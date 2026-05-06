Việt Nam xác lập 10 nhóm công nghệ chiến lược, AI là trụ cột trung tâm

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg ngày 30/4/2026 tạo cơ sở pháp lý để ưu tiên phát triển các công nghệ nền tảng, có tác động lớn đến tăng trưởng kinh tế và chuyển đổi số quốc gia.

Danh mục 10 nhóm công nghệ chiến lược bao gồm nhiều lĩnh vực then chốt như công nghệ số (AI, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, IoT, blockchain…), công nghệ mạng 5G thế hệ mới, robot và tự động hóa, công nghệ sinh học, chip bán dẫn, an ninh mạng và lượng tử, năng lượng - vật liệu tiên tiến, cùng các lĩnh vực mới như hàng không - vũ trụ, đường sắt tốc độ cao và công nghệ biển sâu.

Cùng với đó, Chính phủ ban hành danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược theo hai nhóm: các sản phẩm đã có thị trường như mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt, trợ lý ảo AI, nền tảng điện toán đám mây, robot công nghiệp, hệ thống 5G và giải pháp an ninh mạng; nhóm sản phẩm tạo động lực tương lai như chip chuyên dụng, công nghệ lượng tử, vệ tinh quỹ đạo thấp, lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ (SMR) hay công nghệ khai thác đất hiếm.

Bộ Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì rà soát, cập nhật định kỳ danh mục để phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, thay thế Quyết định số 1131/QĐ-TTg ban hành năm 2025.