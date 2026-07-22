Thanh niên bốc đầu xe máy ở Lào Cai bị tịch thu xe

Ngày 22/7, chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai) cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử phạt đối với L.H.H. (17 tuổi) do điều khiển xe máy thực hiện hành vi bốc đầu, đồng thời vi phạm nhiều quy định về trật tự an toàn giao thông.

Hình ảnh người và phương tiện vi phạm

Theo cơ quan chức năng, khoảng 21h10 ngày 19/7, L.H.H. điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 24AA-404.xx lưu thông trên đường Tuệ Tĩnh, xã Mậu A và thực hiện hành vi bốc đầu, gây mất an toàn giao thông.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định H. còn vi phạm các lỗi gồm: không có gương chiếu hậu, không đội mũ bảo hiểm và chưa đủ tuổi điều khiển xe máy có dung tích xi-lanh trên 50 cm³.

Với các hành vi vi phạm trên, L.H.H. bị xử phạt hành chính 1 triệu đồng và bị áp dụng hình thức tịch thu phương tiện theo quy định.

Cũng trong đợt kiểm tra, Đội CSGT đường bộ số 3 lập biên bản xử phạt đối với B.N.K. (19 tuổi) khi điều khiển xe máy biển kiểm soát 24AA-798.xx vi phạm các lỗi: không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu bên trái và không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng Cảnh sát giao thông. Với các lỗi trên, B.N.K. bị xử phạt tổng cộng 6 triệu đồng.

Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai cho biết sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như bốc đầu, lạng lách, đánh võng, không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, không thực hiện các hành vi nguy hiểm có thể gây tai nạn cho bản thân và người đi đường.