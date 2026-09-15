Thanh Hóa chỉ đạo kiểm tra trang trại lợn sau phản ánh của VOV.VN

Theo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa, ngày 12/9/2026, Báo điện tử VOV đăng bài viết phản ánh tình trạng mùi hôi phát sinh từ hoạt động chăn nuôi tại trang trại lợn ở thôn Lệ Cẩm 2. Người dân địa phương đồng thời lo ngại nước thải, chất thải tại trang trại có thể tràn ra môi trường khi xảy ra mưa lớn, ngập lụt.

UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo kiểm tra phản ánh trang trại lợn ở vùng trũng.

Trên cơ sở nội dung báo Điện tử Tiếng nói nói Việt Nam phản ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND xã Thành Vinh và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, xác minh.

Trại lợn nằm ngay vùng trũng thấp, mưa lớn là ngập.

UBND tỉnh yêu cầu việc kiểm tra, xác minh được thực hiện khẩn trương, căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và những văn bản chỉ đạo có liên quan của UBND tỉnh. Trường hợp phát hiện sai phạm, các cơ quan chức năng được giao xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu các đơn vị liên quan có văn bản trả lời cơ quan báo chí và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện trước ngày 15/9/2026. Việc UBND tỉnh nhanh chóng chỉ đạo kiểm tra, xác minh sau phản ánh của báo chí cho thấy sự quan tâm của chính quyền địa phương đối với những vấn đề liên quan đến môi trường, đời sống người dân và hoạt động chăn nuôi trên địa bàn.

Ao chứa chất thải không che bạt nằm cạnh đường giao thông.

Trước đó, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam ghi nhận người dân thôn Lệ Cẩm 2 phản ánh mùi hôi phát sinh từ trang trại chăn nuôi lợn, đồng thời lo ngại nước thải, chất thải có thể phát tán ra môi trường khi xảy ra mưa lớn, ngập lụt. Chính quyền địa phương cũng đã phản ánh những băn khoăn về vị trí và hoạt động của trang trại.