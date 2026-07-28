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Một thuyền viên tử vong trên tàu cá ngoài khơi Lâm Đồng

Thứ Ba, 17:57, 28/07/2026
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VOV.VN - Một thuyền viên được phát hiện tử vong trên tàu cá BTh 99730 TS khi phương tiện đang hoạt động cách Cảng La Gi, tỉnh Lâm Đồng khoảng 75 hải lý về phía Tây Nam. Lực lượng chức năng đang xác minh, làm rõ vụ việc.

Ngày 28/7, Đồn Biên phòng Phước Lộc, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh vụ một thuyền viên tử vong trên tàu cá BTh 99730 TS khi đang hoạt động trên biển.

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Khu vực tiếp nhận thi thể thuyền viên tử vong trên tàu cá BTh 99730 TS sau khi tàu trở về Cảng La Gi, tỉnh Lâm Đồng.

Theo báo cáo ban đầu của Đồn Biên phòng Phước Lộc, khoảng 13h ngày 27/7, bà Nguyễn Thị Thu Hương, trú phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng, đến Trạm Kiểm soát Biên phòng La Gi trình báo vụ việc. Bà Hương là vợ ông Đinh Quốc Long, chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá BTh 99730 TS.

Tàu cá BTh 99730 TS có công suất 435 CV, dài 17,15m, gồm 9 lao động, xuất bến tại Cảng La Gi ngày 17/7 để khai thác hải sản. Đến ngày 24/7, thông qua người quen giới thiệu, 2 lao động tên Dũng và Trương Văn Bé được đưa từ một tàu thu mua ở khu vực Vũng Tàu sang tàu BTh 99730 TS làm việc. Trong đó, người tên Dũng chưa xác định đầy đủ họ tên, năm sinh và địa chỉ.

Theo trình báo, trong quá trình làm việc trên tàu, ông Dũng không chịu làm việc. Khoảng 22 giờ ngày 26/7, các thuyền viên phát hiện ông Dũng nhảy xuống biển nên đã kịp thời xuống cứu, đưa lên tàu. Do lo ngại người này tiếp tục nhảy xuống biển, các thuyền viên đã trói chân lại.

Đến khoảng 12h10 ngày 27/7, khi tàu đang hoạt động tại khu vực biển có tọa độ 09°27'N - 108°02'E, cách Cảng La Gi khoảng 75 hải lý về phía Tây Nam, các thuyền viên phát hiện ông Dũng đã tử vong trên tàu trong tư thế thắt cổ.

Ngay sau đó, thuyền trưởng điều khiển tàu quay về Cảng La Gi để phối hợp với cơ quan chức năng xử lý vụ việc.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Đồn Biên phòng Phước Lộc chỉ đạo Trạm Kiểm soát Biên phòng La Gi nắm tình hình, xác minh vụ việc; đồng thời thông báo cho UBND phường La Gi, Công an phường La Gi và Công an phường Phước Hội.

Đồn Biên phòng Phước Lộc cũng cử 5 cán bộ tham gia bảo vệ hiện trường khi tàu cá cập Cảng La Gi và phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
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