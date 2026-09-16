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Người dân Thanh Hóa sẵn sàng ứng phó mưa lũ

Thứ Tư, 18:29, 16/09/2026
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VOV.VN - Mưa lớn kéo dài, nước trên các sông suối, ngầm tràn dâng cao, nhiều khu dân cư ngập nước. Ở những khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, người dân không chờ nước lũ về mới ứng phó mà đã chủ động chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản, chuẩn bị lương thực, thực phẩm, với phương châm phòng là chính.

Chiều muộn, căn nhà ông Lưu Văn Thạch ở thôn Vạn Thiện, xã Nông Cống nước lũ bắt đầu dâng vào nhà. Rút kinh nghiệm trận lũ năm trước do chủ quan, gây thiệt hại, ông Thạch và người dân thôn Vạn Thiện chủ động kê cao tài sản, dự trữ lương thực, ứng cứu những ngày mưa lũ.

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Rút kinh nghiệm trận lũ năm trước, ông Thạch và người dân thôn Vạn Thiện chủ động trong công tác chuẩn bị ứng phó.

"Lúa chúng tôi đã đưa lên hết rồi, ti vi, tủ lạnh là nước lên đến đâu đưa đến đó. Gia đình cũng chuẩn bị tinh thần rồi, khi nước to là phải lên trần thôi", ông Thạch nói.

Rút kinh nghiệm từ trận lũ năm 2025, người dân ở thôn Vạn Thiện đã tiến hành quây kín trần nhà, phòng khi nước lớn có chỗ tránh trú. Anh Nguyễn Văn Long, Thôn Vạn Thiện cho biết: "Năm trước chúng tôi bị rồi nên năm nay cũng chủ động hơn, cứ mưa là kê hết đồ lên. Tạm thời đang cầm cự được. Người già, trẻ nhỏ thì nước lên thì đi đến nơi cao ráo hơn".

Cùng với người dân, cấp ủy, chính quyền xã Nông Cống đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra những khu vực xung yếu, rà soát phương án sơ tán dân, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và nhu yếu phẩm theo phương châm “4 tại chỗ”.

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Ông Võ Mạnh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ. Ảnh xã Nông Cống.

Ông Võ Mạnh Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Nông Cống cho biết: "Năm nay đối với Nông Cống, chúng tôi đã chủ động các phương tiện tại chỗ theo tinh thần bốn tại chỗ, như là mua thêm 8 xuồng để phục vụ trực tiếp cho việc ứng cứu nhân dân khi có tình huống bão lụt xảy ra. Rồi chúng tôi cũng cử anh em đi học lái xuồng bài bản, ngoài ra các phương tiện tại chỗ như cọc tre, rồi là các nguyên vật liệu để phục vụ trực tiếp cho việc gia cố đê, rồi các nhiệm vụ cụ thể đối với Nông Cống đã chỉ đạo, chuẩn bị sẵn sàng. Không chỉ Nông Cống mà các xã khu vực có nguy cơ ngập lụt, các lực lượng chức năng nhiều ngày qua đã thường trực, hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, tài sản đến nơi an toàn. Tại nhiều địa bàn, các tuyến đường, cầu cống, khu vực ven sông, suối được kiểm tra để kịp thời phát hiện những điểm mất an toàn. Công tác tuyên truyền, cảnh báo cũng được đẩy mạnh nhằm giúp người dân nắm rõ diễn biến thời tiết và chủ động phòng tránh".

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Xã Nông Cống đã chủ động các phương tiện tại chỗ theo tinh thần bốn tại chỗ, mua thêm 8 xuồng để phục vụ trực tiếp cho việc ứng cứu nhân dân khi có tình huống bão lụt xảy ra. Ảnh xã Nông Cống.

Ông Đặng Văn Quang, Chủ tịch UBND phường Tĩnh Gia cho biết: "Chúng tôi đã chỉ đạo các thôn và các đơn vị tổ chức khơi thông các hệ thống kênh mương thoát nước, xử lý những địa điểm ngập cục bộ. Về lâu dài chúng tôi thiết nghĩ là phải đầu tư hệ thống hạ tầng đồng bộ cho người dân".

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Công tác cứu hộ mưa lũ được các lực lượng sẵn sàng. Ảnh xã Nông Cống.

Bên cạnh ngập lụt, tình trạng sạt lở xảy ra tại nhiều điểm trên các tuyến giao thông, đặc biệt khu vực miền núi, gây ách tắc giao thông. Đáng chú ý là khu vực các xã Nhi Sơn, Mường Lát, Pù Nhi, Quan Hóa, Quan Sơn. Theo thống kê sơ bộ có khoảng 11 điểm trên các tuyến tỉnh lộ bị ngập gây tắc đường, như: đường tỉnh 505B, 530D, 518, 519B, 520B 530B. Tại hệ thống đường liên thôn, liên xã, có 64 vị trí ngầm tràn bị ngập, với chiều sâu từ 0,5m trở lên. Một số địa phương bị ảnh hưởng nhiều như xã Tân Thành, xã Thanh Kỳ, Thượng Ninh, Thanh Phong.  

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Sạt lở ách tắc Quốc lộ 15C qua Thanh Hóa

VOV.VN - Sau nhiều ngày mưa kéo dài, tại tỉnh Thanh Hóa xuất hiện nhiều điểm sạt lở ở khu vực miền núi. Tại KM80 - Quốc lộ 15C đoạn qua địa bàn xã Nhi Sơn sạt lở gây ách tắc hoàn toàn.

Sỹ Đức/VOV1
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