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Thành lập Khu bảo tồn Voọc mông trắng Kim Bảng rộng hơn 3.182 ha ở Ninh Bình

Thứ Sáu, 09:19, 11/09/2026
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VOV.VN - Hơn 3.182 ha rừng tại Ninh Bình được xác lập thành Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Voọc mông trắng Kim Bảng, nhằm bảo vệ hệ sinh thái núi đá vôi, gìn giữ đa dạng sinh học và quần thể Voọc mông trắng.

Bảo vệ sinh cảnh của Voọc mông trắng

Tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định thành lập Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Voọc mông trắng Kim Bảng tại địa bàn các phường Lý Thường Kiệt, Tam Chúc và Nguyễn Úy. Khu bảo tồn có tổng diện tích 3.182 ha, trong đó hơn 3.016 ha là đất có rừng tự nhiên, 64,25 ha rừng trồng và 100,94 ha đất chưa có rừng. 

Đây là khu vực có hệ sinh thái rừng núi đá vôi, có giá trị cao về đa dạng sinh học, trong đó ghi nhận nhiều loài động, thực vật đặc hữu, nguy cấp, quý, hiếm.

Mục tiêu trọng tâm của khu bảo tồn là bảo vệ và phát triển hệ sinh thái rừng núi đá vôi; bảo tồn các loài động, thực vật đặc hữu, nguy cấp, quý, hiếm, đặc biệt là quần thể Voọc mông trắng. Việc thành lập khu bảo tồn cũng nhằm góp phần bảo vệ môi trường, duy trì chức năng sinh thái và tạo nền tảng cho phát triển bền vững khu vực.

thanh lap khu bao ton vooc mong trang kim bang rong hon 3.182 ha o ninh binh hinh anh 1
Tiêu bản Voọc mông trắng được trưng bày tại Vườn quốc gia Cúc Phương

Theo phương án được phê duyệt, Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Voọc mông trắng Kim Bảng được chia thành 3 phân khu chức năng. Trong đó, phân khu bảo vệ nghiêm ngặt có diện tích 1.807,4 ha; phân khu phục hồi sinh thái 1.358,8 ha và phân khu dịch vụ, hành chính 15,8 ha.

Khu bảo tồn hiện không đề xuất thành lập vùng đệm. Theo phương án, căn cứ hiện trạng sử dụng đất, tài nguyên rừng, sinh cảnh và định hướng phát triển kinh tế - xã hội, khu vực nằm sát ranh giới khu bảo tồn chưa đủ điều kiện để đề xuất thành lập vùng đệm.

Ban Quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng Ninh Bình trực tiếp quản lý

Ban Quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng Ninh Bình, trực thuộc Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, sẽ trực tiếp quản lý Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Voọc mông trắng Kim Bảng. Ban Quản lý có trách nhiệm tổ chức quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đúng mục đích; thực hiện tuần tra, kiểm soát tài nguyên rừng; theo dõi diễn biến rừng, giám sát quần thể Voọc mông trắng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Ninh Bình được giao chủ trì tổ chức thực hiện phương án thành lập khu bảo tồn; phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học.

UBND các phường Lý Thường Kiệt, Tam Chúc và Nguyễn Úy cùng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp trong quản lý, bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên, triển khai các nhiệm vụ chuyên môn và bảo đảm nguồn lực thực hiện.

Kinh phí thực hiện được bố trí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp; nguồn thu dịch vụ môi trường rừng; nguồn lồng ghép từ các chương trình, kế hoạch, đề án liên quan và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Tăng cường ứng dụng công nghệ trong bảo tồn

Việc thành lập Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Voọc mông trắng Kim Bảng tạo thêm cơ sở để Ninh Bình bảo vệ hệ sinh thái rừng núi đá vôi, gìn giữ quần thể Voọc mông trắng cùng các giá trị đa dạng sinh học, đồng thời mở ra hướng phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn thiên nhiên.

Công tác tuần tra, kiểm soát và giám sát tài nguyên rừng được tăng cường tại các khu vực trọng điểm. Việc theo dõi diễn biến rừng, giám sát đa dạng sinh học và quần thể Voọc mông trắng cũng được xác định là nhiệm vụ thường xuyên.

Đáng chú ý, khu bảo tồn sẽ đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, GIS, viễn thám và các công cụ số trong quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học. Các công nghệ này được định hướng phục vụ theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, điều tra, giám sát đa dạng sinh học và quần thể Voọc mông trắng, đồng thời hỗ trợ phục hồi hệ sinh thái rừng, bảo tồn loài và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Việc ứng dụng công nghệ được kỳ vọng giúp công tác quản lý khu bảo tồn chuyển dần theo hướng chủ động, dựa trên dữ liệu và tăng khả năng phát hiện sớm những biến động về rừng, sinh cảnh và đa dạng sinh học.

Gắn bảo tồn với sinh kế và du lịch sinh thái

Ninh Bình xác định sự tham gia của cộng đồng là một yếu tố quan trọng trong bảo vệ rừng và bảo tồn Voọc mông trắng. Theo đó, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về lâm nghiệp, đa dạng sinh học, bảo vệ động vật hoang dã và cảnh quan tự nhiên sẽ được đẩy mạnh.

thanh lap khu bao ton vooc mong trang kim bang rong hon 3.182 ha o ninh binh hinh anh 2
Voọc chà vá chân nâu tại Vườn quốc gia Cúc Phương

Các hoạt động bảo tồn được gắn với tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phát triển sinh kế bền vững và huy động sự tham gia của người dân. Qua đó, cộng đồng từng bước trở thành một phần trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên.

Khu bảo tồn cũng được định hướng từng bước phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn đa dạng sinh học, khai thác hợp lý các giá trị tự nhiên của khu vực. Các chương trình hoạt động tại khu bảo tồn bao gồm bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng; phòng trừ sinh vật gây hại; quản lý và bảo tồn đa dạng sinh học.

Bên cạnh đó là các hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy, thực tập, đào tạo; chi trả dịch vụ môi trường rừng; phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí; xây dựng kết cấu hạ tầng, trang thiết bị phục vụ quản lý khu bảo tồn.

Việc phát triển du lịch sinh thái được đặt trong mối quan hệ hài hòa với yêu cầu bảo vệ rừng, cảnh quan và các loài động vật hoang dã. Mục tiêu là khai thác các giá trị tự nhiên theo hướng bền vững, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân và du khách về bảo tồn đa dạng sinh học.

 

Vân Hồng-CTV Trần Hồng VOV
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