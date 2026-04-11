Thả cá thể cu ly “lạc” vào vườn người dân về rừng tự nhiên

Trước đó, ngày 6/4, người dân tại xóm Nam Tiến phát hiện một cá thể cu ly nhỏ xuất hiện trong khu vườn của một hộ dân đi làm ăn xa.

Cá thể cu ly được phát hiện trong vườn người dân xã Tân An. (Ảnh: Cảm Tú).

Ngay sau khi nhận được thông tin, ông Nguyễn Văn Hùng, ông Bùi Văn Thuận (trú tại xóm Nam Bắc Sơn) cùng anh Phan Văn Hân (xóm Nam Tiến) đã nhanh chóng tiếp cận, bảo vệ con vật và thông báo cho chính quyền địa phương.

Cá thể cu ly nhỏ (Nycticebus pygmaeus) là loài động vật thuộc nhóm IB trong Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại dưới mọi hình thức.

Sau khi được tiếp nhận, kiểm tra sức khỏe, cá thể cu ly đã ổn định và được lực lượng chức năng thả về môi trường tự nhiên.

Lực lượng chức năng tiến hành thả con cu ly về rừng tự nhiên. (Ảnh: Cảm Tú).

Việc người dân chủ động phát hiện, bảo vệ và bàn giao động vật quý hiếm cho cơ quan chức năng góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, đồng thời thể hiện ý thức trách nhiệm trong công tác bảo vệ động vật hoang dã tại địa phương.