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Tây Ninh quy tập một hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Thứ Sáu, 18:41, 24/07/2026
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VOV.VN - Ngày 24/7, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh cho biết, Đội K71 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã quy tập được một hài cốt liệt sĩ tại ấp Tân Tây, xã Tân Thành, ngay trong ngày đầu triển khai tìm kiếm từ nguồn tin do người dân cung cấp.

Theo thông tin ban đầu, khu vực này được cho là còn khoảng 4-5 hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập. Sáng cùng ngày, Đội K71 huy động 15 cán bộ, chiến sĩ khảo sát hiện trường, tổ chức đào 3 hố tìm kiếm và phát hiện, cất bốc một hài cốt liệt sĩ.

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Tìm thấy hài cốt liệt sĩ tại khu vực nghi còn 4-5 phần mộ chưa quy tập (Ảnh: Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh)

Từ kết quả bước đầu, Đội K71 sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực, phấn đấu sớm quy tập các hài cốt liệt sĩ còn lại, đưa các liệt sĩ trở về với đồng đội và gia đình.

Trước đó, ngày 22/7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh cho biết địa phương đã cơ bản hoàn tất việc lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ phục vụ giám định ADN. Công tác thu thập mẫu sinh phẩm từ hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn cũng đạt kết quả cao.

Nguyễn Quang/VOV-TPHCM
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