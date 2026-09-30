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Khánh Hòa siết trách nhiệm cấp xã về bữa ăn học đường

Thứ Tư, 08:44, 30/09/2026
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VOV.VN - UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu UBND các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm rõ hơn về an toàn thực phẩm, chất lượng bữa ăn bán trú; từ rà soát, lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn đến kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm.

Chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà về an toàn thực phẩm và chất lượng bữa ăn bán trú, nội trú trên địa bàn, theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả”. UBND cấp xã phải rà soát toàn bộ bếp ăn tập thể, bếp ăn bán trú, căn tin trường học và các đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn; đánh giá điều kiện an toàn thực phẩm, lập danh sách và yêu cầu thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định.

Đặc biệt, UBND cấp xã có trách nhiệm chỉ đạo, lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn, dịch vụ nấu ăn cho các cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền. Việc lựa chọn phải công khai, minh bạch, đúng quy định; không chỉ dựa trên giá thấp mà phải xem xét chất lượng dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, uy tín và năng lực thực tế.

 UBND các xã, phường, đặc khu phải kiểm tra định kỳ hằng tháng và đột xuất; kịp thời chấn chỉnh, xử lý hoặc chấm dứt hợp đồng với đơn vị vi phạm. Các phản ánh qua đường dây nóng phải được tiếp nhận, xử lý trong thời gian không quá 24 giờ. Khánh Hòa cũng yêu cầu các trường công khai hằng ngày thực đơn, đơn vị cung cấp và nguồn gốc thực phẩm để phụ huynh giám sát.

Sau sắp xếp, Khánh Hòa còn 246 cơ sở giáo dục công lập, trong đó có 18 trường quy mô trên 100 lớp. Việc phân định rõ trách nhiệm giữa chính quyền cơ sở và nhà trường nhằm phù hợp với quy mô mạng lưới trường học mới, đồng thời thực hiện Công điện 64/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ở cấp trường, hiệu trưởng vẫn chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc tiếp nhận, kiểm tra chất lượng thực phẩm, tổ chức chế biến, kiểm thực ba bước, lưu mẫu và xử lý khi có sự cố; từ chối thực phẩm không rõ nguồn gốc.

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Trường Tiểu học Tây Nha Trang tổ chức ăn bán trú cho học sinh.

UBND tỉnh Khánh Hoà giao Công an tỉnh phối hợp kiểm tra, điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm nghiêm trọng về an toàn thực phẩm, trong đó lưu ý thực phẩm không rõ nguồn gốc, buông lỏng quản lý gây hậu quả nghiêm trọng và hành vi cắt xén khẩu phần ăn của học sinh.

Trước đó, tại buổi làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, cần phân định rõ trách nhiệm để giáo viên, cán bộ quản lý tập trung vào chuyên môn, thay vì phải kiêm nhiệm quá nhiều công việc liên quan đến tổ chức bữa ăn cho học sinh. 

“Trách nhiệm của các phường, xã, của địa phương đã rất rõ. Đừng để các thầy cô giáo vừa giảng dạy, vừa quản lý, vừa phải lo bữa ăn cho các cháu học sinh. Ai làm việc đấy rõ ràng. Chúng tôi đang muốn giải phóng sức lao động cho cán bộ quản lý và nhà giáo. Để thực sự tập trung vào công tác quản lý và dạy học, giảm những việc không đúng chức năng của thầy cô giáo", ông Phạm Ngọc Thưởng nói.

PV Thái Bình /VOV-Tây Nguyên
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