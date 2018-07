Thanh Hóa: Di dời hơn 700 hộ dân ven sông Bưởi do nước sông lên cao

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa vừa có công điện khẩn về việc phát lệnh báo động III trên sông Bưởi. Trước tình hình này, huyện Thạch Thành đã di chuyển hơn 700 hộ dân đến nơi an toàn.

Nước sông Bưởi đang lên nhanh, huyện Thạch Thành đã di chuyển hơn 700 hộ dân đến nơi an toàn.

Ông Lê Đình Thảnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành cho biết, đến thời điểm này, huyện đã thực hiện di dời 730 hộ ra khỏi vùng nguy hiểm, thuộc các xã: Thạch Lâm, Thành Mỹ, Thành Trực, Thành Kim. Thực hiện việc di chuyển này, huyện Thạch Thành đã huy động lực lượng xung kích xuống địa bàn giúp dân chuyển đến khu vực an toàn.

Đối với các tuyến đường giao thông bị ngập, địa phương đã cắt cử lực lượng thường trực, hướng dẫn người dân không đi vào khu vực nguy hiểm, đặc biệt là ban đêm.

Cuộc sống của người dân Thạch Thành đang gặp nhiều khó khăn.

Đối với các hồ đập không đảm bảo an toàn, thường xuyên xả tràn, tuyệt đối không cho người và gia súc đến các thân đập và cảnh báo người dân vùng hạ du thực hiện di dời đến nơi an toàn. Trong trường hợp nước tiếp tục dâng, chính quyền địa phương tiếp tục di chuyển dân dọc đê nhằm đảm bảo an toàn.

“Nước sông Bưởi đang lên chậm, hiện nay là 11m68, cách báo động 3 là 32 cm. Nước mà lên đến 12m thì tiếp tục phương án di chuyển tiếp vùng Thạch Định và các hộ ven sông. Hiện nay cũng không nói trước được nhưng phải trên tinh thần là cảnh báo cao. Mặt khác, các trạm bơm diện tích lúa bị ngập úng nhiều trên 900ha và 100 ha nuôi trồng thủy sản thì vận hành các trạm bơm để tiêu úng”, ông Lê Đình Thảnh nói./.

