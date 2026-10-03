Thái Nguyên đảm bảo bữa ăn bán trú cho trẻ vùng cao

Tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học và THCS Văn Vũ (xã Cường Lợi, tỉnh Thái Nguyên), khoảng cách địa lý và địa hình chia cắt là một trong những khó khăn lớn. Năm học 2026–2027, trường có 403 học sinh, trong đó 278 em ở bán trú; đa số học sinh sống cách trường hàng chục kilômét, không ít em phải vượt hơn 20 km đường đèo dốc để đến lớp. Cá biệt, có một học sinh ở tỉnh Cao Bằng cách trường hơn 80 km vẫn đăng ký theo học tại đây.

Bữa ăn của học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học và THCS Văn Vũ, xã Cường Lợi

Với số lượng học sinh bán trú lớn và địa bàn rộng, việc bảo đảm nguồn thực phẩm tươi ngon, đủ số lượng mỗi ngày được nhà trường đặc biệt chú trọng. Trường chủ động kết nối với các đơn vị cung cấp thực phẩm uy tín, đồng thời xây dựng cơ chế giám sát 3 bên gồm nhà trường - chính quyền - đại diện phụ huynh.

Hàng ngày, thực phẩm phục vụ bữa ăn bán trú tại Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Văn Vũ được phụ huynh, giáo viên kiểm tra trước khi chế biến

Cô giáo Nông Thị Huế, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Văn Vũ cho biết, hằng ngày, phụ huynh trực tiếp đến trường từ sáng sớm để mở bao bọc, kiểm tra, cân và đánh giá độ tươi ngon của thực phẩm trước khi đưa vào chế biến.

“Chúng tôi luôn xác định rằng muốn các em học tập tốt thì trước hết bữa ăn phải an toàn và đủ chất. Do vậy, ngay từ khâu đầu vào, nhà trường chú trọng chọn thực phẩm tươi ngon, rõ nguồn gốc và kiểm tra rất cẩn thận trước khi đưa vào chế biến. Hằng ngày, đội ngũ cô nuôi tuân thủ đúng thực đơn, chế biến đúng định lượng và lưu mẫu thức ăn nghiêm túc theo quy định. Bên cạnh sự kiểm soát nội bộ, nhà trường tích cực phối hợp với chính quyền địa phương và phụ huynh cùng theo dõi, giám sát toàn bộ quy trình, nhằm đem lại bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng và tạo niềm tin cho cha mẹ học sinh khi gửi gắm con em tại trường”, cô giáo Nông Thị Huế cho biết.

Bữa cơm của học sinh được chuẩn bị đúng theo thực đơn niêm yết.

Cách làm này cũng giúp phụ huynh yên tâm hơn khi gửi con ăn, ở bán trú. Anh Nông Quốc Trọng, phụ huynh có con đang theo học tại trường, chia sẻ: “Mỗi buổi sáng có hai phụ huynh học sinh đến giám sát khâu đầu vào của thực phẩm, xem thực phẩm có tươi, có đảm bảo chất lượng hay không. Chúng tôi rất yên tâm vì được trực tiếp giám sát, trực tiếp xem và cân thực phẩm. Chúng tôi tuy không phải cơ quan y tế nhưng thấy thịt lợn, thịt gà hay thịt vịt đều tươi như vừa mới thịt. Về số lượng cũng đúng, đủ theo đơn hàng ngày cho các cháu”.

Các suất ăn được giám sát chặt chẽ

Nếu tại trường Văn Vũ, bài toán đặt ra là khoảng cách thì ở điểm trường Nặm Lẩu (phân hiệu Sỹ Bình, thuộc Trường Mầm non Vĩnh Thông, xã Vĩnh Thông), khó khăn lại đến từ điều kiện cơ sở vật chất và giao thông. Điểm trường nằm ở khu vực hẻo lánh, cách phân hiệu Sỹ Bình 7 km và cách trường chính khoảng 14 km. Quãng đường vận chuyển thực phẩm xa, gập ghềnh, dễ ảnh hưởng đến chất lượng đồ ăn. Dù vậy, tất cả 13 học sinh ở đây vẫn được tổ chức ăn bán trú

Lưu mẫu thực phẩm theo đúng quy định

Cô giáo Vũ Thị Tuyết, công tác tại điểm trường Nặm Lẩu cho hay: Để bảo đảm an toàn cho trẻ, nhà trường siết chặt quy trình bảo quản, chế biến và phân công cán bộ quản lý trực tiếp giám sát tại điểm trường. Ban Giám hiệu kiểm tra từng khâu, từ vận chuyển, bảo quản đến chế biến và chia suất ăn; dụng cụ nấu được khử khuẩn, suất ăn được chia theo quy trình khép kín.

“Điểm trường ở vùng cao, giao thông khó khăn, khoảng cách vận chuyển thực phẩm xa, nên nhà trường phân công phó Hiệu trưởng phụ trách bán trú trực tiếp kiểm tra, giám sát để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Sau khi kiểm tra ở trường chính, thực phẩm được cho vào thùng ủ lạnh, vận chuyển đến điểm trường và nhân viên cấp dưỡng chế biến theo đúng quy trình vệ sinh. Thức ăn được nấu chín, nấu kỹ; bát, thìa trước khi cho trẻ ăn được khử trùng bằng nước sôi. Khi giáo viên chia ăn cũng kiểm tra số lượng, chất lượng và suất ăn trước khi cho trẻ ăn” - Cô Vũ Thị Tuyết chia sẻ.

Dù cách trường chính 14km, tất cả 13 trẻ tại điểm trường mầm non Nặm Lẩu, xã Sỹ Bình vẫn được ăn những bữa cơm nóng mỗi ngày

Tính đến tháng 8/2026, sau khi tinh gọn 505 đầu mối (giảm 54,36%), tỉnh Thái Nguyên có 424 cơ sở giáo dục công lập với hơn 180 đơn vị tổ chức bán trú. Trong điều kiện cơ sở vật chất giữa các điểm trường chưa đồng đều, các trường vùng cao vẫn từng bước chuẩn hóa quy trình bếp ăn một chiều, chuyển sang đun nấu bằng gas và trang bị tủ lưu mẫu thức ăn 24 giờ; 100% nhân viên cấp dưỡng được khám sức khỏe, tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm định kỳ. Thực đơn, giá suất ăn và nguồn gốc nguyên liệu cũng được các trường công khai hằng ngày để phụ huynh có thể theo dõi, cùng giám sát.

Không chỉ trông chờ vào nỗ lực của từng nhà trường, chính quyền địa phương cũng tham gia vào việc kiểm soát nguồn thực phẩm, nhất là trong bối cảnh địa bàn quản lý có nhiều thay đổi sau sắp xếp. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Cao Minh, cho biết địa phương đã chủ động thành lập tổ thẩm định, kiểm tra thực tế từng cơ sở cung ứng nguyên liệu, thực phẩm trước khi cho phép ký hợp đồng với nhà trường.

Chính quyền, lực lượng chức năng xã Cao Minh, tỉnh Thái Nguyên kiểm tra điều kiện cơ sở chế biến thực phẩm phục vụ trường học

“Song song với công tác kiểm tra tại các trường, UBND xã cũng thành lập tổ thẩm định, tiến hành kiểm tra thực tế và đánh giá kỹ lưỡng các cơ sở cung ứng thực phẩm, từ điều kiện sản xuất, kinh doanh, nguồn gốc, xuất xứ thực phẩm đến các điều kiện bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trước khi lựa chọn đơn vị cung cấp cho các trường. Qua thẩm định, địa phương đánh giá điều kiện của đơn vị cung ứng làm cơ sở để các nhà trường thực hiện việc ký kết hợp đồng, bảo đảm nguồn thực phẩm có xuất xứ rõ ràng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và an toàn”, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Cao Minh, tỉnh Thái Nguyên cho hay.

Ở những điểm trường xa xôi, việc bảo đảm bữa ăn bán trú là sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, phụ huynh và chính quyền địa phương. Dù còn nhiều khó khăn về địa bàn, cơ sở vật chất và khoảng cách, các trường vùng cao Thái Nguyên vẫn nỗ lực duy trì những bữa ăn an toàn, đủ dinh dưỡng, giúp học sinh yên tâm đến trường.