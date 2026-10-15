Thanh Hóa: Đầu tư giáo dục vùng cao, tạo sinh kế giảm nghèo

Hiệu quả từ nguồn vốn kiên cố hóa trường lớp

Đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo có vai trò quan trọng trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Trường Trung cấp nghề miền núi Thanh Hóa.

Trong quá trình triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, tỉnh Thanh Hóa đã dành nguồn lực thực hiện Dự án 5 về phát triển giáo dục, đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Theo thông tin từ Ban Tôn giáo và Dân tộc tỉnh Thanh Hóa, trong giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh đã đầu tư xây dựng, cải tạo và nâng cấp 37 công trình trường học thuộc hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú và trường có học sinh bán trú, với tổng mức đầu tư 252,364 tỷ đồng.

Các hạng mục được triển khai gồm phòng học, nhà ở học sinh, nhà hiệu bộ, nhà đa năng và công trình phụ trợ. Việc đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất góp phần cải thiện điều kiện dạy và học, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của con em đồng bào các dân tộc thiểu số.

Bên cạnh giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp cũng được quan tâm đầu tư nhằm nâng cao tay nghề, mở rộng cơ hội việc làm cho lao động nông thôn. Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa là một trong những đơn vị được thụ hưởng nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia để cải thiện cơ sở vật chất và trang thiết bị đào tạo.

Tiền thân là Trường Kỹ thuật Ngọc Lặc, được thành lập năm 2001, nhà trường có nhiệm vụ đào tạo trình độ trung cấp, sơ cấp, dạy nghề thường xuyên và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Vỉa hè và đường lưu thông tại khuôn viên trường Trung cấp nghề miền núi Thanh Hóa vừa được nâng cấp bằng nguồn vốn của chương trình mục tiêu quốc gia " phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi"

Trong giai đoạn vừa qua, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, trường đã triển khai các dự án sửa chữa cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị phục vụ đào tạo. Theo thông tin của nhà trường, kinh phí được phân bổ qua các năm được quản lý, thực hiện theo quy trình đấu thầu công khai và tổ chức thi công theo tiến độ.

Dự án mua sắm thiết bị đào tạo với tổng kinh phí hơn 8,7 tỷ đồng đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Các dự án sửa chữa cơ sở vật chất được triển khai với nguồn vốn hằng năm từ 3 tỷ đồng đến hơn 10 tỷ đồng. Trong đó, dự án năm 2024 có nguồn vốn hơn 7,1 tỷ đồng, dự án năm 2025 có tổng kinh phí triển khai hơn 10,5 tỷ đồng.

Nguồn vốn đầu tư đã góp phần cải thiện cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị thực hành, tạo điều kiện để học sinh học tập và rèn luyện kỹ năng nghề trong môi trường tốt hơn.

Cải thiện điều kiện học tập, nâng cao chất lượng đào tạo nghề

Chia sẻ về sự đổi thay của Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa, cô Vũ Thị Thanh Huyền, giáo viên có hơn 21 năm gắn bó với nhà trường, cho biết những năm đầu mới thành lập, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, số lượng học sinh ít.

Cô Vũ Thị Thanh Huyền, giáo viên trường Trung cấp nghề miền núi Thanh Hóa

Theo cô Huyền, qua từng năm, nhờ sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước và tỉnh Thanh Hóa, cơ sở vật chất, trang thiết bị của trường từng bước được cải thiện. Đến nay, khuôn viên nhà trường đã khang trang, sạch đẹp hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên giảng dạy và học sinh học tập, rèn luyện tay nghề.

Ông Phạm Yên Trường, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa.

Ông Phạm Yên Trường, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa, đánh giá nguồn vốn đầu tư từ Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 là cú hích quan trọng, giúp nhà trường từng bước khắc phục tình trạng thiếu trang thiết bị thực hành và cơ sở vật chất xuống cấp.

Theo ông Trường, các dự án mua sắm thiết bị, sửa chữa khu nhà thực hành và khu nội trú học sinh được triển khai đã góp phần nâng cao năng lực đào tạo của 7 ngành nghề trọng điểm.

Tuy nhiên, để nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo nghề, nhà trường kiến nghị các cấp, ngành tiếp tục hỗ trợ kết nối với doanh nghiệp, đồng thời cập nhật định mức, danh mục thiết bị đào tạo phù hợp với sự phát triển của công nghệ và yêu cầu thực tế của thị trường lao động. Qua đó, học sinh sau khi tốt nghiệp có thể nhanh chóng thích nghi với công việc, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.

Bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất, nhà trường cũng chủ động kết nối với các doanh nghiệp có quy mô lớn, trang thiết bị hiện đại để tổ chức cho học sinh thực tập. Qua quá trình tiếp xúc với môi trường làm việc thực tế, các em có thêm cơ hội rèn luyện kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm trước khi tốt nghiệp.

Được trực tiếp học tập trong những phòng thực hành khang trang, sử dụng máy móc được đầu tư mới, học sinh nhà trường cũng cảm nhận rõ sự thay đổi về điều kiện học nghề.

Em Mai Ánh Tuyết, học sinh lớp may thời trang

Em Mai Ánh Tuyết, học sinh lớp may thời trang, cho biết việc được thực hành trên máy may hiện đại, trong phòng học rộng rãi, sáng sủa giúp em và các bạn hứng thú hơn với việc học. Đây cũng là điều kiện để các em rèn luyện kỹ năng, nâng cao tay nghề, chuẩn bị cho công việc sau khi ra trường.

Kết quả tuyển sinh và đào tạo của Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa từ năm 2023 đến nay cho thấy nhà trường tiếp tục duy trì hoạt động đào tạo ở nhiều ngành nghề. Hằng năm, trường có hàng trăm học sinh, sinh viên theo học các ngành như điện công nghiệp, thú y, kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính, may thời trang, hàn, cắt gọt kim loại, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.

Công tác tuyển sinh luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp có việc làm ổn định ngày càng cao, góp phần cung cấp lao động có tay nghề cho thị trường, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và hỗ trợ giảm nghèo bền vững tại các địa bàn miền núi của tỉnh.

Việc đầu tư xây dựng, cải tạo 37 công trình trường học với tổng kinh phí 252,364 tỷ đồng, cùng những chuyển biến tại Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa, cho thấy vai trò của nguồn lực Chương trình mục tiêu quốc gia trong cải thiện điều kiện giáo dục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Để nguồn vốn phát huy hiệu quả lâu dài, bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, việc gắn đào tạo với nhu cầu doanh nghiệp, cập nhật thiết bị và nâng cao kỹ năng thực hành cho học sinh là những yêu cầu cần được chú trọng. Đây cũng là hướng đi góp phần giúp lao động trẻ vùng cao có thêm cơ hội tìm việc làm, ổn định cuộc sống và vươn lên phát triển kinh tế gia đình.

252,364 tỷ đồng: Tổng mức đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp trường học giai đoạn 2021-2025 37 công trình: Trường học thuộc hệ thống phổ thông dân tộc nội trú, bán trú và trường có học sinh bán trú được đầu tư. Hơn 8,7 tỷ đồng: Kinh phí mua sắm thiết bị đào tạo tại Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Hơn 10,5 tỷ đồng: Tổng kinh phí triển khai dự án sửa chữa cơ sở vật chất của trường năm 2025.