Ảnh: Thanh Bình)

Đại tá Nguyễn Minh Tấn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, Phó Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh, nhấn mạnh đây không chỉ là việc vận chuyển các mẫu sinh phẩm mà còn là hành trình mang theo hy vọng của những gia đình đã chờ đợi người thân suốt nhiều năm.

Theo Đại tá Nguyễn Minh Tấn, việc xác định danh tính liệt sĩ là cuộc chạy đua với thời gian, bởi mỗi mẫu sinh phẩm được đưa đi giám định đều có thể mở ra cơ hội trả lại tên tuổi, quê quán và thông tin cho một người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Với hai đợt bàn giao trong năm 2026, Tây Ninh đang tiếp tục đẩy nhanh việc thu thập, bảo quản và giám định ADN, góp phần thực hiện mục tiêu xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp lại sự mong mỏi của thân nhân và đồng đội các liệt sĩ.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, đối với công tác quy tập tìm kiếm tại nước bạn Campuchia: Sau 7 ngày ra quân, thực hiện nhiệm vụ tại đây, các Đội K70, K71 và K73 đã quy tập được 14 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh. Đây là những kết quả đầu tiên của giai đoạn 16, mùa khô 2026-2027, bắt đầu từ ngày 4/9. Trong đó, Đội K71 quy tập 3 hài cốt tại Oddar Meanchey và Banteay Meanchey; Đội K73 quy tập 6 hài cốt tại Bailin; Đội K70 tìm được 5 hài cốt tại Kampong Cham. Các đội tiếp tục mở rộng địa bàn, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đáp ứng mong mỏi của thân nhân và đồng đội các liệt sĩ.