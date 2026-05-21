中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhà ở xã hội: Cần thay đổi "khái niệm" để người dân tiếp cận được nhà

Thứ Năm, 15:30, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá nhà ngày càng tăng cao khiến cho nhiều người mất hy vọng sau nhiều năm tích luỹ, họ buộc phải trông chờ vào nhà ở xã hội. Tuy nhiên, còn nhiều bất cập đối với loại hình nhà ở xã hội như nguồn cung khan hiếm, nhu cầu "tranh suất" quá lớn khiến "cuộc đua" mua nhà ở xã hội nhiều chông gai.

Trông chờ vào nhà ở xã hội

Anh Bùi Văn Phương (29 tuổi), quê Bắc Ninh sinh sống và làm việc ở khu vực Long Biên (Hà Nội) học tập và làm việc tại Hà Nội gần 10 năm. Sau thời gian dài đi làm và tĩnh luỹ vì khao khát có một căn nhà ở Hà Nội để lập nghiệp. Với số tiền hơn 2 tỷ từ tiền tích luỹ cùng với sự hỗ trợ từ gia đình, nhưng anh vẫn không thể mua nổi vì giá nhà ngày càng tăng cao. Anh chia sẻ, hơn 1 năm nay tìm nhiều dự án nhà ở xã hội khu vực anh tạm trú để nộp hồ sơ nhưng không được duyệt vì chưa đủ điều kiện.

“Thời điểm nộp hồ sơ mua dự án nhà ở xã hội tôi không đủ điều kiện vì không có hộ khẩu cư trú gần dự án triển khai, được biết Hà Nội vừa có quy định mới bỏ yêu cầu điều kiện cư trú nên tôi sẽ tiếp tục nộp hồ sơ để mong mua được suất nhà ở xã hội”, anh Phương chia sẻ.

nha o xa hoi can thay doi khai niem de nguoi dan tiep can duoc nha hinh anh 1
Nhà ở xã hội Hope Residences tại phường Phúc Lợi (Hà Nội) mở bán 1 năm trước sau 5 năm cho thuê. 

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Nhung (32 tuổi) 5 năm nay vẫn đang phải thuê nhà tại một ngõ nhỏ ở phường Mai Động (Hà Nội). Dù cả hai vợ chồng đều có công việc ổn định với tổng thu nhập gần 30 triệu đồng/tháng, nhưng sau gần 10 năm tích góp, họ vẫn chưa thể mua nổi một căn hộ thương mại ở Hà Nội.

“Gía nhà tăng cao nên vợ chồng tôi không dám mơ mua nhà ở Hà Nội nữa, giờ chỉ còn hy vọng vào nhà ở xã hội. Tôi có đọc thông tin một vài dự án chuẩn bị triển khai ở ngoại thành, nếu may mắn được xét duyệt, vợ chồng tôi có thể mua được căn hộ khoảng 60m2. Tuy nhiên, số lượng dự án ít, cạnh tranh rất cao nên khả năng gia đình tôi mua được là rất thấp”, chị Nhung chia sẻ.

z7842381415754_526eb8fe8d0cff6a6f7003a026c3374a.jpg

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc về phát triển nhà ở xã hội

VOV.VN - Chiều 19/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 34 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới và phát triển nhà ở cho thuê.

Thực tế cho thấy, phần lớn người trẻ ở độ tuổi dưới 35 mới chỉ có khoảng 10 năm đi làm, một khoảng thời gian chưa đủ dài để tích lũy đủ tài chính cho khoản đầu tư bất động sản lớn. Trong khi đó, giá nhà tại Hà Nội đã tăng "chóng mặt" trong 3 năm qua, vượt xa mức thu nhập của người lao động.

Từ đầu năm 2026 đến nay, giao dịch tại Hà Nội và TP.HCM giảm mạnh do lãi suất vay mua nhà tăng trở lại. Tuy nhiên, dù giao dịch sụt giảm, giá nhà cũng đã hạ từ 200 – 300 triệu/căn hộ nhưng vẫn vượt quá khả năng của nhiều người.

Theo số liệu từ Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, thị trường Hà Nội có khoảng 8.900 căn hộ được chào bán nhưng chỉ khoảng 1.300 giao dịch thành công. Tại TP. Hồ Chí Minh, hơn 8.400 căn hộ được đưa ra thị trường nhưng số giao dịch cũng chỉ khoảng 1.400 căn. Thanh khoản giảm mạnh, nhưng giá căn hộ tại nhiều dự án vẫn tiếp tục tăng thêm 4-5% so với cuối năm trước.

Cần thay đổi “khái niệm” về nhà ở xã hội

Trao đổi với Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV), GS. Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, lâu nay tnhà ở không chỉ đơn thuần để ở mà trở thành công cụ để đầu cơ, kinh doanh và tích sản. Hệ quả của việc này là đẩy giá nhà hiện nay liên tục tăng cao và vượt khả năng chi trả của người dân. Đại đa số người dân gần như không có cơ hội để mua nhà.

nha o xa hoi can thay doi khai niem de nguoi dan tiep can duoc nha hinh anh 2
Hà Nội vừa giao 5,9ha đất tại phường Phúc Lợi cho Công ty cổ phần Him Lam để triển khai dự án nhà ở xã hội

Đối với loại hình NOXH, GS. Đặng Hùng Võ cho rằng, trước hết cần thay đổi “khái niệm” nhà ở xã hội vì còn nhiều rào cản hiện nay đối với loại hình này.

“Chúng ta nói đến nhà ở xã hội, nhưng lại để hàng đầu cơ lấn át, người có nhu cầu thật thì đứng ngoài. Cung không gặp cầu, thị trường không phản ánh đúng bản chất. Đây là sai lệch rất nguy hiểm trong phân khúc tưởng như được định hướng cho công bằng xã hội”, GS. Đặng Hùng Võ nói.

Theo GS. Đặng Hùng Võ, thay vì nhà ở xã hội tại sao chúng ta không xây nhà giá rẻ. Trong đó, khuyến khích phát triển các dự án nhà ở giá rẻ, nhà ở giá phù hợp, phục vụ cho đại đa số người dân lao động. Chúng ta cần có cơ chế về đất giá rẻ, ưu đãi thuế cho chủ đầu tư, giảm các thủ tục phê duyệt khi thực hiện dự án xây già giá rẻ...

nha o xa hoi can thay doi khai niem de nguoi dan tiep can duoc nha hinh anh 3
Phối cảnh khu nhà ở xã hội Him Lam (Phúc Lợi). Ảnh: CĐT

“Các cơ quan chức năng cần thúc đẩy việc giảm giá nhà bằng cách áp dụng công nghệ mới để xây dựng, kiểm soát tốt giá các loại vật liệu xây dựng, các chi phí đầu vào...; Nhà nước cần phải kiểm soát chặt về giá bán ngoài thị trường, đặc biệt phải đưa ra được mức giá trần để từ đó các dự án không được tùy ý hét giá như hiện nay”, GS.Đặng Hùng Võ khuyến nghị.

Cũng theo GS. Đặng Hùng Võ, đã có nhiều cuộc họp về vấn đề này, Bộ Xây dựng cũng có dự thảo để tăng cung cho nhà ở thương mại giá rẻ, nhà giá phù hợp, việc xây dựng nhà ở giá rẻ, giá phù hợp phải có Nghị Quyết, Luật Nhà ở cũng cần nêu rõ nhà ở là để ở, nhằm hiện thực hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thành chính sách cụ thể.

Ngọc Hoà/VOV.VN
Tag: nhà ở xã hội Hà Nội giá nhà Hà Nội Dự án nhà ở xã hội mới nhà giá rẻ cho người lao động người dân tiếp cận được nhà
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đà Nẵng sẽ khởi công nhà ở xã hội cho công nhân trong năm nay
Đà Nẵng sẽ khởi công nhà ở xã hội cho công nhân trong năm nay

VOV.VN - Nhiều công nhân tại TP Đà Nẵng kiến nghị tháo gỡ khó khăn về nhà ở xã hội khi giá bán, giá thuê vượt khả năng chi trả của người lao động. Thành phố cam kết hỗ trợ tối đa để triển khai các dự án nhà ở công nhân, trong đó khu nhà ở xã hội tại phường Hải Vân dự kiến khởi công ngay trong năm nay.

Đà Nẵng sẽ khởi công nhà ở xã hội cho công nhân trong năm nay

Đà Nẵng sẽ khởi công nhà ở xã hội cho công nhân trong năm nay

VOV.VN - Nhiều công nhân tại TP Đà Nẵng kiến nghị tháo gỡ khó khăn về nhà ở xã hội khi giá bán, giá thuê vượt khả năng chi trả của người lao động. Thành phố cam kết hỗ trợ tối đa để triển khai các dự án nhà ở công nhân, trong đó khu nhà ở xã hội tại phường Hải Vân dự kiến khởi công ngay trong năm nay.

Nguồn cung nhà ở xã hội tăng có giúp giá nhà hạ nhiệt?
Nguồn cung nhà ở xã hội tăng có giúp giá nhà hạ nhiệt?

VOV.VN - Gần đây, nhiều dự án nhà ở xã hội được mở bán ở Hà Nội, làm dấy lên kỳ vọng về việc giá nhà sẽ có cơ hội hạ nhiệt, giúp người dân dễ mua hơn.

Nguồn cung nhà ở xã hội tăng có giúp giá nhà hạ nhiệt?

Nguồn cung nhà ở xã hội tăng có giúp giá nhà hạ nhiệt?

VOV.VN - Gần đây, nhiều dự án nhà ở xã hội được mở bán ở Hà Nội, làm dấy lên kỳ vọng về việc giá nhà sẽ có cơ hội hạ nhiệt, giúp người dân dễ mua hơn.

Doanh nghiệp làm nhà ở xã hội gặp khó khi không tiếp cận được vốn vay ngân hàng
Doanh nghiệp làm nhà ở xã hội gặp khó khi không tiếp cận được vốn vay ngân hàng

VOV.VN - Cơ quan quản lý cần nhanh chóng có giải pháp tháo gỡ cho nhà đầu tư nhà ở xã hội, đồng thời các ngân hàng hãy chia sẻ với doanh nghiệp và người dân. Đây là ý kiến của đại biểu tại hội thảo "Tín dụng bất động sản, kiểm soát thế nào để phát triển" diễn ra tại TP.HCM sáng nay (17/4).

Doanh nghiệp làm nhà ở xã hội gặp khó khi không tiếp cận được vốn vay ngân hàng

Doanh nghiệp làm nhà ở xã hội gặp khó khi không tiếp cận được vốn vay ngân hàng

VOV.VN - Cơ quan quản lý cần nhanh chóng có giải pháp tháo gỡ cho nhà đầu tư nhà ở xã hội, đồng thời các ngân hàng hãy chia sẻ với doanh nghiệp và người dân. Đây là ý kiến của đại biểu tại hội thảo "Tín dụng bất động sản, kiểm soát thế nào để phát triển" diễn ra tại TP.HCM sáng nay (17/4).

Dự án nhà ở xã hội 3.000 tỷ đồng lớn nhất ở Bắc Ninh sắp bàn giao cho khách hàng
Dự án nhà ở xã hội 3.000 tỷ đồng lớn nhất ở Bắc Ninh sắp bàn giao cho khách hàng

VOV.VN - Dự án nhà ở xã hội lớn nhất tỉnh Bắc Ninh với tổng mức đầu tư khoảng 3.000 tỷ đồng đang gấp rút thi công để kịp tiến độ giao cho khách hàng.

Dự án nhà ở xã hội 3.000 tỷ đồng lớn nhất ở Bắc Ninh sắp bàn giao cho khách hàng

Dự án nhà ở xã hội 3.000 tỷ đồng lớn nhất ở Bắc Ninh sắp bàn giao cho khách hàng

VOV.VN - Dự án nhà ở xã hội lớn nhất tỉnh Bắc Ninh với tổng mức đầu tư khoảng 3.000 tỷ đồng đang gấp rút thi công để kịp tiến độ giao cho khách hàng.

Quảng Ngãi khởi động dự án nhà ở xã hội 1.200 căn hộ cho công nhân, người lao động
Quảng Ngãi khởi động dự án nhà ở xã hội 1.200 căn hộ cho công nhân, người lao động

VOV.VN - Sáng 19/5, tại tỉnh Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần Địa ốc Xanh Sài Gòn Thuận Phước tổ chức lễ khởi động Dự án Nhà ở xã hội tại Khu thiết chế Công đoàn xã Thọ Phong với quy mô khoảng 1.200 căn hộ, tổng vốn đầu tư gần 1.100 tỷ đồng.

Quảng Ngãi khởi động dự án nhà ở xã hội 1.200 căn hộ cho công nhân, người lao động

Quảng Ngãi khởi động dự án nhà ở xã hội 1.200 căn hộ cho công nhân, người lao động

VOV.VN - Sáng 19/5, tại tỉnh Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần Địa ốc Xanh Sài Gòn Thuận Phước tổ chức lễ khởi động Dự án Nhà ở xã hội tại Khu thiết chế Công đoàn xã Thọ Phong với quy mô khoảng 1.200 căn hộ, tổng vốn đầu tư gần 1.100 tỷ đồng.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp