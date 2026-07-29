Thanh Hóa: Hai trẻ tử vong cạnh biển quảng cáo

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Thế Sơn, Chủ tịch UBND phường Ngọc Sơn, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc khiến hai trẻ em tử vong.

Hiện trường vụ việc khiến 2 anh em ruột tử vong. Ảnh: MXH

Theo thông tin ban đầu, hai nạn nhân là anh em ruột, gồm cháu L.C.Q và cháu L.T.Q.A. Trước thời điểm xảy ra vụ việc, hai cháu được cho là đi tắm biển và thả diều tại khu vực cột sắt gắn biển quảng cáo của một nhà hàng trên địa bàn.

Lãnh đạo UBND phường Ngọc Sơn cho biết vụ việc đang được các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.