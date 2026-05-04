Dự kiến giảm 23.000 tỷ đồng chi phí mỗi năm từ cải cách thủ tục hành chính

Theo đại diện lãnh đạo Bộ Tư pháp, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 13/4/2026, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành với tinh thần quyết liệt, khẩn trương xây dựng phương án thực hiện không quá 30 thủ tục hành chính ở bộ, ngành các cấp và địa phương; đồng thời cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính và 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với năm 2024. Cùng với đó, phấn đấu cắt giảm tối thiểu 30% các điều kiện kinh doanh có điều kiện, phấn đấu cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh trả lời câu hỏi tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026.

Để thực hiện nhiệm vụ này, Bộ Tư pháp đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với các bộ, ngành triển khai rất khẩn trương, quyết liệt theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thường trực Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Đến ngày 26/4, báo cáo tổng hợp của Bộ Tư pháp với 14 bộ, ngành cho thấy các đơn vị đã đề xuất phương án cơ bản đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết 18.

"Đây được xác định là một trong những giải pháp căn cơ nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là thúc đẩy chuyển đổi số thông qua cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh. Theo đó, phải có phương án pháp lý để thực thi. Trên cơ sở tham mưu, thống nhất của các bộ, ngành, Bộ Tư pháp đã trình Chính phủ phương án thực thi. Theo đó, với các nội dung cần điều chỉnh bằng nghị định, sẽ áp dụng Khoản 2 Điều 14 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để Chính phủ ban hành nghị quyết theo trình tự rút gọn nhằm triển khai ngay. Đối với các phương án cần sửa luật, sẽ áp dụng cơ chế đặc biệt theo Nghị quyết 206 của Quốc hội để ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc", Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cho biết.

Theo ông Tịnh, đến ngày 29/4, Chính phủ đã ban hành chùm 8 nghị quyết. Theo đó, kết quả bước đầu cho thấy, 8 nghị quyết đã giúp cắt giảm trên 25% tổng số thủ tục hành chính. Về phân cấp, phân quyền, đến nay cấp Trung ương chỉ còn giải quyết 1.570 thủ tục hành chính, chiếm 32,8% tổng số thủ tục hành chính, vượt chỉ tiêu Nghị quyết 18 giao.

Cùng với đó, theo 8 nghị quyết, các bộ, cơ quan đề xuất cắt giảm 1.732 điều kiện kinh doanh không cần thiết; bãi bỏ 680 thủ tục hành chính; đơn giản hóa 521 thủ tục hành chính; đồng thời cắt giảm thêm 18.097 ngày giải quyết thủ tục, đạt 52,9%, vượt mục tiêu đề ra. Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cũng được đề xuất cắt giảm với ước tính trên 23.000 tỷ đồng mỗi năm - một con số rất đáng kể cho phát triển kinh tế.

Trả lời băn khoăn về tính thực chất của việc cắt giảm, đại diện Bộ Tư pháp cho biết, Thủ tướng đã chỉ đạo rất rõ, theo tinh thần Nghị quyết 18 là chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Vì vậy, việc cắt giảm, đơn giản hóa lần này đi kèm với các giải pháp thay thế nhằm bảo đảm tính khả thi, tránh hình thức và phát sinh thêm thủ tục.

Trong quá trình thẩm định, Bộ Tư pháp yêu cầu các bộ, ngành, cùng với việc cắt giảm thủ tục tiền kiểm, phải đề xuất giải pháp hậu kiểm phù hợp. Đồng thời, việc phân cấp phải gắn với tăng cường năng lực quản lý ở địa phương, đặc biệt là cấp cơ sở. Cơ chế này đòi hỏi trách nhiệm cao hơn từ phía doanh nghiệp và người dân trong tuân thủ pháp luật.

"Trường hợp kê khai không trung thực hoặc không đáp ứng điều kiện, khi bị phát hiện qua hậu kiểm sẽ bị thu hồi giấy phép, chứng chỉ, cấm kinh doanh vĩnh viễn trong lĩnh vực đó và xử phạt nghiêm khắc. Song song với đó, cơ quan Nhà nước phải đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý. Bộ Tư pháp cho biết sẽ xây dựng hệ thống thông tin kiểm soát thủ tục hành chính để phục vụ mục tiêu này", Thứ trưởng Bộ Tư pháp nói.

Tại họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong cũng cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vẫn xác định vẫn còn một số khó khăn thách thức. Trước hết về sức ép điều hành kinh tế vĩ mô rất lớn, nhất là về lãi suất, tỷ giá và kiểm soát lạm phát. Tăng trưởng quý 1 cao nhưng chưa đạt kịch bản đề ra. Vận hành chính quyền địa phương hai cấp còn bất cập. Thủ tục hành chính còn rườm rà, phân cấp phân quyền chưa triệt để. Việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành luật cũng như một số nhiệm vụ Thủ tướng, Chính phủ giao còn chậm. Tội phạm một số loại hình vi phạm pháp luật còn tiềm ẩn phức tạp.

Trên cơ sở xác định các nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và phân tích tình hình quốc tế, khu vực và trong nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quán triệt đầy đủ kịp thời và tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và của Chính phủ.

Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả phương án cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính điều kiện kinh doanh đã được phê duyệt gắn với chuyển đổi số một cách thực chất, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm; Khẩn trương rà soát hoàn thiện các nghị định quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, ngành trình Chính phủ trong Quý II năm 2026 theo trình tự rút gọn; Tăng cường phân cấp phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, vận hành thông suốt hiệu quả chính quyền hai cấp, tăng cường toàn diện cho cán bộ cơ sở theo đúng tinh thần 5 công tác nâng cao chất lượng cơ sở; Tăng cường công tác thanh tra phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực...