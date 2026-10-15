English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thanh Hóa: Đầu tư giáo dục vùng cao, tạo sinh kế giảm nghèo

Thứ Năm, 10:48, 15/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, Thanh Hóa đầu tư hàng trăm tỷ đồng nâng cấp trường lớp, trang thiết bị và đào tạo nghề vùng cao, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, mở rộng cơ hội việc làm, hướng tới giảm nghèo bền vững.

Hiệu quả từ nguồn vốn kiên cố hóa trường lớp

Đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo có vai trò quan trọng trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

thanh hoa Dau tu giao duc vung cao, tao sinh ke giam ngheo hinh anh 1
Trường  Trung cấp nghề miền núi Thanh Hóa.

Trong quá trình triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, tỉnh Thanh Hóa đã dành nguồn lực thực hiện Dự án 5 về phát triển giáo dục, đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Theo thông tin từ Ban Tôn giáo và Dân tộc tỉnh Thanh Hóa, trong giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh đã đầu tư xây dựng, cải tạo và nâng cấp 37 công trình trường học thuộc hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú và trường có học sinh bán trú, với tổng mức đầu tư 252,364 tỷ đồng.

Các hạng mục được triển khai gồm phòng học, nhà ở học sinh, nhà hiệu bộ, nhà đa năng và công trình phụ trợ. Việc đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất góp phần cải thiện điều kiện dạy và học, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của con em đồng bào các dân tộc thiểu số.

Bên cạnh giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp cũng được quan tâm đầu tư nhằm nâng cao tay nghề, mở rộng cơ hội việc làm cho lao động nông thôn. Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa là một trong những đơn vị được thụ hưởng nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia để cải thiện cơ sở vật chất và trang thiết bị đào tạo.

Tiền thân là Trường Kỹ thuật Ngọc Lặc, được thành lập năm 2001, nhà trường có nhiệm vụ đào tạo trình độ trung cấp, sơ cấp, dạy nghề thường xuyên và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

thanh hoa Dau tu giao duc vung cao, tao sinh ke giam ngheo hinh anh 2
Vỉa hè và  đường lưu thông tại khuôn viên trường  Trung cấp nghề miền núi Thanh Hóa vừa được nâng cấp bằng nguồn vốn của chương trình mục tiêu quốc gia " phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi"

Trong giai đoạn vừa qua, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, trường đã triển khai các dự án sửa chữa cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị phục vụ đào tạo. Theo thông tin của nhà trường, kinh phí được phân bổ qua các năm được quản lý, thực hiện theo quy trình đấu thầu công khai và tổ chức thi công theo tiến độ.

Dự án mua sắm thiết bị đào tạo với tổng kinh phí hơn 8,7 tỷ đồng đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Các dự án sửa chữa cơ sở vật chất được triển khai với nguồn vốn hằng năm từ 3 tỷ đồng đến hơn 10 tỷ đồng. Trong đó, dự án năm 2024 có nguồn vốn hơn 7,1 tỷ đồng, dự án năm 2025 có tổng kinh phí triển khai hơn 10,5 tỷ đồng.

Nguồn vốn đầu tư đã góp phần cải thiện cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị thực hành, tạo điều kiện để học sinh học tập và rèn luyện kỹ năng nghề trong môi trường tốt hơn.

Cải thiện điều kiện học tập, nâng cao chất lượng đào tạo nghề

Chia sẻ về sự đổi thay của Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa, cô Vũ Thị Thanh Huyền, giáo viên có hơn 21 năm gắn bó với nhà trường, cho biết những năm đầu mới thành lập, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, số lượng học sinh ít.

thanh hoa Dau tu giao duc vung cao, tao sinh ke giam ngheo hinh anh 3
Cô Vũ Thị Thanh Huyền, giáo viên trường Trung cấp nghề miền núi Thanh Hóa

Theo cô Huyền, qua từng năm, nhờ sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước và tỉnh Thanh Hóa, cơ sở vật chất, trang thiết bị của trường từng bước được cải thiện. Đến nay, khuôn viên nhà trường đã khang trang, sạch đẹp hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên giảng dạy và học sinh học tập, rèn luyện tay nghề.

thanh hoa Dau tu giao duc vung cao, tao sinh ke giam ngheo hinh anh 4
Ông Phạm Yên Trường, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa.

Ông Phạm Yên Trường, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa, đánh giá nguồn vốn đầu tư từ Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 là cú hích quan trọng, giúp nhà trường từng bước khắc phục tình trạng thiếu trang thiết bị thực hành và cơ sở vật chất xuống cấp.

Theo ông Trường, các dự án mua sắm thiết bị, sửa chữa khu nhà thực hành và khu nội trú học sinh được triển khai đã góp phần nâng cao năng lực đào tạo của 7 ngành nghề trọng điểm.

Tuy nhiên, để nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo nghề, nhà trường kiến nghị các cấp, ngành tiếp tục hỗ trợ kết nối với doanh nghiệp, đồng thời cập nhật định mức, danh mục thiết bị đào tạo phù hợp với sự phát triển của công nghệ và yêu cầu thực tế của thị trường lao động. Qua đó, học sinh sau khi tốt nghiệp có thể nhanh chóng thích nghi với công việc, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.

Bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất, nhà trường cũng chủ động kết nối với các doanh nghiệp có quy mô lớn, trang thiết bị hiện đại để tổ chức cho học sinh thực tập. Qua quá trình tiếp xúc với môi trường làm việc thực tế, các em có thêm cơ hội rèn luyện kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm trước khi tốt nghiệp.

Được trực tiếp học tập trong những phòng thực hành khang trang, sử dụng máy móc được đầu tư mới, học sinh nhà trường cũng cảm nhận rõ sự thay đổi về điều kiện học nghề.

thanh hoa Dau tu giao duc vung cao, tao sinh ke giam ngheo hinh anh 5
Em Mai Ánh Tuyết, học sinh lớp may thời trang

Em Mai Ánh Tuyết, học sinh lớp may thời trang, cho biết việc được thực hành trên máy may hiện đại, trong phòng học rộng rãi, sáng sủa giúp em và các bạn hứng thú hơn với việc học. Đây cũng là điều kiện để các em rèn luyện kỹ năng, nâng cao tay nghề, chuẩn bị cho công việc sau khi ra trường.

Kết quả tuyển sinh và đào tạo của Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa từ năm 2023 đến nay cho thấy nhà trường tiếp tục duy trì hoạt động đào tạo ở nhiều ngành nghề. Hằng năm, trường có hàng trăm học sinh, sinh viên theo học các ngành như điện công nghiệp, thú y, kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính, may thời trang, hàn, cắt gọt kim loại, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.

Công tác tuyển sinh luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp có việc làm ổn định ngày càng cao, góp phần cung cấp lao động có tay nghề cho thị trường, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và hỗ trợ giảm nghèo bền vững tại các địa bàn miền núi của tỉnh.

Việc đầu tư xây dựng, cải tạo 37 công trình trường học với tổng kinh phí 252,364 tỷ đồng, cùng những chuyển biến tại Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa, cho thấy vai trò của nguồn lực Chương trình mục tiêu quốc gia trong cải thiện điều kiện giáo dục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Để nguồn vốn phát huy hiệu quả lâu dài, bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, việc gắn đào tạo với nhu cầu doanh nghiệp, cập nhật thiết bị và nâng cao kỹ năng thực hành cho học sinh là những yêu cầu cần được chú trọng. Đây cũng là hướng đi góp phần giúp lao động trẻ vùng cao có thêm cơ hội tìm việc làm, ổn định cuộc sống và vươn lên phát triển kinh tế gia đình.

252,364 tỷ đồng: Tổng mức đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp trường học giai đoạn 2021-2025

37 công trình: Trường học thuộc hệ thống phổ thông dân tộc nội trú, bán trú và trường có học sinh bán trú được đầu tư.

Hơn 8,7 tỷ đồng: Kinh phí mua sắm thiết bị đào tạo tại Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Hơn 10,5 tỷ đồng: Tổng kinh phí triển khai dự án sửa chữa cơ sở vật chất của trường năm 2025.

1791956746841_8704308478385882469_8704308478385882469_abb7757e7100635efda6558fed2d802b.jpg

Lúa nếp hạt cau mở hướng thoát nghèo ở Thạch Lập, Thanh Hóa

VOV.VN - Từ sản xuất nhỏ lẻ, lúa nếp hạt cau đặc sản ở xã Thạch Lập, Thanh Hóa, đang được mở rộng nhờ liên kết giữa hợp tác xã và nông dân. Được hỗ trợ kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm, người dân yên tâm sản xuất, nâng cao thu nhập, hướng tới giảm nghèo bền vững.

CTV Phương Giang/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thiên Phủ gieo sinh kế, dựng nền giảm nghèo bền vững
Thiên Phủ gieo sinh kế, dựng nền giảm nghèo bền vững

VOV.VN - Từ cây quế, vịt cổ xanh, gà ri đến lợn đen, dúi, nhím, xã Thiên Phủ, Thanh Hóa đang từng bước đa dạng sinh kế cho người dân. Cùng với hỗ trợ giống, địa phương chú trọng tập huấn, phân công đoàn thể đồng hành, giúp sản xuất đi vào nền nếp.

Thiên Phủ gieo sinh kế, dựng nền giảm nghèo bền vững

Thiên Phủ gieo sinh kế, dựng nền giảm nghèo bền vững

VOV.VN - Từ cây quế, vịt cổ xanh, gà ri đến lợn đen, dúi, nhím, xã Thiên Phủ, Thanh Hóa đang từng bước đa dạng sinh kế cho người dân. Cùng với hỗ trợ giống, địa phương chú trọng tập huấn, phân công đoàn thể đồng hành, giúp sản xuất đi vào nền nếp.

Cá Dốc bản địa mở hướng sinh kế mới ở vùng cao Thanh Hóa
Cá Dốc bản địa mở hướng sinh kế mới ở vùng cao Thanh Hóa

VOV.VN - ​ Tận dụng lợi thế địa hình cao với hệ thống khe suối, mó nước tự nhiên dồi dào, trong sạch và mát lạnh quanh năm tại các xã miền núi, tỉnh Thanh Hóa đang triển khai dự án “Nuôi cá Dốc bản địa gắn với tiêu thụ sản phẩm”. Dự án mở ra sinh kế mới, giúp người dân phát triển kinh tế bền vững.

Cá Dốc bản địa mở hướng sinh kế mới ở vùng cao Thanh Hóa

Cá Dốc bản địa mở hướng sinh kế mới ở vùng cao Thanh Hóa

VOV.VN - ​ Tận dụng lợi thế địa hình cao với hệ thống khe suối, mó nước tự nhiên dồi dào, trong sạch và mát lạnh quanh năm tại các xã miền núi, tỉnh Thanh Hóa đang triển khai dự án “Nuôi cá Dốc bản địa gắn với tiêu thụ sản phẩm”. Dự án mở ra sinh kế mới, giúp người dân phát triển kinh tế bền vững.

Chàng trai Mường biến triền đồi cằn cỗi thành trang trại dưa vàng tiền tỷ
Chàng trai Mường biến triền đồi cằn cỗi thành trang trại dưa vàng tiền tỷ

VOV.VN - Từ những triền đồi chỉ quen với keo, ngô, sắn, Hà Công Đăng, người Mường ở Thanh Hóa, đã dựng nhà màng trồng dưa vàng công nghệ cao, tạo doanh thu khoảng 1 tỷ đồng mỗi năm và mở hướng làm giàu cho người dân vùng cao.

Chàng trai Mường biến triền đồi cằn cỗi thành trang trại dưa vàng tiền tỷ

Chàng trai Mường biến triền đồi cằn cỗi thành trang trại dưa vàng tiền tỷ

VOV.VN - Từ những triền đồi chỉ quen với keo, ngô, sắn, Hà Công Đăng, người Mường ở Thanh Hóa, đã dựng nhà màng trồng dưa vàng công nghệ cao, tạo doanh thu khoảng 1 tỷ đồng mỗi năm và mở hướng làm giàu cho người dân vùng cao.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục