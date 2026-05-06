Việt Nam xác lập 10 nhóm công nghệ chiến lược, AI là trụ cột trung tâm

Thứ Tư, 16:48, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Danh mục công nghệ và sản phẩm công nghệ chiến lược, xác định 10 nhóm công nghệ trọng điểm, trong đó trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ số giữ vai trò trung tâm, nhằm tập trung nguồn lực phát triển công nghệ lõi, nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo đảm an ninh quốc gia.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg ngày 30/4/2026 tạo cơ sở pháp lý để ưu tiên phát triển các công nghệ nền tảng, có tác động lớn đến tăng trưởng kinh tế và chuyển đổi số quốc gia.

Danh mục 10 nhóm công nghệ chiến lược bao gồm nhiều lĩnh vực then chốt như công nghệ số (AI, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, IoT, blockchain…), công nghệ mạng 5G thế hệ mới, robot và tự động hóa, công nghệ sinh học, chip bán dẫn, an ninh mạng và lượng tử, năng lượng - vật liệu tiên tiến, cùng các lĩnh vực mới như hàng không - vũ trụ, đường sắt tốc độ cao và công nghệ biển sâu.

Ảnh minh họa

Cùng với đó, Chính phủ ban hành danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược theo hai nhóm: các sản phẩm đã có thị trường như mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt, trợ lý ảo AI, nền tảng điện toán đám mây, robot công nghiệp, hệ thống 5G và giải pháp an ninh mạng; nhóm sản phẩm tạo động lực tương lai như chip chuyên dụng, công nghệ lượng tử, vệ tinh quỹ đạo thấp, lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ (SMR) hay công nghệ khai thác đất hiếm.

Bộ Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì rà soát, cập nhật định kỳ danh mục để phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, thay thế Quyết định số 1131/QĐ-TTg ban hành năm 2025.

Doanh nghiệp tăng tốc nhờ trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số

VOV.VN - Đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số đang trở thành “chìa khóa” giúp doanh nghiệp tối ưu quy trình, giảm chi phí và nâng cao chất lượng sản phẩm. Từ quản trị đến sản xuất, chuyển đổi số không chỉ cải thiện năng suất mà còn tạo nền tảng cạnh tranh bền vững.

Chung Thủy/VOV.VN
Tag: công nghệ chiến lược việt nam ai thủ tướng chính phủ danh mục công nghệ và sản phẩm công nghệ chiến lược
Trí tuệ nhân tạo và cơn bão tin giả

VOV.VN - Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo đang làm gia tăng tốc độ và mức độ tinh vi của tin giả trên không gian mạng. Không chỉ gây nhiễu loạn thông tin, nhiều chiến dịch còn nhằm xuyên tạc chính sách, chống phá Việt Nam, đòi hỏi sự cảnh giác và chủ động ứng phó.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã thay đổi thế giới nhiếp ảnh như thế nào?

VOV.VN - Trước đây, việc tái tạo ánh sáng, chỉnh sửa hình dáng nhân vật hay xóa bỏ nhân vật thừa trong ảnh thường do các chuyên gia photoshop thực hiện. Giờ đây, với AI, chỉ mất 30 giây cho tất cả các thao tác phức tạp đó.

Chỉ đạo mới nhất về Danh mục hệ thống trí tuệ nhân tạo có rủi ro cao

VOV.VN - Ngày 3/3/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Công văn 1101/BKHCN-CNS&CĐS về việc đề xuất Danh mục hệ thống trí tuệ nhân tạo có rủi ro cao.

Thái Lan triển khai chương trình đào tạo AI quốc gia cho mọi người dân Thái

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan hôm nay (5/5) chính thức phối hợp cùng hai tập đoàn công nghệ lớn là True và Google phát động sáng kiến “Trí tuệ nhân tạo cho mọi người dân Thái” - “AI for All Thais” nhằm đưa giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ thống đại học trên toàn quốc.

Trung Quốc dẫn đầu thế giới về bằng sáng chế AI

VOV.VN - Theo một báo cáo công bố mới đây, Trung Quốc đã trở thành quốc gia nắm giữ nhiều bằng sáng chế trí tuệ nhân tạo (AI) nhất thế giới, chiếm 60% tổng số toàn cầu.

