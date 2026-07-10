5 học sinh tử vong do đuối nước khi tắm hồ ở Lâm Đồng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h20 cùng ngày, 8 học sinh Trường THCS Nâm N'Đir, cùng trú tại thôn Quảng Hà, xã Nâm Nung, rủ nhau đến tắm tại hồ Y Thịnh, thuộc bon Đắk Prí, xã Nâm Nung.

Hiện trường hồ Y Thịnh, xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng, nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 5 học sinh tử vong sáng 10/7. Đông đảo người dân có mặt theo dõi lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, cứu nạn.

Trong lúc tắm, 5 em không may bị đuối nước. Ba học sinh còn lại phát hiện sự việc đã chạy đi tìm người lớn đến ứng cứu. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng và người dân tiếp cận hiện trường thì cả 5 em đều đã tử vong.

Các nạn nhân gồm: Đ.M.T. (SN 2015), L.T.Y.C. (SN 2015), B.M.T. (SN 2015), L.T.N. (SN 2015) và B.T.N.Y. (SN 2015).

Người dân tập trung tại hiện trường vụ đuối nước ở hồ Y Thịnh, xã Nâm Nung, sau khi lực lượng chức năng đưa thi thể 5 học sinh lên bờ và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Ngay sau khi nhận tin báo, UBND xã Nâm Nung đã huy động lực lượng Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã cùng người dân tổ chức tìm kiếm, trục vớt thi thể các nạn nhân và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ các gia đình có nạn nhân tử vong, đồng thời thực hiện các chính sách theo quy định. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh.