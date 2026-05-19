  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Thanh Hoá chuyển giao hơn 300 tài sản công cho cấp xã quản lý, xử lý

Thứ Ba, 18:25, 19/05/2026
VOV.VN - Ngày 14/5/2026, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 1420/QĐ-UBND về việc chuyển giao tài sản công là cơ sở nhà, đất cho UBND các xã, phường quản lý, xử lý theo quy định.

Theo đó, tỉnh Thanh Hóa thực hiện chuyển giao hơn 300 cơ sở nhà, đất, gồm trụ sở UBND xã cũ, trường học, trung tâm, trụ sở các sở, ngành và các thiết chế văn hóa dôi dư sau sáp nhập, cho 72 xã, phường tiếp nhận quản lý, sử dụng với các mục đích phù hợp.

Công sở xã Hoằng Quý (cũ), nay là xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hóa.

Để triển khai hiệu quả, UBND tỉnh giao Sở Tài chính cùng các đơn vị có tài sản chuyển giao và đơn vị tiếp nhận chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về tính chính xác của số liệu, thông tin tài sản cũng như nội dung báo cáo, thẩm định.

Các địa phương tiếp nhận tài sản được yêu cầu tổ chức quản lý, xây dựng phương án khai thác đúng quy định; đồng thời chi trả các chi phí liên quan đến việc tiếp nhận, chuyển giao (nếu có). Việc xử lý tài sản phải thực hiện theo quy định tại khoản 7, Điều 37, Nghị định 186/2025/NĐ-CP, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí.

Trước đó, sau khi mô hình chính quyền hai cấp đi vào vận hành, Thanh Hóa phát sinh gần 500 cơ sở nhà, đất dôi dư. Dù tỉnh đã xây dựng phương án sắp xếp, chuyển giao nhằm tối ưu hóa nguồn lực, thực tế vẫn còn nhiều tài sản công chưa được khai thác, sử dụng hiệu quả, gây lãng phí.

Huế giải quyết bài toán trụ sở dôi dư

VOV.VN - Sau khi thành phố Huế di dời cơ quan Nhà nước về khu hành chính tập trung và sắp xếp bộ máy chính quyền hai cấp, hàng loạt trụ sở bỏ hoang. Toàn thành phố hiện còn 285 cơ sở nhà, đất dôi dư, không chỉ gây lãng phí tài sản công mà còn ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Tag: Thanh Hóa tài sản công chuyển giao nhà đất quản lý công sản lãng phí tài sản sáp nhập hành chính UBND cấp xã quản lý đất đai sử dụng hiệu quả chính quyền địa phương
Lâm Đồng xử lý trụ sở và tài sản dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính

VOV.VN - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, sắp xếp, xử lý dứt điểm nhà đất công dôi dư sau thực hiện sắp xếp tổ chức, bộ máy, đơn vị hành chính, tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương triển khai phương án xử lý đối với 525 cơ sở nhà đất để tránh hư hỏng, lãng phí.

Hải Phòng lên phương án xử lý gần 680 trụ sở công dôi dư sau sáp nhập

VOV.VN - Thành phố Hải Phòng đang rà soát, chuyển đổi các trụ sở cơ quan dôi dư sau sáp nhập địa giới hành chính theo hướng ưu tiên phục vụ phát triển lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa.

Sử dụng trụ sở dôi dư, Đại học Đồng Nai sẽ có cơ sở 2 tại khu vực Bình Phước cũ

VOV.VN - Quy mô đào tạo của trường Đại học Đồng Nai khoảng 5.000 sinh viên, nhưng nhà trường đặt mục tiêu đến năm 2030, quy mô đào tạo có thể lên đến 20.000 sinh viên. Để mở rộng quy mô, trường sẽ có cơ sở 2 tại khu vực Bình Phước cũ.

