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Thanh Hóa yêu cầu chấn chỉnh phần thi nghi thức Đội trong hoạt động trại hè

Thứ Năm, 14:52, 06/08/2026
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VOV.VN - Trước những phản ánh về phần thi nghi thức Đội tại một số hoạt động trại hè trên địa bàn có động tác hành tiến không đúng quy định, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa đã yêu cầu các địa phương kiểm tra, chấn chỉnh, bảo đảm các hoạt động dành cho thiếu nhi được tổ chức đúng điều lệ, đúng mục đích giáo

Ngày 5/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có văn bản đề nghị các địa phương, đơn vị tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc tổ chức phần thi nghi thức Đội trong các hoạt động trại hè sau khi trên mạng xã hội xuất hiện video ghi lại hình ảnh một số đội hình thực hiện động tác hành tiến không đúng nghi thức Đội, thu hút nhiều ý kiến trái chiều.

thanh hoa yeu cau chan chinh phan thi nghi thuc Doi trong hoat dong trai he hinh anh 1
Thanh Hóa chấn chỉnh phần thi nghi thức Đội trong hoạt động trại hè.  Ảnh: Minh họa

Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa, thời gian qua một số cơ quan báo chí và nền tảng mạng xã hội đăng tải thông tin, hình ảnh, video phản ánh việc thực hiện các động tác hành tiến không đúng nghi thức Đội tại hoạt động trại hè ở một số xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Những hình ảnh này đã gây nhiều tranh luận trên không gian mạng, tạo dư luận không tích cực và làm giảm ý nghĩa giáo dục của các hoạt động hè dành cho thiếu niên, nhi đồng.

Để kịp thời chấn chỉnh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa đề nghị các địa phương tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa, giá trị giáo dục của công tác Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và phong trào thiếu nhi; đồng thời đẩy mạnh giới thiệu những mô hình, cách làm hiệu quả trong giáo dục truyền thống, kỹ năng sống, đạo đức và lối sống cho học sinh.

Các địa phương được yêu cầu quán triệt việc tổ chức các hoạt động phong trào hè phải tuân thủ đúng nghi thức, điều lệ và các quy định của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, bảo đảm tính trang nghiêm, tính giáo dục và phù hợp với mục tiêu rèn luyện kỹ năng cho thiếu nhi.

Cùng với đó, các đơn vị cần chủ động rà soát, theo dõi dư luận trên không gian mạng; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc đề nghị xử lý các thông tin sai sự thật, nội dung cắt ghép, xuyên tạc, lợi dụng vụ việc để tạo dư luận tiêu cực, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đội và địa phương theo quy định của pháp luật.

Việc chấn chỉnh lần này nhằm bảo đảm các hoạt động trại hè tiếp tục phát huy ý nghĩa giáo dục, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, góp phần rèn luyện kỹ năng, bồi dưỡng truyền thống và xây dựng nếp sống kỷ luật cho thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

CTV Phương Giang/VOV.VN
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