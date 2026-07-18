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Bà Nguyễn Thị Lệ chính thức là vợ liệt sĩ, hưởng trợ cấp hơn 5 triệu đồng/tháng

Thứ Bảy, 17:49, 18/07/2026
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VOV.VN - Sau gần 60 năm chờ đợi, bà Nguyễn Thị Lệ, 80 tuổi, được công nhận là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên và cấp giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ. Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh quyết định bổ sung bà Lệ vào hồ sơ thân nhân liệt sĩ, đồng thời cho hưởng trợ cấp hàng tháng từ tháng 8/2026, với tổng mức 5,02 triệu đồng mỗi tháng.

Ngày 18/7, Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh ban hành quyết định bổ sung bà Nguyễn Thị Lệ, 80 tuổi, ngụ xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh, vào hồ sơ thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên với tư cách là vợ liệt sĩ.

Theo quyết định, bà Lệ được cấp giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ số 7.248 và hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng từ ngày 1/8/2026.

Cụ thể, bà được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng 2,789 triệu đồng và trợ cấp tuất nuôi dưỡng 2,231 triệu đồng do là vợ liệt sĩ sống cô đơn, không nơi nương tựa. Tổng mức trợ cấp là 5,02 triệu đồng/tháng. Bà Lệ cũng được truy lĩnh trợ cấp tháng 7 với số tiền 5,02 triệu đồng.

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Tây Ninh công nhận bà Nguyễn Thị Lệ là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên (Ảnh: Q.V)

Trước đó, sáng 18/7, UBND xã Vàm Cỏ tổ chức họp thân tộc họ Huỳnh để lấy ý kiến xác nhận mối quan hệ giữa bà Nguyễn Thị Lệ và liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Toàn thể thân tộc thống nhất cao và đồng thuận lập hồ sơ đề nghị công nhận bà Lệ là vợ liệt sĩ.

6 người thân trực hệ và đại diện gia tộc đã ký xác nhận vào hồ sơ. Ngay trong ngày, UBND xã Vàm Cỏ hoàn tất thủ tục, chuyển hồ sơ lên cấp có thẩm quyền xem xét.

Trường hợp của bà Lệ được đánh giá có nhiều yếu tố đặc thù. Trong thời kỳ kháng chiến, bà và liệt sĩ Huỳnh Văn Quên mới trong thời gian yêu nhau, chưa đăng ký kết hôn, chưa chung sống như vợ chồng và bà chưa về sinh sống cùng gia đình liệt sĩ.

Khoảng 10 năm trước, bà Lệ từng nộp hồ sơ đề nghị hưởng chế độ dành cho vợ liệt sĩ nhưng chưa thể hoàn thiện do thiếu xác nhận của cha, mẹ liệt sĩ về mối quan hệ vợ chồng.

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Việc công nhận sẽ giúp động viên và vơi bớt phần nào những mất mát với gia đình. (Ảnh: Q.V)

Vụ việc được khơi lại sau khi gia đình biết thông tin tìm thấy hài cốt cùng di vật được cho là của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP.HCM. Các thông tin về họ tên, đơn vị chiến đấu, thời điểm và địa điểm hy sinh được gia đình cho là có nhiều điểm trùng khớp.

Ngày 7/7, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp các đơn vị liên quan lấy mẫu ADN của hai em trai liệt sĩ là ông Huỳnh Văn Mười và Huỳnh Văn Nhỏ để phục vụ đối chiếu, xác định danh tính. Mẫu ADN đã được đưa đi xét nghiệm và dự kiến có kết quả sau khoảng 3 tuần.

Ngoài việc xác minh danh tính, hồ sơ liệt sĩ còn một chi tiết cần làm rõ khi một số giấy tờ ghi tên “Huỳnh Văn Quyên”, trong khi Bằng “Tổ quốc ghi công” ghi “Huỳnh Văn Quên”.

Việc công nhận bà Nguyễn Thị Lệ là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên diễn ra trong bối cảnh gia đình đang chờ kết quả giám định ADN, với hy vọng hài cốt liệt sĩ được tìm thấy sau hơn nửa thế kỷ ở Công viên Lê Thị Riêng  sẽ được xác định danh tính.

Nguyễn Quang/VOV-TP.HCM
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