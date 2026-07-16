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Thái Nguyên thu hút nhân tài với mức hỗ trợ đến 900 triệu đồng

Thứ Năm, 14:58, 16/07/2026
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VOV.VN - Để tạo sức hút với nguồn nhân lực chất lượng cao, tỉnh Thái Nguyên đề xuất chính sách hỗ trợ một lần từ 100-900 triệu đồng cho nhiều nhóm đối tượng, từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ đến chuyên gia, nhà quản lý và nhà khoa học đầu ngành làm việc tại địa phương.

Tại Kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc sáng 16/7,  các đại biểu xem xét dự thảo nghị quyết quy định các ngành, lĩnh vực ưu tiên sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao và chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh giai đoạn 2026-2030. Theo dự thảo, mức hỗ trợ một lần cao nhất lên tới 900 triệu đồng/người.

thai nguyen thu hut nhan tai voi muc ho tro den 900 trieu dong hinh anh 1
Khai mạc Kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031

Theo dự thảo, các lĩnh vực được ưu tiên gồm khoa học và công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, giáo dục và đào tạo, công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ cao cùng nhiều lĩnh vực trọng điểm khác.

Đối tượng áp dụng gồm cán bộ, công chức, viên chức có tài năng; sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng; chuyên gia, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp, nhà khoa học đầu ngành là người Việt Nam đáp ứng các điều kiện theo quy định. Người được thu hút phải cam kết làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh tối thiểu 5 năm.

Về chính sách hỗ trợ, dự thảo đề xuất hỗ trợ một lần 150 triệu đồng đối với cán bộ, công chức, viên chức được công nhận là người có tài năng; 100 triệu đồng đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng. Đối với chuyên gia, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp và nhà khoa học đầu ngành, mức hỗ trợ từ 200 triệu đồng đến tối đa 900 triệu đồng/người, tùy từng nhóm đối tượng, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm.

Theo tờ trình của Sở Nội vụ Thái Nguyên, chính sách thu hút nguồn nhân lực của tỉnh ban hành từ năm 2013 đến nay chưa thu hút được trường hợp nào thuộc đối tượng áp dụng do chưa đủ sức cạnh tranh và không còn phù hợp với yêu cầu phát triển. Việc ban hành nghị quyết mới được kỳ vọng sẽ tạo cơ chế đủ hấp dẫn để thu hút, trọng dụng và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Bên cạnh nội dung về chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, Kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh Thái Nguyên còn xem xét, quyết định nhiều nghị quyết quan trọng về điều chỉnh, bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030; phân bổ và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công; bố trí vốn thực hiện Dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội (đoạn qua tỉnh Thái Nguyên); chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số; hỗ trợ đất ở, nhà ở thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia; quy định mức học phí, chính sách hỗ trợ học sinh; cùng nhiều cơ chế, chính sách về đất đai, an sinh xã hội, giáo dục, quốc phòng - an ninh và phát triển nông thôn…

Công Luận/VOV-Đông Bắc
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