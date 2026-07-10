English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thăm hỏi động viên gia đình 5 nữ sinh đuối nước ở Lâm Đồng

Thứ Sáu, 17:49, 10/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trước sự việc 5 nữ sinh ở xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng tử vong thương tâm do đuối nước, chiều ngày 10/7 đại diện chính quyền và đoàn thể địa phương đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình.

Chiều 10/7, ông Bùi Danh Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng cùng đại diện HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nâm Nung và các phòng, ban chuyên môn của xã đã đến thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình 5 nữ sinh tử vong do đuối nước.

tham hoi dong vien gia dinh 5 nu sinh duoi nuoc o lam Dong hinh anh 1
Lãnh đạo xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng thăm hỏi, động viên gia đình nữ sinh đuối nước.

Cùng với thăm hỏi, động viên tinh thần xã Nâm Nung trao hỗ trợ đến các gia đình với mỗi trường hợp 8 triệu đồng. Đồng thời, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng cũng thăm hỏi, trao hỗ trợ đến các gia đình số tiền 3 triệu đồng mỗi trường hợp.

Thông tin thêm về tình huống 5 nữ sinh đuối nước tử vong, lãnh đạo xã Nâm Nung cho biết, sáng ngày 10/7 có 8 nữ sinh đi xe đạp điện đến hồ Y Thịnh và 5 học sinh xuống nước vui chơi, 3 em còn lại chơi trên bờ hồ.

tham hoi dong vien gia dinh 5 nu sinh duoi nuoc o lam Dong hinh anh 2
Lãnh đạo xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng trao hỗ trợ gia đình nữ sinh đuối nước.

Khi phát hiện 5 bạn mình bị đuối nước 3 học sinh ở trên bờ đã chạy đi tìm người cứu giúp. Tuy nhiên, khi người dân chạy đến hồ thì đã quá muộn. Đến 11h20 cùng ngày lực lượng chức năng đưa được thi thể 5 em lên bờ và bàn giao cho người thân lo hậu sự.

Được biết hồ Y Thịnh có diện tích khoảng 50ha, mực nước sâu từ 2-10m phục vụ nước tưới cho sản xuất nông nghiệp của người dân địa phương. Thời điểm xảy ra vụ đuối nước khu vực quanh hồ vắng người qua lại.

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

5 học sinh tử vong do đuối nước khi tắm hồ ở Lâm Đồng
5 học sinh tử vong do đuối nước khi tắm hồ ở Lâm Đồng

VOV.VN - Sáng 10/7, trên địa bàn xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng xảy ra vụ đuối nước đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 học sinh tử vong.

5 học sinh tử vong do đuối nước khi tắm hồ ở Lâm Đồng

5 học sinh tử vong do đuối nước khi tắm hồ ở Lâm Đồng

VOV.VN - Sáng 10/7, trên địa bàn xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng xảy ra vụ đuối nước đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 học sinh tử vong.

Lâm Đồng tăng cường phòng, chống đuối nước trẻ em
Lâm Đồng tăng cường phòng, chống đuối nước trẻ em

VOV.VN - Trước tình trạng tai nạn đuối nước trẻ em diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước trong mùa mưa bão.

Lâm Đồng tăng cường phòng, chống đuối nước trẻ em

Lâm Đồng tăng cường phòng, chống đuối nước trẻ em

VOV.VN - Trước tình trạng tai nạn đuối nước trẻ em diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước trong mùa mưa bão.

Liên tiếp 5 người tử vong do đuối nước chỉ trong 2 ngày ở Lâm Đồng
Liên tiếp 5 người tử vong do đuối nước chỉ trong 2 ngày ở Lâm Đồng

VOV.VN - Trong 2 ngày 18-19/6 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra 2 vụ đuối nước khiến 5 người tử vong. Đến sáng 20/6, thi thể nạn nhân của 2 vụ đuối nước đã được lực lượng chức năng tìm thấy bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Liên tiếp 5 người tử vong do đuối nước chỉ trong 2 ngày ở Lâm Đồng

Liên tiếp 5 người tử vong do đuối nước chỉ trong 2 ngày ở Lâm Đồng

VOV.VN - Trong 2 ngày 18-19/6 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra 2 vụ đuối nước khiến 5 người tử vong. Đến sáng 20/6, thi thể nạn nhân của 2 vụ đuối nước đã được lực lượng chức năng tìm thấy bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Tìm thấy thi thể 2 bố con trong 3 nạn nhân đuối nước khi tắm sông ở Lâm Đồng
Tìm thấy thi thể 2 bố con trong 3 nạn nhân đuối nước khi tắm sông ở Lâm Đồng

VOV.VN - Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, đến gần 11h trưa nay 19/6, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tìm thấy thi thể 2 bố con trong số 3 nạn nhân bị đuối nước mất tích trên sông Đồng Nai, khu vực cầu Đạ Dâng 1 đoạn giáp ranh giữa xã Phúc Thọ Lâm Hà và xã Đinh Trang Thượng.

Tìm thấy thi thể 2 bố con trong 3 nạn nhân đuối nước khi tắm sông ở Lâm Đồng

Tìm thấy thi thể 2 bố con trong 3 nạn nhân đuối nước khi tắm sông ở Lâm Đồng

VOV.VN - Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, đến gần 11h trưa nay 19/6, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tìm thấy thi thể 2 bố con trong số 3 nạn nhân bị đuối nước mất tích trên sông Đồng Nai, khu vực cầu Đạ Dâng 1 đoạn giáp ranh giữa xã Phúc Thọ Lâm Hà và xã Đinh Trang Thượng.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục