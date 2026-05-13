Thái Nguyên khơi dậy phong trào sáng chế, đổi mới sáng tạo trong sinh viên

Trong bối cảnh khoa học công nghệ và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội, Thái Nguyên đang đẩy mạnh các giải pháp đưa đổi mới sáng tạo trở thành phương thức phát triển xuyên suốt trong các ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo. Trong đó, sáng chế được xem là mắt xích quan trọng để chuyển hóa tri thức thành giá trị kinh tế, thúc đẩy hình thành sản phẩm mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Hội nghị có sự tham gia của đông đảo sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng tại Thái Nguyên

Ông Hoàng Văn Thiên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên cho biết: Đây là hoạt động thiết thực triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Đề án số 22-ĐA/TU của tỉnh Thái Nguyên về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030. “Hội nghị hôm nay không chỉ là hoạt động phổ biến pháp luật về sáng chế, mà còn là diễn đàn chuyên sâu, thiết thực nhằm định hướng các hoạt động đổi mới sáng tạo trong thời gian tới. Hội nghị tập trung vào nhiều nội dung trọng tâm như phổ biến quy định pháp luật, hướng dẫn thủ tục và kỹ năng đăng ký bảo hộ sáng chế; chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong hình thành ý tưởng, hoàn thiện giải pháp kỹ thuật, đăng ký bảo hộ, khai thác và thương mại hóa sáng chế. Đồng thời, đây cũng là dịp để trao đổi, đối thoại về chính sách liên quan đến sáng chế, chuyển giao công nghệ, thương mại hóa tài sản trí tuệ; giới thiệu không gian trưng bày các sáng chế, giải pháp hữu ích, công trình nghiên cứu ứng dụng tiêu biểu của tỉnh và các trường đại học trên địa bàn", ông Hoàng Văn Thiên nhấn mạnh.

Hội nghị tập trung vào các nội dung như phổ biến quy định pháp luật, hướng dẫn đăng ký bảo hộ sáng chế; chia sẻ kinh nghiệm hình thành ý tưởng, hoàn thiện giải pháp kỹ thuật và thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Không gian trưng bày các sáng chế, mô hình, thiết bị nghiên cứu ứng dụng tiêu biểu của tỉnh cũng góp phần lan tỏa tinh thần sáng tạo và kết nối các nhà khoa học, doanh nghiệp, trường đại học.

Theo GS.TS Trần Thị Thu Hà, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên, việc tăng cường kết nối giữa nhà khoa học, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo sẽ góp phần đưa các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, nâng cao giá trị của khoa học công nghệ đối với phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, đây cũng là nền tảng quan trọng để thúc đẩy kinh tế tri thức, kinh tế xanh và phát triển bền vững trong giai đoạn mới: “Hội nghị, diễn đàn năm nay hướng tới mục tiêu tăng cường kết nối giữa đội ngũ làm khoa học với doanh nghiệp và người dân, qua đó đưa các tri thức khoa học vào thực tiễn sản xuất và đời sống. Đây là giải pháp quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế ở mức cao hơn, phát huy vai trò của kinh tế tri thức trong mục tiêu tăng trưởng hai con số về phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, những thành tựu khoa học công nghệ cũng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, bền vững trong thời gian tới”.

Thái Nguyên hiện là trung tâm đào tạo lớn thứ ba cả nước với hàng trăm nghìn sinh viên đang theo học. Những năm qua, các trường đại học trên địa bàn đã đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tăng cường liên kết với doanh nghiệp và từng bước đưa nhiều đề tài, sáng chế vào thực tiễn sản xuất, đời sống.

Sinh viên Thái Nguyên mạnh dạn, tự tin trong sáng tạo KHCN

PGS.TS Ngô Như Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên nhận định, các hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và kết nối doanh nghiệp đang góp phần hình thành môi trường học tập gắn với sáng tạo, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trong sinh viên. “Hội nghị hôm nay có ý nghĩa rất thiết thực, không chỉ trong việc chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và các quy định liên quan đến sáng chế, mà quan trọng hơn là góp phần kết nối các chủ thể trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Chúng tôi kỳ vọng trong thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên, đặc biệt là Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục quan tâm, thúc đẩy các cơ chế hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho hoạt động nghiên cứu ứng dụng, phát triển sáng chế và thương mại hóa công nghệ trong các trường đại học. Qua đó tạo điều kiện để các kết quả nghiên cứu gắn chặt hơn với nhu cầu thực tiễn, từng bước hình thành các sáng chế, công nghệ và sản phẩm có giá trị ứng dụng cao", PGS.TS Ngô Như Khoa đánh giá.

Sinh viên Nguyễn Thị Hiền, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên cho rằng, hội nghị không chỉ giúp sinh viên tiếp cận gần hơn với khoa học công nghệ mà còn giúp các bạn trẻ có thêm kỹ năng và định hướng nghề nghiệp trong tương lai: “Hội nghị là cơ hội để chúng em được tiếp cận với khoa học công nghệ, gặp gỡ và giao lưu với các giáo sư, tiến sĩ đầu ngành. Qua đó, chúng em được tìm hiểu thêm về nhiều công trình nghiên cứu, sáng chế có tính ứng dụng cao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Đây cũng là dịp để sinh viên tích lũy thêm kiến thức, kỹ năng và định hướng cho công việc trong tương lai.”

Thông qua Hội nghị “Sáng chế - Động lực đột phá thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tri thức”, tỉnh Thái Nguyên mong muốn tiếp tục khơi dậy tinh thần nghiên cứu khoa học, sáng chế và đổi mới sáng tạo trong sinh viên, giảng viên và đội ngũ trí thức trẻ; từng bước hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gắn với nghiên cứu, ứng dụng và phát triển kinh tế tri thức.