中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thả cá thể cu ly “lạc” vào vườn người dân về rừng tự nhiên

Thứ Bảy, 16:09, 11/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ủy ban nhân dân xã Tân An (Nghệ An) phối hợp với Hạt Kiểm lâm Tân Kỳ và công an xã tổ chức thả một cá thể cu ly về môi trường rừng tự nhiên.

Trước đó, ngày 6/4, người dân tại xóm Nam Tiến phát hiện một cá thể cu ly nhỏ xuất hiện trong khu vườn của một hộ dân đi làm ăn xa.

Cá thể cu ly  được phát hiện trong vườn người dân xã Tân An. (Ảnh: Cảm Tú).

Ngay sau khi nhận được thông tin, ông Nguyễn Văn Hùng, ông Bùi Văn Thuận (trú tại xóm Nam Bắc Sơn) cùng anh Phan Văn Hân (xóm Nam Tiến) đã nhanh chóng tiếp cận, bảo vệ con vật và thông báo cho chính quyền địa phương.

Cá thể cu ly nhỏ (Nycticebus pygmaeus) là loài động vật thuộc nhóm IB trong Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại dưới mọi hình thức.

Sau khi được tiếp nhận, kiểm tra sức khỏe, cá thể cu ly đã ổn định và được lực lượng chức năng thả về môi trường tự nhiên.

Lực lượng chức năng tiến hành thả con cu ly về rừng tự nhiên. (Ảnh: Cảm Tú).

Việc người dân chủ động phát hiện, bảo vệ và bàn giao động vật quý hiếm cho cơ quan chức năng góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, đồng thời thể hiện ý thức trách nhiệm trong công tác bảo vệ động vật hoang dã tại địa phương.

Bá Thăng-CTV Cẩm Tú/VOV.VN
Tag: cu ly rừng tự nhiên nghệ an cá thể.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Gia Lai tái thả 8 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về rừng tự nhiên
VOV.VN - Gia Lai vừa tái thả 8 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về rừng tự nhiên tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh sau thời gian cứu hộ, phục hồi. Đây là hoạt động góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã.

Gia Lai: Thả 17 cá thể động vật rừng về môi trường tự nhiên

VOV.VN - Hôm nay (6/3), Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật (Vườn quốc gia Kon Ka Kinh- tỉnh Gia Lai) phối hợp với lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương, tổ chức thả 17 cá thể động vật rừng sau cứu hộ về môi trường tự nhiên tại khu vực rừng do Vườn quốc gia Kon Ka Kinh quản lý.

Thả 2 cá thể khỉ quý hiếm về môi trường tự nhiên ở Sơn La

VOV.VN - Ngày 16/1, tại khu vực bản Chiếu, xã Mường Cơi, Ban quản lý đặc dụng Tà Xùa đã phối hợp với Công an xã Mường Cơi tổ chức thả 2 cá thể khỉ quý hiếm về môi trường rừng tự nhiên sau thời gian cứu hộ, chăm sóc.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục