Thanh Hoá chuyển giao hơn 300 tài sản công cho cấp xã quản lý, xử lý

Theo đó, tỉnh Thanh Hóa thực hiện chuyển giao hơn 300 cơ sở nhà, đất, gồm trụ sở UBND xã cũ, trường học, trung tâm, trụ sở các sở, ngành và các thiết chế văn hóa dôi dư sau sáp nhập, cho 72 xã, phường tiếp nhận quản lý, sử dụng với các mục đích phù hợp.

Công sở xã Hoằng Quý (cũ), nay là xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hóa.

Để triển khai hiệu quả, UBND tỉnh giao Sở Tài chính cùng các đơn vị có tài sản chuyển giao và đơn vị tiếp nhận chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về tính chính xác của số liệu, thông tin tài sản cũng như nội dung báo cáo, thẩm định.

Các địa phương tiếp nhận tài sản được yêu cầu tổ chức quản lý, xây dựng phương án khai thác đúng quy định; đồng thời chi trả các chi phí liên quan đến việc tiếp nhận, chuyển giao (nếu có). Việc xử lý tài sản phải thực hiện theo quy định tại khoản 7, Điều 37, Nghị định 186/2025/NĐ-CP, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí.

Trước đó, sau khi mô hình chính quyền hai cấp đi vào vận hành, Thanh Hóa phát sinh gần 500 cơ sở nhà, đất dôi dư. Dù tỉnh đã xây dựng phương án sắp xếp, chuyển giao nhằm tối ưu hóa nguồn lực, thực tế vẫn còn nhiều tài sản công chưa được khai thác, sử dụng hiệu quả, gây lãng phí.