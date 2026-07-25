Tìm thân nhân nam nạn nhân tai nạn tử vong ở hầm chui Định Công, Hà Nội

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h ngày 25/7, tại khu vực hầm chui Định Công (hướng đi từ đường Kim Đồng về phía Định Công, đoạn gần ngõ 175 phố Định Công), một vụ tai nạn giao thông đã diễn ra khiến một người đàn ông ngã xuống đường và tử vong ngay tại hiện trường.

Nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: FAS Angel)

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và tiến hành các thủ tục nghiệp vụ.

Đáng chú ý, sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng vẫn chưa thể liên lạc được với người thân của người gặp nạn. Bước đầu, lực lượng chức năng đã phối hợp và thông báo tới Công an phường Định Công để hỗ trợ xác minh, giải quyết.

Hình ảnh trên căn cước công dân trong người nạn nhân (Ảnh: FAS Angel)

Kiểm tra giấy tờ tùy thân mang theo trên người nạn nhân, lực lượng chức năng phát hiện 1 Căn cước công dân mang tên Lê Văn Thắng (sinh năm 1955, nguyên quán: Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội).

Hiện cơ quan công an phát thông báo ai là thân nhân hoặc biết thông tin về nạn nhân Lê Văn Thắng xin liên hệ gấp với Công an phường Định Công hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.