Thái Nguyên xác minh vụ tai nạn lao động khiến một công nhân tử vong

Theo lãnh đạo UBND xã Thanh Thịnh, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13h10 ngày 24/7 tại mỏ đá Nà Quang, thuộc thôn Hợp Nhất, xã Thanh Thịnh, tỉnh Thái Nguyên.

Khu vực mỏ đá Nà Quang

Nạn nhân là anh L.T.T (sinh năm 1987, quê quán ở tỉnh Lào Cai), công nhân khoan đá của Công ty TNHH Đầu tư Xuân Quang, đơn vị quản lý và khai thác mỏ Nà Quang. Theo đó, trong quá trình thực hiện công việc, anh T. không may bị đá lăn trúng người. Dù được đưa đi cấp cứu, nạn nhân đã tử vong trên đường đến cơ sở y tế.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để lập biên bản, khám nghiệm hiện trường.

Vụ việc được Cơ quan Công an tiến hành xác minh, điều tra theo quy định.