Thăng hàm Đại úy cho Thượng úy Trần Trung Hiếu hy sinh khi làm nhiệm vụ

Bộ trưởng Bộ Công an thăng cấp hàm Đại úy cho Thượng úy Trần Trung Hiếu, cán bộ công an xã hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ.

Trưa cùng ngày, đoàn công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh do đồng chí Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến viếng đồng chí Đại úy Trần Trung Hiếu và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình.

Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh tại lễ viếng đồng chí Đại úy Trần Trung Hiếu (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Trước đó, khoảng 15h45 ngày 13/11, khi Thượng úy Hiếu đang làm nhiệm vụ tại đền chợ Củi thì phát hiện Trần Trọng Gia Bảo (SN 1997, trú tại thôn 1, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân) nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy với một người khác nên đã áp sát để bắt quả tang.

Bất ngờ, Thượng úy Trần Trung Hiếu bị Bảo phát hiện và đâm trọng thương. Thượng úy công an gục xuống. Tên Bảo tiếp tục đâm anh thêm nhiều nhát.

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an xã Xuân Hồng cùng người dân đã đưa Thượng úy Trần Trung Hiếu đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh (Nghệ An), đồng thời bắt giữ đối tượng Trần Trọng Gia Bảo đưa về trụ sở để điều tra, làm rõ.

Mặc dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, nhưng Thượng úy Hiếu đã không qua khỏi.

Tại cơ quan điều tra, Trần Trọng Gia Bảo khai nhận do sử dụng tài mà, cỏ Mỹ thời gian dài, thần kinh không ổn định.

Quá trình mua ma tuý từ một người khác để sử dụng, bị Thượng uý Hiếu phát hiện, tiếp cận, Bảo đã dùng kéo tấn công để tẩu thoát nhưng bất thành.

Hiện Trần Trọng Gia Bảo đã bị khởi tố, bắt giam về tội giết người.