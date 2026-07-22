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Tây Ninh sắp bàn giao 8.000 mẫu ADN liệt sĩ để giám định

Thứ Tư, 16:28, 22/07/2026
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VOV.VN - Tây Ninh vừa hoàn thành lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ và thu thập hơn 13.600 mẫu tại các phần mộ. Dự kiến ngày 31/7, tỉnh sẽ bàn giao 8.000 mẫu đợt 1 để giám định.

Tính đến ngày 21/7, tỉnh Tây Ninh đã cơ bản hoàn tất công tác lấy mẫu sinh phẩm từ thân nhân liệt sĩ phục vụ công tác giám định ADN. Cùng với đó, việc lấy mẫu tại các nghĩa trang cũng đạt kết quả cao.

tay ninh sap ban giao 8.000 mau adn liet si de giam dinh hinh anh 1
Các đơn vị chức năng lấy mẫu tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Hòa, Tây Ninh

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, địa phương đã tiến hành lấy mẫu sinh phẩm tại 13.625 phần mộ liệt sĩ, đạt 73,29% kế hoạch. Trong số này, có 10.918 phần mộ đủ điều kiện lấy mẫu, chiếm 80,13% và 2.707 mộ không đủ điều kiện, chiếm 19,97%.

Hiện tại, 12 địa phương của Tây Ninh đã hoàn thành công tác này tại các phần mộ, bao gồm: Hòa Hội, An Tịnh, Bình Minh, Long An, Dương Minh Châu, Tân Lân, Đông Thành, Hưng Thuận, Bến Cầu, Cần Giuộc, Tân Thạnh và Châu Thành.

tay ninh sap ban giao 8.000 mau adn liet si de giam dinh hinh anh 2
Các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được thêm 332 hài cốt liệt sĩ 

Đối với việc thu thập mẫu từ thân nhân gia đình liệt sĩ, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết toàn tỉnh đã thu nhận 5.571 mẫu, đạt 95,67% so với nhu cầu đăng ký. Cụ thể, từ 6.011 thân nhân đăng ký ban đầu, lực lượng chức năng đã lấy mẫu thực tế cho 5.146 người và bổ sung thêm 605 trường hợp phát sinh.

Theo kế hoạch, vào ngày 31/7 tới đây, Tây Ninh sẽ tiến hành bàn giao đợt 1 gồm 8.000 mẫu hài cốt liệt sĩ cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để phân tích ADN. Số mẫu còn lại sẽ tiếp tục được rà soát, kiểm tra kỹ lưỡng trước khi bàn giao trong đợt 2.

Song song với chiến dịch lấy mẫu sinh phẩm, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn đang được khẩn trương thực hiện. Chỉ tính riêng từ cuối tháng 3 đến cuối tháng 6/2026, các lực lượng đã đưa về 332 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, có 331 hài cốt được tìm thấy tại chiến trường Campuchia và 1 hài cốt được quy tập ngay trên địa bàn tỉnh.

tay ninh sap ban giao 8.000 mau adn liet si de giam dinh hinh anh 3
Phối hợp với nước bạn bàn giao hài cốt liệt sĩ vừa được tìm kiếm

Việc hoàn thành ngân hàng mẫu sinh phẩm là cơ sở dữ liệu đặc biệt quan trọng để đối chiếu, đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính những liệt sĩ chưa rõ thông tin. Từ đó, góp phần sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi, quê hương và gia đình.

Nguyễn Quang/VOV-TP.HCM
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