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Lai Châu phát hiện, quy tập 44 hài cốt liệt sĩ tại 4 mộ tập thể

Thứ Tư, 16:01, 15/07/2026
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VOV.VN - Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Bộ CHQS tỉnh Lai Châu vừa phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Bình Lư tổ chức khai quật, quy tập 4 mộ liệt sĩ tập thể tại thôn Thanh Bình, thuộc khu vực giáp ranh giữa bản Hô Ta và bản Mường Cấu, xã Bình Lư.

Theo tài liệu lịch sử và lời kể của các nhân chứng, đây là khu vực diễn ra trận tập kích của thực dân Pháp ngày 14/2/1951, khiến nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh. Sau trận đánh, nhân dân địa phương đã đưa các liệt sĩ về chôn cất tập thể tại bản Mường Cấu.

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Các bộ hài cốt liệt sĩ được lực lượng chức năng khẩn trương quy tập để lấy mẫu xác định danh tính

Qua khai quật trên diện tích khoảng 170m², lực lượng chức năng phát hiện 4 mộ tập thể với tổng số 44 bộ hài cốt. Cùng với đó, nhiều di vật như mảnh vải dù, đầu đạn và một số vật dụng cá nhân cũng được tìm thấy, góp phần phục vụ công tác xác minh, nhận dạng và hoàn thiện hồ sơ liệt sĩ.

Ngày 14/7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu tổ chức hội nghị với sự tham gia của Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh, đại diện các cơ quan chuyên môn, các nhân chứng lịch sử và cơ quan báo chí để phân tích, đánh giá các thông tin, hiện vật thu thập được. Đây là cơ sở quan trọng nhằm tiếp tục xác minh, hoàn thiện hồ sơ, phục vụ công tác quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ.

Việc phát hiện, quy tập 4 mộ liệt sĩ tập thể không chỉ góp phần làm sáng tỏ thêm những tư liệu lịch sử về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trên địa bàn Lai Châu, mà còn thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", tri ân những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

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Hiện trường khai quật mộ liệt sĩ tại xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu.

Hiện toàn tỉnh Lai Châu có 9 nghĩa trang liệt sĩ với 1.343 phần mộ; địa phương vẫn còn 72 liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập và 205 phần mộ chưa xác định đầy đủ thông tin, cần lấy mẫu giám định ADN. Theo Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh, đến nay Lai Châu đã cơ bản hoàn thành quy trình lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ, tạo nền tảng phục vụ công tác giám định ADN, từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc
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