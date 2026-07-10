Thăm hỏi động viên gia đình 5 nữ sinh đuối nước ở Lâm Đồng

Chiều 10/7, ông Bùi Danh Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng cùng đại diện HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nâm Nung và các phòng, ban chuyên môn của xã đã đến thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình 5 nữ sinh tử vong do đuối nước.

Lãnh đạo xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng thăm hỏi, động viên gia đình nữ sinh đuối nước.

Cùng với thăm hỏi, động viên tinh thần xã Nâm Nung trao hỗ trợ đến các gia đình với mỗi trường hợp 8 triệu đồng. Đồng thời, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng cũng thăm hỏi, trao hỗ trợ đến các gia đình số tiền 3 triệu đồng mỗi trường hợp.

Thông tin thêm về tình huống 5 nữ sinh đuối nước tử vong, lãnh đạo xã Nâm Nung cho biết, sáng ngày 10/7 có 8 nữ sinh đi xe đạp điện đến hồ Y Thịnh và 5 học sinh xuống nước vui chơi, 3 em còn lại chơi trên bờ hồ.

Lãnh đạo xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng trao hỗ trợ gia đình nữ sinh đuối nước.

Khi phát hiện 5 bạn mình bị đuối nước 3 học sinh ở trên bờ đã chạy đi tìm người cứu giúp. Tuy nhiên, khi người dân chạy đến hồ thì đã quá muộn. Đến 11h20 cùng ngày lực lượng chức năng đưa được thi thể 5 em lên bờ và bàn giao cho người thân lo hậu sự.

Được biết hồ Y Thịnh có diện tích khoảng 50ha, mực nước sâu từ 2-10m phục vụ nước tưới cho sản xuất nông nghiệp của người dân địa phương. Thời điểm xảy ra vụ đuối nước khu vực quanh hồ vắng người qua lại.