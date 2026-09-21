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Thanh Hóa ra quân vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả mưa lũ

Thứ Hai, 10:52, 21/09/2026
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VOV.VN - Sau đợt mưa lũ khiến hơn 8.000 hộ dân bị ngập, Thanh Hóa huy động lực lượng khơi thông cống rãnh, vệ sinh môi trường, hỗ trợ người dân thu hoạch nông sản và khôi phục sản xuất.

Việc gì cần làm, làm ngay việc đó

Sáng 21/9, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ phát động ra quân khơi thông cống rãnh, kênh mương, hệ thống thoát nước; vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ người dân thu hoạch nông sản trong mùa mưa bão. Đợt ra quân diễn ra sau nhiều ngày mưa lớn, lũ dâng từ ngày 13 đến 17/9, khiến hơn 8.000 hộ dân bị ngập. Nhiều nhà cửa, công trình giao thông hư hỏng, sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng.

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Ông Tô Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Thay vì tổ chức các hoạt động rầm rộ, Thanh Hóa yêu cầu các địa phương tập trung vào những việc đang cần làm ngay sau lũ, từ khơi thông dòng chảy, dọn bùn đất, xử lý rác thải đến hỗ trợ người dân thu hoạch lúa đã chín.

Tỉnh Thanh Hóa chỉ tổ chức một lễ phát động chung. Các xã, phường không tổ chức lễ phát động riêng, không căng băng rôn, khẩu hiệu, không tập trung đông người mang tính hình thức. Ngay sau lễ phát động, lực lượng tại chỗ được yêu cầu xuống từng địa bàn. Nơi nào còn bùn đất thì tổ chức dọn dẹp; cống rãnh bị rác, đất đá bít dòng chảy thì khơi thông; những điểm còn ngập, ô nhiễm phải được xử lý. Diện tích lúa đã chín cần thu hoạch thì huy động lực lượng hỗ trợ người dân.

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Quang cảnh buổi lễ ra quân.

Cách làm này cũng thay đổi cách nhìn về hiệu quả của một đợt ra quân. Không phải có bao nhiêu người tham gia, tổ chức bao nhiêu buổi, mà là sau ra quân có bao nhiêu tuyến cống được khơi thông, bao nhiêu điểm ngập được xử lý, bao nhiêu rác thải được thu gom và bao nhiêu diện tích nông sản được cứu kịp thời. Đây cũng là những phần việc liên quan trực tiếp đến cuộc sống của người dân sau lũ.

Bùn đất, rác thải và nước tù đọng nếu không được xử lý sớm có thể trở thành nguồn phát sinh dịch bệnh. Vì vậy, Thanh Hóa quán triệt phương châm: “Nước rút đến đâu, vệ sinh môi trường làm sạch đến đó”. Công an, quân đội cùng các sở, ngành được huy động phối hợp với chính quyền địa phương và người dân dọn bùn đất, vệ sinh nhà cửa, khôi phục điện, nước và xử lý môi trường.

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Thanh Hóa quán triệt phương châm: “Nước rút đến đâu, vệ sinh môi trường làm sạch đến đó”.

Tại những nơi còn khó khăn, các lực lượng hỗ trợ gia đình neo đơn, hộ có hoàn cảnh khó khăn thu hoạch diện tích lúa mùa đã chín, hạn chế thiệt hại do mưa lũ kéo dài.

Rõ người, rõ việc, không chờ đợi

Sau lũ, công việc phát sinh ở nhiều nơi, từ đường giao thông, hệ thống thoát nước đến nhà cửa, đồng ruộng và trường học. Nếu xử lý chậm, những thiệt hại ban đầu có thể tiếp tục phát sinh. Vì vậy, Thanh Hóa yêu cầu mỗi nhiệm vụ phải có cơ quan chủ trì và người chịu trách nhiệm cụ thể. Địa bàn nào phụ trách địa bàn đó, ngành nào được giao nhiệm vụ thì chủ động phối hợp thực hiện. Tinh thần chung là không đùn đẩy trách nhiệm, không chờ đợi trong khi người dân đang cần được hỗ trợ.

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Thanh Hóa quán triệt phương châm: “Nước rút đến đâu, vệ sinh môi trường làm sạch đến đó”

Cùng với lực lượng chức năng, người dân được vận động tự dọn vệ sinh quanh nhà, thau rửa giếng nước, thực hiện ăn chín, uống sôi để phòng bệnh sau lũ. Tại những khu vực có nguy cơ sạt lở, mất an toàn, chính quyền tăng cường cảnh báo, yêu cầu người dân không tự ý đi qua.

Khắc phục hậu quả mưa lũ cũng được đặt ra với những việc rất cụ thể: đường giao thông phải được dọn sạch, nhà cửa được vệ sinh, điện nước từng bước khôi phục, đồng ruộng được thu dọn và diện tích lúa đã chín được thu hoạch kịp thời. Đối với trường học, yêu cầu đặt ra là sớm bảo đảm điều kiện để học sinh trở lại lớp an toàn.

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Yêu cầu xuyên suốt của đợt ra quân lần này là: "rõ người, rõ việc, làm đến đâu, hiệu quả đến đó, tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.

Các cơ quan báo chí được yêu cầu bám sát cơ sở, phản ánh đúng tiến độ và kết quả thực hiện. Những địa phương làm tốt được ghi nhận; nơi triển khai chậm, làm qua loa hoặc còn hình thức phải được kịp thời chấn chỉnh.

Sau mưa lũ, người dân không cần những cuộc phát động đông người, mà cần con đường trước nhà được dọn sạch, cống thoát nước được khơi thông, ruộng lúa được thu hoạch và môi trường sống sớm trở lại bình thường.

Đó cũng là yêu cầu xuyên suốt của đợt ra quân lần này: rõ người, rõ việc, làm đến đâu, hiệu quả đến đó, tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.

CTV Phương Giang/VOV.VN
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