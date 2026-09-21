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Thanh Hóa: Hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ nhân dân khắc phục mưa lũ

Thứ Hai, 16:56, 21/09/2026
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VOV.VN - Sau mưa lũ, khi nước bắt đầu rút, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên cùng chính quyền cơ sở nhanh chóng có mặt tại những khu vực bị ảnh hưởng, hỗ trợ người dân khắc phục mưa lũ

 

Tại xã Xuân Lập, ngay sau khi nước rút, cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng vũ trang, đã có mặt tại các khu dân cư bị ảnh hưởng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, vật nuôi, dọn dẹp bùn đất, vệ sinh nhà cửa và thu gom rác thải. Những nơi còn khó khăn về nước sinh hoạt, lực lượng công an phối hợp vận chuyển, cung cấp nước sạch cho người dân, các trường học, khu vực công cộng, cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng tổ chức vệ sinh môi trường, khử khuẩn, xử lý những khu vực bị ô nhiễm sau ngập lụt. 

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Ngay sau khi nước rút, cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng vũ trang, đã có mặt tại các khu dân cư bị ảnh hưởng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, vật nuôi, dọn dẹp bùn đất, vệ sinh nhà cửa và thu gom rác thải. Ảnh CTV.

Ông Lê Viết Minh, xã Xuân Lập, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: "Gia đình chúng tôi chân thành cảm ơn sự nhiệt tình của Đảng ủy, UB, các đoàn thể, nhất là anh em công an đã về giúp chúng tôi".

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Những nơi còn khó khăn về nước sinh hoạt, lực lượng công an phối hợp vận chuyển, cung cấp nước sạch cho người dân. Ảnh CTV.

Tại những vùng còn ngổn ngang bùn đất, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ cùng người dân tất bật thu dọn đồ đạc, nạo vét bùn đất, khơi thông cống rãnh đã trở nên quen thuộc. Công việc được triển khai khẩn trương nhằm hạn chế nguy cơ dịch bệnh và giúp người dân sớm trở lại sinh hoạt bình thường.

Thiếu tá Hà Duyên Mạnh, cán bộ công an xã Xuân Lập cho biết: "Lực lượng công an xã phối hợp với lại chính quyền địa phương, các lực lượng, ban ngành hỗ trợ bà con dọn dẹp các đường sá, nhà cửa, để ổn định đời sống".

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Học sinh các trường cũng được huy động vệ sinh môi trường sau mưa lũ. Ảnh CTV.

Không chỉ hỗ trợ tại các khu dân cư, các lực lượng còn tập trung kiểm tra những tuyến đường bị sạt lở, ngập sâu, các điểm có nguy cơ mất an toàn; dựng lại những công trình bị hư hỏng, vận chuyển nhu yếu phẩm và hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng nặng, mỗi phần việc, dù lớn hay nhỏ, đều góp phần giúp người dân vùng lũ vơi bớt khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.

Sỹ Đức/VOV1
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