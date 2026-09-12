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Trang trại lợn vùng trũng ở Thanh Hóa, chính quyền muốn dừng vì lo nước thải

Thứ Bảy, 06:00, 12/09/2026
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VOV.VN - Người dân thôn Lệ Cẩm 2, xã Thành Vinh, tỉnh Thanh Hóa phản ánh tình trạng mùi hôi phát sinh từ hoạt động chăn nuôi lợn, đồng thời lo ngại nước thải, chất thải tại trang trại có thể tràn ra môi trường khi xảy ra mưa lớn, ngập lụt.

Dân lo mùi hôi, nước thải phát tán khi ngập

Theo tìm hiểu, trang trại chăn nuôi lợn tại thôn Lệ Cẩm 2 có quy mô hơn 2.000 con. Đáng chú ý, chính quyền địa phương xác nhận một số khu vực chăn nuôi và lưu chứa chất thải nằm ở vị trí thấp trũng, trong khi hệ thống xử lý chất thải tại trang trại còn nhiều tồn tại. 

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Ao chứa chất thải không bịt bạt nằm cạnh đường giao thông

UBND xã Thành Vinh đang yêu cầu chủ cơ sở khắc phục các tồn tại được phát hiện. Đáng chú ý, lãnh đạo xã cho biết quan điểm của địa phương cũng muốn cho dừng trang trại này do nằm tại khu vực có nguy cơ ngập cao.

Theo phản ánh của người dân là đồng bào Thái sống gần khu vực trại lợn, trong thời gian trang trại hoạt động, khu vực xung quanh có những thời điểm xuất hiện mùi hôi khó chịu, ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân.

Người dân cho biết đã nhiều lần có ý kiến lên chính quyền xã nhưng tình trạng này đến nay vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.

Tuy nhiên, bên cạnh vấn đề mùi hôi, điều khiến người dân đặc biệt lo ngại là vị trí khu vực chăn nuôi nằm ở vùng thấp trũng, tiềm ẩn nguy cơ ngập khi xảy ra mưa lớn. Theo người dân, mỗi khi mưa lớn, nước từ các khu vực xung quanh có thể dồn về khu vực trang trại.

trang trai lon vung trung o thanh hoa, chinh quyen muon dung vi lo nuoc thai hinh anh 2
Ao chứa chất thải không che bạt nằm cạnh đường giao thông

Một người dân (xin được giấu tên) cho biết: “Ở đây cứ mưa lớn là chúng tôi lại lo. Khu vực chăn nuôi thấp trũng, nếu nước ngập thì đây là nơi bị ảnh hưởng trước. Đã có lần lợn bị nước cuốn, nổi lềnh phềnh, người dân còn ra vớt về nuôi. Chúng tôi mong muốn có một phương án lâu dài. Nếu điều kiện không phù hợp thì di chuyển trang trại ra khỏi khu vực này, để vừa bảo đảm hoạt động sản xuất, vừa giúp người dân yên tâm và ổn định cuộc sống”.

Từ thực tế này, người dân lo ngại nếu xảy ra ngập sâu, ngoài nguy cơ ảnh hưởng đến đàn vật nuôi, lượng phân, nước thải và chất thải tồn lưu trong khu vực chăn nuôi cũng có thể bị dòng nước cuốn ra bên ngoài.

“Điều bà con lo nhất là nước thải trong khu vực chăn nuôi khi ngập sẽ tràn ra ngoài, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân xung quanh”, người dân cho hay.

Những lo ngại trên khiến một số hộ dân kiến nghị cơ quan chức năng xem xét toàn diện vị trí của trang trại, nhất là trong mối tương quan với khu dân cư, địa hình và khả năng tiêu thoát nước của khu vực.

Từng bị xử phạt vì xả nước thải chưa qua xử lý

Trong hồ sơ kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động chăn nuôi trên địa bàn xã Thành Vinh, Trang trại chăn nuôi lợn tập trung và nuôi trồng thủy sản tại thôn Lệ Cẩm 2 từng bị xác định có hành vi vi phạm về xử lý nước thải chăn nuôi.

trang trai lon vung trung o thanh hoa, chinh quyen muon dung vi lo nuoc thai hinh anh 3
Trại lợn nằm ngay vùng trũng thấp, mưa lớn là ngập

Cụ thể, tại thời điểm kiểm tra lúc 14h30 ngày 15/7/2025, cơ quan chức năng xác định trang trại đã xả nước thải trong chăn nuôi trực tiếp ra môi trường, chưa qua xử lý. Hành vi xả nước thải được xác định xảy ra ngày 14/7/2025.

Theo hồ sơ, nguồn nước thải xuất phát từ thửa đất số 619, tờ bản đồ số 01/TLĐC, là khu vực chăn nuôi lợn; vị trí chứa nước thải thuộc thửa đất số 676, tờ bản đồ số 01/TLĐC, tại thôn Lệ Cẩm 2, xã Thành Vinh.

Hành vi trên được xác định là xử lý nước thải chăn nuôi không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi cho cây trồng.

Căn cứ điểm b, khoản 2, Điều 30 Nghị định 14/2021/NĐ-CP ngày 1/3/2021 của Chính phủ, trường hợp chăn nuôi trang trại quy mô vừa có thể bị phạt tiền từ 5-7 triệu đồng.

Hồ sơ thể hiện chủ trang trại bị áp dụng hình thức xử phạt chính là phạt tiền, với mức phạt trung bình của khung, tương đương 6 triệu đồng.

Đáng chú ý, ngày 5/8/2026, Đoàn kiểm tra liên ngành xã Thành Vinh tiếp tục tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động và phòng cháy, chữa cháy tại hai trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn trên địa bàn xã.

Tại Trang trại chăn nuôi lợn tập trung nói trên, đoàn kiểm tra ghi nhận hệ thống xử lý chất thải được đánh giá là xuống cấp nghiêm trọng.

Cụ thể, hai bể biogas chứa phân đã xuống cấp; hai ao thải không có tấm lót đáy; trang trại chưa đầu tư hệ thống máy móc xử lý nước thải theo quy chuẩn kỹ thuật.

Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận bể lắng sau hầm biogas có nước màu đen đậm đặc, bốc mùi hôi nồng nặc và không được lót đáy. Hệ thống thu gom, thoát nước thải cũng chưa đạt yêu cầu.

Bên cạnh đó, nhà xưởng, chuồng trại và lối đi được xác định đã xuống cấp, không bảo đảm yêu cầu về an toàn, vệ sinh lao động; hệ thống tường rào bao quanh còn tạm bợ, thiếu kiên cố.

Trang trại cũng chưa lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lao động.

Như vậy, sau vụ việc được cơ quan chức năng xác định vi phạm về xả nước thải năm 2025, tại đợt kiểm tra ngày 5/8/2026, nhiều tồn tại liên quan đến hệ thống xử lý chất thải và điều kiện bảo đảm an toàn tại trang trại tiếp tục được ghi nhận.

Chính quyền xác nhận nguy cơ ngập, muốn dừng trang trại

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Sỹ Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Thành Vinh, cho biết chính quyền địa phương đã nhiều lần kiểm tra các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân.

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Ông Nguyễn Sỹ Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Thành Vinh, Thanh Hóa.

Theo ông Hùng, trong năm 2025, xã từng kiểm tra, phát hiện một số tồn tại, vi phạm tại trang trại chăn nuôi ở khu vực thôn Lệ Cẩm 2 và yêu cầu cơ sở dừng hoạt động để khắc phục. Mới đây, địa phương tiếp tục kiểm tra, yêu cầu chủ trang trại khắc phục các tồn tại được phát hiện. Đáng chú ý, một số hạng mục chăn nuôi và khu vực lưu chứa chất thải nằm ở vùng thấp trũng; trong đó, một ao chứa chất thải không che bạt nằm ngay đường giao thông liên xã.

Từ thực tế này, lãnh đạo UBND xã Thành Vinh cho rằng nguy cơ nước tràn ra bên ngoài khi xảy ra mưa lụt là vấn đề cần đặc biệt quan tâm. “Quan điểm của xã cũng muốn cho dừng trang trại chăn nuôi này vì nằm ở vùng trũng thấp. Khi mưa lụt, khu vực bị ngập thì nước có nguy cơ tràn ra bên ngoài, ảnh hưởng đến môi trường”, ông Hùng cho biết.

Thông tin từ chính quyền địa phương cho thấy, nguy cơ được đặt ra không chỉ là mùi hôi phát sinh trong quá trình chăn nuôi mà còn liên quan đến khả năng kiểm soát chất thải trong điều kiện mưa lớn, ngập lụt.

Với một trang trại có quy mô hơn 2.000 con lợn, việc bảo đảm an toàn môi trường không chỉ phụ thuộc vào hệ thống xử lý nước thải mà còn phải tính đến khả năng chống ngập, năng lực lưu chứa trong điều kiện mưa lớn và phương án ngăn nước thải, chất thải phát tán ra môi trường.

Từ phản ánh của người dân, hồ sơ xử lý vi phạm năm 2025 và kết quả kiểm tra năm 2026, vấn đề đặt ra đối với trang trại tại thôn Lệ Cẩm 2 là phải khắc phục các tồn tại về môi trường, đồng thời kiểm soát nguy cơ phát tán chất thải khi xảy ra ngập lụt.

Trong khi đó, chính quyền xã Thành Vinh cho biết quan điểm của địa phương là muốn dừng hoạt động trang trại do vị trí nằm ở vùng trũng thấp.

Đây cũng là mong muốn của một bộ phận người dân đang sinh sống gần khu vực trang trại: có một phương án lâu dài, vừa bảo đảm hoạt động sản xuất, vừa hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống của người dân, nhất là trong những đợt mưa lớn, ngập lụt.

 

Lê Hải - Minh Châu/VOV.VN
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