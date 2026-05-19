Quảng Ngãi khởi động dự án nhà ở xã hội 1.200 căn hộ cho công nhân, người lao động

Dự án Nhà ở xã hội tại Khu thiết chế Công đoàn xã Thọ Phong có 3 khối nhà chung cư cao tầng, gồm cao 12 tầng nổi và 1 tầng tum kỹ thuật, xây dựng trên diện tích 2,6 héc ta, cung cấp khoảng 1.200 căn hộ, phục vụ nhu cầu an cư cho khoảng 3.000 người. Đây là một trong những dự án nhà ở xã hội có quy mô lớn ở tỉnh Quảng Ngãi, góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở cho công nhân.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tham gia bấm nút khởi động Dự án.

Thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” của Chính phủ, tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung rà soát quy hoạch, chuẩn bị quỹ đất, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đồng hành với doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn.

Ông Nguyễn Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại buổi lễ.

Ông Nguyễn Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các sở, ban, ngành và địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng theo quy định pháp luật. Nhà đầu tư tập trung nguồn lực tài chính, nhân lực, thiết bị; tổ chức thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường; xây dựng công trình đáp ứng nhu cầu an cư, ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân.