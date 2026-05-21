Thái Nguyên tập trung nguồn lực cho mục tiêu xây dựng 60.000 nhà ở xã hội vào 2030

Khởi công từ cuối tháng 2/2026, đến nay Dự án Nhà ở xã hội TNG Việt Bắc tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên do Công ty Cổ phần TNG Land làm chủ đầu tư đang khẩn trương hoàn thiện phần móng, nền. Dự án có diện tích 1,89ha, gồm 1.029 căn hộ nhà ở xã hội và 26 căn nhà ở thương mại liền kề. Trong đó, khu nhà ở xã hội gồm 2 tòa chung cư cao 22 tầng nổi và 1 tầng hầm, được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, bãi đỗ xe, nhà trẻ, không gian sinh hoạt cộng đồng và cảnh quan cây xanh. Dự kiến, dự án sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà đợt 1 vào quý III/2026 và bàn giao căn hộ vào quý I/2028.

Dự án Nhà ở xã hội TNG Việt Bắc, phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên đang được khẩn trương thi công

Đây là dự án nhà ở xã hội thứ hai của doanh nghiệp này sau dự án Nhà ở xã hội Đại Thắng với gần 400 căn hộ đã hoàn thành. Đại diện doanh nghiệp cho biết, từ kinh nghiệm triển khai dự án trước, đơn vị đã chủ động hơn trong các bước đầu tư xây dựng cũng như phối hợp với chính quyền địa phương để tiếp cận người dân có nhu cầu về nhà ở. Các căn hộ được thiết kế đa dạng diện tích từ 30–70m², phù hợp với khả năng tài chính và nhu cầu sinh hoạt của nhiều hộ gia đình.

Bà Phạm Thị Hạnh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần TNG Land cho biết, dự án đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đầu tư cũng như tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai.

"Khó khăn thì dự án nào cũng có những khó khăn riêng. Tuy nhiên, tỉnh Thái Nguyên đã rất quan tâm, đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua nhiều chương trình gặp gỡ, đối thoại để tháo gỡ vướng mắc. Chẳng hạn như các kiến nghị liên quan đến mở rộng gói tín dụng hay điều chỉnh một số cơ chế, chính sách trong quá trình thực hiện dự án theo hướng thông thoáng, thuận lợi hơn cũng đã được doanh nghiệp đề xuất và được các cơ quan chức năng quan tâm xem xét", bà Phạm Thị Hạnh cho biết.

Một Dự án nhà ở xã hội tại phường Vạn Xuân hoàn thành, tạo thêm điều kiện an cư cho người lao động tại trung tâm công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên.

Thái Nguyên đang đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng lớn của người dân, đặc biệt là công nhân, người lao động và các hộ thu nhập thấp. Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên có 15 dự án nhà ở xã hội được chấp thuận chủ trương đầu tư, trong đó nhiều dự án đang được triển khai khẩn trương, một số dự án đã hoàn thành và bàn giao căn hộ cho người dân. Riêng trong năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu tiếp tục chấp thuận đầu tư khoảng 10–12 dự án mới và phấn đấu hoàn thành từ 5.000–6.000 căn hộ.

Các dự án được tỉnh Thái Nguyên triển khai đồng bộ cả về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, với quy mô ngày càng lớn, thiết kế hiện đại, nhiều tiện ích như bãi đỗ xe, nhà trẻ, không gian sinh hoạt cộng đồng, cây xanh, cảnh quan… hướng tới nâng cao chất lượng sống cho người dân. Để bảo đảm tiến độ, tỉnh Thái Nguyên đã tập trung tháo gỡ các khó khăn về thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, phòng cháy chữa cháy và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện từng dự án. Nhiều dự án được hoàn thiện thủ tục và khởi công chỉ trong thời gian ngắn. Cùng với đó, tỉnh duy trì các chương trình gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, tín dụng và thủ tục thực hiện.

Trước diễn biến khó lường của giá vật liệu xây dựng trong thời gian qua, các đơn vị thi công dự án của tỉnh Thái Nguyên vẫn chủ động khắc phục khó khăn, tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ theo cam kết.

Ông Đỗ Văn Nhân, Chỉ huy trưởng Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng và Công nghệ Việt Nam, đơn vị thi công dự án Nhà ở xã hội TNG Việt Bắc cho biết: “Thời tiết mưa gió ảnh hưởng khá nhiều đến việc thi công, có những thời điểm công trường phải tạm gián đoạn vì mưa lớn không thể triển khai công việc. Tuy nhiên, để bù lại tiến độ, vào những ngày nắng chúng tôi huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức tăng ca, tăng kíp nhằm bảo đảm tiến độ đề ra, đồng thời vẫn giữ vững chất lượng công trình trong điều kiện thời tiết thất thường.”

Theo Sở Xây dựng Thái Nguyên, đến thời điểm hiện tại, tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn cơ bản đạt khoảng 70% kế hoạch đề ra. Từ nay đến cuối quý III/2026, tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để khởi công toàn bộ các dự án nằm trong kế hoạch năm 2026. Hiện nay, ngoài 15 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, Thái Nguyên tiếp tục quy hoạch khoảng 30 vị trí phát triển nhà ở xã hội, trong đó có nhiều khu vực quy mô lớn nhằm bảo đảm mục tiêu phát triển trên 60.000 căn hộ đến năm 2030 theo định hướng của Chính phủ.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đối thoại cùng các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng nhà ở xã hội qua chương trình Trà sáng cùng doanh nhân

Ông Lê Cao Hải, Trưởng phòng Quản lý nhà và Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng Thái Nguyên cho biết, sở thường xuyên theo dõi, đôn đốc tiến độ các dự án. Hằng tuần, các chủ đầu tư đều phải báo cáo tiến độ để kịp thời tổng hợp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền hoặc báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết. Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, công tác quản lý đối tượng mua nhà ở xã hội cũng được tỉnh đặc biệt chú trọng. Sở Xây dựng phối hợp với các chủ đầu tư, chính quyền địa phương và lực lượng công an tăng cường rà soát hồ sơ, tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy định, ngăn chặn tình trạng lợi dụng chính sách để trục lợi, bảo đảm nhà ở xã hội đến đúng đối tượng thụ hưởng.

“Đến năm 2030, Thái Nguyên sẽ tiếp tục rà soát quy hoạch, ưu tiên lựa chọn các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm để triển khai các khu nhà ở xã hội quy mô lớn, số lượng căn hộ nhiều, được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân. Tỉnh cũng đã tập trung chuẩn bị quỹ đất, bảo đảm quy mô diện tích và số lượng các khu vực quy hoạch để thực hiện mục tiêu phát triển trên 60.000 căn nhà ở xã hội theo chỉ tiêu Chính phủ giao, đồng thời phấn đấu hoàn thành sớm các mục tiêu đề ra”, ông Lê Cao Hải chia sẻ.

Với quyết tâm thực hiện có hiệu quả việc tháo gỡ khó khăn về thủ tục, chuẩn bị quỹ đất, lựa chọn nhà đầu tư có năng lực và đẩy nhanh tiến độ thi công, Thái Nguyên đang từng bước hình thành các khu nhà ở xã hội đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Đây không chỉ là giải pháp đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, công nhân và người lao động thu nhập thấp, mà còn góp phần ổn định an sinh xã hội, thu hút nguồn nhân lực, tạo động lực cho mục tiêu phát triển công nghiệp và tăng trưởng kinh tế của địa phương trong những năm tới.